Gyanús lett a szomszédoknak, hogy nyitva maradt az ablak Borsodban, igazuk is lett

2025. 11. 10.
Bejelentés érkezett a rendőrségre november 7-én, amely szerint egy mezőkövesdi ingatlanban egyedül élő nő reggel óta folyamatosan szellőztet, és a telefonáló aggódott, hogy az asszony bajban van – írja a rendőrségi portál.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság munkatársai többször hangos felszólítással próbálták felvenni a kapcsolatot a nővel, de válasz nem érkezett. Gyanakodtak, hogy rosszul lett, ezért egy létra segítségével a nyitott ablakon keresztül jutottak be a házba. A rendőrök az egyik szobában, a padlón találták meg az eszméleténél lévő nőt, aki mozogni már nem tudott. Az időközben értesített mentők a helyszínen látták el, majd kórházba szállították.

Köszönetet mondtak a bejelentőnek, aki környezete biztonságára figyelve időben értesítette a hatóságot, ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a nő segítséget kaphasson.

 

