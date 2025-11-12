halálSzéchenyi István Egyetemrészvét

Tragikus hirtelenséggel halt meg a SZIE 22 éves hallgatója, Dávid + fotó

Gyászol az egyetem.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook, SZIE
illusztráció Forrás: Pexels
Mély megrendüléssel értesült a Széchenyi István Egyetem arról, hogy november 5-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Hőke Dávid építőmérnök-hallgató – adta hírül az egyetem.

 A huszonkét éves szombathelyi fiatalember halála az egész közösséget megrengette. 

Intézményünk ezúton is őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak, barátainak és mindazoknak, akik ismerték és szerették őt.

Arról már az édesapja beszélt, hogy a szakdolgozatát a családi vállalkozásból kiindulva, emeletes rendezvénysátor tervezéséből szerette volna írni, de emellett számtalan terve, volt még. Mesterképzésre akart menni, emellett hangtechnikusi végzettséget szeretett volna szerezni, mert koncerteket, fesztiválokat akart szervezni. 

Mivel a kommentszekcióban kissé elharapódzott a találgatás, az egyetem közölte, a fiatalember természetes halált halt, és arra kértek, emlékezzünk rá méltóságteljesen. 

