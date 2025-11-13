Egy, csak egyetlen hely lesz a hétvégén idehaza, ahol sütni fog a nap

Pénteken elsősorban a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli, délnyugati részein kezd el szakadozni, zsugorodni a rétegfelhőzet, ott kisüthet a nap. Másutt általában borult, párás, helyenként tartósan ködös marad az idő, és néhol jelentéktelen szitálás is előfordulhat. A délies szél főként a Dunántúlon több helyen megélénkülhet, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult, párás tájakon általában 5 és 10 fok között alakul,

míg a kevésbé felhős, napos részeken akár 11 és 19 fok közé is emelkedhet a hőmérséklet.