Rosszul lett egy nő a fővárosi uszodában, nem tudták felébreszteni

Egy fővárosi uszodából érkezett bejelentés a mentőkhöz a napokban, amely szerint egy 65 év körüli nő úszás után az öltözőben összeesett – adta hírül az Országos Mentőszolgálat. Többen azonnal a beteghez rohantak, majd miután nem tudták felébreszteni, a mentők segítségét kérték.