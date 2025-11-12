Tragikus hirtelenséggel halt meg a SZIE 22 éves hallgatója, Dávid + fotó

A huszonkét éves szombathelyi fiatalember halála az egész közösséget megrengette.

Intézményünk ezúton is őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak, barátainak és mindazoknak, akik ismerték és szerették őt.

Arról már az édesapja beszélt, hogy a szakdolgozatát a családi vállalkozásból kiindulva, emeletes rendezvénysátor tervezéséből szerette volna írni, de emellett számtalan terve, volt még. Mesterképzésre akart menni, emellett hangtechnikusi végzettséget szeretett volna szerezni, mert koncerteket, fesztiválokat akart szervezni.