Az úgynevezett poláris örvény – amely a sarkvidéki területek felett helyezkedik el, ezért ránk az északi van hatással – a következő időszakban „összeomlik” – adta hírül a közösségi oldalán a HungaroMet.
Összeomlik a poláris örvény, és ezt nem fogja tudni nem észrevenni
Gyökeres fordulatot vesz az időjárás idehaza.
Hozzáfűzik, a folyamatot az erőteljes és hirtelen sztratoszférikus melegedés indítja meg, a mostani helyzet különlegessége pedig az, hogy az év ezen időszakában történik meg. Megjegyzik persze, hogy nem arról van szó, hogy jön az apokalipszis, de ennek érezhető és látható jelei is lesznek, a poláris örvény gyengülése azzal jár, hogy a tőlünk északra felhalmozódott hideg levegő megindul dél felé.
További Belföld híreink
Ez akár azt is jelentheti, hogy gyökeresebb fordulatot vesz az időjárás idehaza. Megszűnik a szürke, párás idő, és érkeznek a frontok, ciklonok, és jelentősebb csapadékra is lehet számítani.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Egy, csak egyetlen hely lesz a hétvégén idehaza, ahol sütni fog a nap
Nem túl szívderítő, de ez van.
Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében
Túlárazott szerződések, busás prémiumok, tízmilliókat bezsebelő baloldali érdekkörök.
Előkerülhettek Magyar Péterék jelöltjei, kevesen vannak, bujkálnak
Nagy a titkolózás.
Mintha megnyerte volna a lottóötöst, olyan boldog volt a rejtélyes budapesti nő, miután talált egy bankkártyát + videó
Egyébként ha felismeri, szóljon a rendőröknek, mert nagyon keresik.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Egy, csak egyetlen hely lesz a hétvégén idehaza, ahol sütni fog a nap
Nem túl szívderítő, de ez van.
Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében
Túlárazott szerződések, busás prémiumok, tízmilliókat bezsebelő baloldali érdekkörök.
Előkerülhettek Magyar Péterék jelöltjei, kevesen vannak, bujkálnak
Nagy a titkolózás.
Mintha megnyerte volna a lottóötöst, olyan boldog volt a rejtélyes budapesti nő, miután talált egy bankkártyát + videó
Egyébként ha felismeri, szóljon a rendőröknek, mert nagyon keresik.