Gyanús lett a szomszédoknak, hogy nyitva maradt az ablak Borsodban, igazuk is lett

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság munkatársai többször hangos felszólítással próbálták felvenni a kapcsolatot a nővel, de válasz nem érkezett. Gyanakodtak, hogy rosszul lett, ezért egy létra segítségével a nyitott ablakon keresztül jutottak be a házba. A rendőrök az egyik szobában, a padlón találták meg az eszméleténél lévő nőt, aki mozogni már nem tudott. Az időközben értesített mentők a helyszínen látták el, majd kórházba szállították.