Elázik a fél ország, kiadták a figyelmeztetést + videó

Nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, amelyek időszakosan zavarhatják a napsütést. Kora délutántól egyre jobban befelhősödik az ég. A csúcshőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 8:10
Nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, amelyek időszakosan zavarhatják a napsütést, majd kora délutántól egyre jobban befelhősödik az ég – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Csak mutatóba látjuk a napot szombaton (Forrás: HungaroMet)

Napközben csak kevés helyen eshet, estétől viszont nagyobb eséllyel a déli országrészben megnövekszik az eső, zápor esélye, akár

zivatar is kialakulhat.

Emiatt elsőfokú, sárga figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.

A délire, délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik.

A csúcshőmérséklet általában

13 és 18 fok között alakul,

az Északi-középhegység térségében lehet egy-két fokkal hűvösebb az idő. Késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Vasárnap a reggeli ködfoltok feloszlása után beborul az ég. Egyre többfelé várható eső, zápor. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. Délután 11–16 fok lesz.

Hétfőn hajnalig sokfelé hullhat csapadék, majd felszakadozik a felhőzet, és ismét változékony, de többnyire szárazabb idő valószínű.

A hőmérséklet 11–12 fokig csökken.

Kedden borús időre számíthatunk, helyenként eső, zápor is előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szél sokfelé élénk, néhol viharos lehet. A nappali maximum 10–15 fok között várható.

Szerdán fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre készülhetünk, eső nem lesz. A nyugatias szél olykor megélénkülhet. Délután 12–17 fok valószínű – írja a Köpönyeg.

 


Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)

