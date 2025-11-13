Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Egy, csak egyetlen hely lesz a hétvégén idehaza, ahol sütni fog a nap

Folytatódik a nagyrészt borongós, ködös idő a hétvégén is, a köd a déli országrészben szakadozhat fel, itt a napsütés mellett akár 20 fok is lehet a legmelegebb órákban és a szél élénk, olykor erős lesz. A tartósan borult, párás tájakon szitálás és gyenge eső is lehet, a hőmérséklet itt 5–10 fok között alakul – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Forrás: MTI2025. 11. 13. 16:06
illusztráció Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Pénteken elsősorban a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli, délnyugati részein kezd el szakadozni, zsugorodni a rétegfelhőzet, ott kisüthet a nap. Másutt általában borult, párás, helyenként tartósan ködös marad az idő, és néhol jelentéktelen szitálás is előfordulhat. A délies szél főként a Dunántúlon több helyen megélénkülhet, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult, párás tájakon általában 5 és 10 fok között alakul, 

míg a kevésbé felhős, napos részeken akár 11 és 19 fok közé is emelkedhet a hőmérséklet.

Szombaton folytatódik a nagyrészt borult, párás, főleg északkeleten ködös idő, szitálás, sőt helyenként gyenge eső is kialakulhat. A déli országrészben azonban előfordulhatnak kevésbé felhős, napos tájak is. Főleg a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön megélénkül, előbbi vidékeken néhol meg is erősödik a délnyugati, déli szél. 

Hajnalban 3–12 fok várható, míg kora délután a tartósan borult, párás területeken 5–11, a naposabb vidékeken 12–19 fokra van kilátás.

Vasárnap az Északi-középhegység egyes részein még tarthatja magát a köd, illetve a rétegfelhőzet, de másutt is nagyrészt felhős, délen ugyanakkor naposabb idő valószínű. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A déli, délnyugati szelet a déli országrészben élénk, néhol erős lökések kísérhetik. 

Hajnalban 3–12 fok várható, míg kora délután a tartósan borult, párás területeken 6–12, a naposabb részeken 13–20 fokra van kilátás.

 

 

