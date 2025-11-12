Túl sokat kellett ülni a dugóban az M1-esen, hajmeresztő ötlete támadt egy idősödő férfinak

Egy autós beragadt a dugóba, és miután megunta a várakozást, úgy döntött, megfordul a sztrádán. A belső sávban elhelyezett terelőtáblák között áthajtott a Győr felé vezető oldalra, ahol összeütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A balesetben az egyik utas megsérült.

A balesetet okozó 57 éves férfit az egyenruhások előállították a Tatabányai Rendőrkapitányságra, ahol közúti veszélyeztetés bűntett gyanúja miatt hallgatták ki.