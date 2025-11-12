turizmusutazásszálláshely

Kiderült, melyik szálláshelyek lettek az őszi szünet nyertesei

A kellemes őszi időjárás, a számtalan programlehetőség és a Szép-kártya együttesen ismét rekordszámban mozgatta meg az utazókat: az október végi, november eleji időszakban a szálláshely-szolgáltatók kiemelkedő vendégforgalmat könyvelhettek el – hívta fel a figyelmet szerdán kiadott elemzésében a Visit Hungary.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 11:17
Több százezer utazó töltötte itthon az őszi szünetet Fotó: MTI / Kiss Gábor
A Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján közölte: az őszi iskolaszünet időszakában közel 528 ezer utazó összesen 1,060 millió vendégéjszakát töltött a szálláshelyeken, amelyek 3,5 százalékkal több vendégnek örülhettek, mint egy éve ilyenkor.

A színpompás tájak, a szüreti programok és a wellnesslehetőségek idén is sokakat csábítottak útra. A magyar szálláshelyeket a tanítási szünet idején így 27,1 milliárd forintnál is magasabb bevétel gazdagította, ami 3,7 százalékkal haladja meg a tavalyi őszi vakációban mért értéket. A vendégek döntő többsége, csaknem 306 ezer utazó a hoteleket választotta, a 617 ezer szállodai vendégéjszaka az összes forgalom 58 százalékát adta. Ezen belül a négycsillagos kategória bizonyult a legnépszerűbbnek, ahol a vendégéjszakák 61 százalékát töltötték. Számottevő forgalmat bonyolítottak a magánszálláshelyek is, ahová a vendégek harminc százaléka érkezett.

Budapest a színes programkínálatával továbbra is népszerű célpont volt, a vendégforgalom 39 százaléka a fővároshoz kötődött. Az itt megfordult 203 ezer vendég 421 ezer vendégéjszakával a tavalyinál nyolc százalékkal több, 11,2 milliárd forint bevételt hozott a szálláshelyeknek. Budapest nem csak a nemzetközi vendégek körében volt keresett, a hazai turisták is szívesen látogatták, számuk 17,5 százalékkal felülmúlta a tavalyi szünetben mért adatokat, amely a legdinamikusabb változás volt az őszi szünetben.

Az őszi vakáció nyertesei ezzel együtt ismét a vidéki szálláshelyek lettek, amelyekben közel 16 milliárd forintot hagytak a vendégek. A 325 ezer utazó, aki Budapesten kívül pihent, elsősorban a fürdővárosok, a tóparti és a hegyvidéki desztinációk szálláshelyein összesen 639 ezer vendégéjszakát töltött el. A hazai utazók kedvenc vidéki úti céljainak toplistáját ezúttal Zalakaros, Gyula, Eger, Hajdúszoboszló és Hévíz vezette, a külföldi vendégek körében pedig Hévíz, Bük, Sárvár, Debrecen és Hajdúszoboszló volt a népszerűség sorrendje.

Vidéken csaknem minden negyedik foglalás három vagy ennél több főre szólt, ami jól mutatja, hogy az őszi szünet igazi belföldi családi utazási szezonná vált. A látogatók korosztály szerinti megoszlását tekintve a Balatonon és a Sopron-Fertő, valamint a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térségben volt a legmagasabb a gyermekek aránya, ahol a legfiatalabbak a vendégek közel negyedét tették ki. A leginkább vendégmarasztaló desztinációk közül Bük–Sárváron, Debrecen és térségében, a Balatonon és Sopron–Fertő térségében töltötték el a leghosszabb időt a vendégek.

A Szép-kártya továbbra is ösztönző szerepet játszik a belföldi turizmusban: a legmagasabb felhasználásnak a balatoni, a Mátra–Bükk térségi és a Budapest környéki szálláshelyeken örülhettek. A Szép-kártya-költések aránya különösen jelentős volt Sopron–Fertő (18 százalék) és a Mátra–Bükk (14 százalék) turisztikai térség szállásszolgáltatóinál.

Október 25-e volt a tanítási szünet legforgalmasabb napja: ezen a napon országosan mintegy 190 ezer vendégéjszakát töltöttek el az utazók, ami a teljes időszak vendégéjszaka-forgalmának 18 százalékát tette ki. A szálláshelyi költések értéke pedig elérte a 4,6 milliárd forintot, ami a szünet teljes bevételének 17 százalékát jelentette.

Az októberi hosszú hétvége és az őszi szünet forgalmi eredményei ígéretes számokat vetítenek előre a hónap egészére is. A jó eredmények nemcsak azért fontosak, mert az utazás élményeket és feltöltődést nyújt, hanem azért is, mert a szektor Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő húzóágazata, amelyhez több mint négyszázezer magyar család megélhetése kötődik.

Egy erős őszi szezon jó alapot teremt a téli időszakra és az adventi hetekre – írta a távirati iroda ismertetése szerint a Visit Hungary.
 

 

