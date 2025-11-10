Péntek éjjel razziát tartott a rendőrség az egyik budapesti szórakozóhelyen – számolt be korábban az esetről a Magyar Nemzet.
Előkerült egy videó a hétvégi razziáról a VIP-klubban
Benne van a cikkben.
Ez nem egy ad hoc módon kiválasztott szórakozóhely volt, hanem egy kábítószer-kereskedelem miatt már folyamatban lévő eljárássorozat egyik állomása – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztályának vezetője. Fülöp Gergely hozzáfűzte, kábítószer-kereskedelem miatt őrizetbe vettek egy gyanúsítottat, akinek a letartóztatását a bíróság már elrendelte. Nagyjából öt kilogramm, különböző típusú kábítószert foglaltak le, ezek feketepiaci értéke 55 millió forint.
Sajtóinformációk szerint egyébként a budapesti Dojo klubban, az Ötkert VIP-részlegében tartottak razziát a rendőrök. A razziáról videó is készült.
