Figyelmeztetést adtak ki tizenhárom vármegyére, térképen mutatjuk, mi vár ránk holnap

Kedden napközben a látási viszonyok javulása után az ország nagyobb részén hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de maradhatnak tartósan borult, párás, ködös tájak. Kedd este az északkeleti határszélen időszakos eső nem kizárt, egyébként legfeljebb szitálás fordulhat elő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.