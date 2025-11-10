Egy fővárosi uszodából érkezett bejelentés a mentőkhöz a napokban, amely szerint egy 65 év körüli nő úszás után az öltözőben összeesett – adta hírül az Országos Mentőszolgálat. Többen azonnal a beteghez rohantak, majd miután nem tudták felébreszteni, a mentők segítségét kérték.
Rosszul lett egy nő a fővárosi uszodában, nem tudták felébreszteni
Azonnal intézkedtek.
A mentésirányítás azonnal mozgósította a legközelebbi mentőket, miközben a telefon túlvégén irányította a drámai küzdelmet az életért. A bátor bejelentők egymást váltva próbálták visszahozni a nőt az életbe, miközben minden másodperc számított. A mentők eközben már közeledtek a helyszínre.
A helyszínre érkező mentők átvették az életmentést, ami az időben megkezdett segítségnyújtásnak köszönhetően 12 perc után sikerre vezetett. A beteget végül stabil állapotban szállították kórházba a mentők.
