Figyelmeztetést adtak ki tizenhárom vármegyére, térképen mutatjuk, mi vár ránk holnap

Itt az előrejelzés.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 10. 15:33
illusztráció Fotó: MTI/Mohai Balázs
A köd és a rétegfelhőzet egyre nagyobb területre terjeszkedik kedd estétől, illetve újraképződik – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Fotó: met.hu

Kedden napközben a látási viszonyok javulása után az ország nagyobb részén hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de maradhatnak tartósan borult, párás, ködös tájak. Kedd este az északkeleti határszélen időszakos eső nem kizárt, egyébként legfeljebb szitálás fordulhat elő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +6 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden a napsütés mellett inkább 10 fok felett, míg a tartósan párás, ködös tájakon alatta alakul.

 

