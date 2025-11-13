Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

ciklonsztratoszférikussarkvidékilevegő

Összeomlik a poláris örvény, és ezt nem fogja tudni nem észrevenni

Gyökeres fordulatot vesz az időjárás idehaza.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 13. 14:00
illusztráció Fotó: Unger Tamás
Az úgynevezett poláris örvény – amely a sarkvidéki területek felett helyezkedik el, ezért ránk az északi van hatással – a következő időszakban „összeomlik” – adta hírül a közösségi oldalán a HungaroMet.

Hozzáfűzik, a folyamatot az erőteljes és hirtelen sztratoszférikus melegedés indítja meg, a mostani helyzet különlegessége pedig az, hogy az év ezen időszakában történik meg. Megjegyzik persze, hogy nem arról van szó, hogy jön az apokalipszis, de ennek érezhető és látható jelei is lesznek, a poláris örvény gyengülése azzal jár, hogy a tőlünk északra felhalmozódott hideg levegő megindul dél felé. 

Ez akár azt is jelentheti, hogy gyökeresebb fordulatot vesz az időjárás idehaza. Megszűnik a szürke, párás idő, és érkeznek a frontok, ciklonok, és jelentősebb csapadékra is lehet számítani.

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

