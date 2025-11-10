rendőrségrazziaklubbanBudapesti Rendőr-főkapitányságvip

Előkerült egy videó a hétvégi razziáról a VIP-klubban

Benne van a cikkben.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 11. 10. 14:34
razzia volt november 8-án az egyik budapesti szórakozóhelyen, sajtóhírek szerint az Ötkert VIP-részlegén Forrás: Facebook/Horváth Laci
Péntek éjjel razziát tartott a rendőrség az egyik budapesti szórakozóhelyen – számolt be korábban az esetről a Magyar Nemzet. 

Ez nem egy ad hoc módon kiválasztott szórakozóhely volt, hanem egy kábítószer-kereskedelem miatt már folyamatban lévő eljárássorozat egyik állomása – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztályának vezetője. Fülöp Gergely hozzáfűzte, kábítószer-kereskedelem miatt őrizetbe vettek egy gyanúsítottat, akinek a letartóztatását a bíróság már elrendelte. Nagyjából öt kilogramm, különböző típusú kábítószert foglaltak le, ezek feketepiaci értéke 55 millió forint. 

Sajtóinformációk szerint egyébként a budapesti Dojo klubban, az Ötkert VIP-részlegében tartottak razziát a rendőrök. A razziáról videó is készült. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

