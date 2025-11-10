A köd és a rétegfelhőzet egyre nagyobb területre terjeszkedik kedd estétől, illetve újraképződik – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Figyelmeztetést adtak ki tizenhárom vármegyére, térképen mutatjuk, mi vár ránk holnap
Itt az előrejelzés.
Kedden napközben a látási viszonyok javulása után az ország nagyobb részén hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de maradhatnak tartósan borult, párás, ködös tájak. Kedd este az északkeleti határszélen időszakos eső nem kizárt, egyébként legfeljebb szitálás fordulhat elő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +6 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden a napsütés mellett inkább 10 fok felett, míg a tartósan párás, ködös tájakon alatta alakul.
