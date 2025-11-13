A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben a múlt héten ételmérgezés gyanúja miatt ellátott valamennyi – összesen nyolcvan – gyermek hazatérhetett a családjához – közölte az egészségügyi intézmény csütörtökön.
Heim Pál-kórház: mind a nyolcvan, ételmérgezés gyanújával ellátott gyermek hazatérhetett a családjához
Elárulták a részleteket.
A gyermekek többségénél hányásos, hasmenéses panaszok, valamint kiszáradásos tünetek jelentkeztek, ami miatt infúziós kezelésre szorultak. A gondos ápolás során a gyermekek többsége hamar regenerálódott, és már egy-két nap kezelés után haza is mehetett. Hozzáfűzték, az intézet folyamatosan együttműködött a közegészségügyi hatóságokkal.
