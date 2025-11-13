Vádat emelt és börtönbüntetést indítványozott a Fővárosi Főügyészség egy 71 éves férfi ellen, aki nyakon szúrta a szomszédját – adta hírül az ügyészség.
Szólt a szomszéd, hogy zavarja a dohányfüst, nyakon szúrták
A XIII. kerületben.
A vádirat lényege szerint a sértett férfi és a vádlott ugyanabban a XIII. kerületi társasházban laktak. A vádlott tavaly július 9-én, délután a lakásában dohányzott, ezért élettársa a bejárati ajtót, hogy szellőztessen, kinyitotta.
A sértett a lépcsőházban megállt a lakás előtt, szóvá tette a kiáramló dohányfüstöt, ezért a vádlott szóváltásba keveredett a sértettel. Ennek az vetett véget, hogy az elkövető élettársa bezárta az ajtót. A sértett rövid időre távozott a társasházból, azonban nemsokára visszatért.
Az udvarra nyíló ajtóban összetalálkozott az élettárssal, akivel a korábbi incidens miatt hangosan és trágár módon összevesztek.
További Belföld híreink
Amikor a későbbi áldozat a párt szidalmazva elindult fel a lépcsőn, összefutott a vádlottal, akivel újból összeszólalkozott, majd dulakodni kezdtek. A tettlegesség közben a vádlott elővett egy kést, majd azzal több helyen, köztük a nyakán és a mellkasán is megszúrta a férfit. Az áldozat összeesett, és a lakók már hiába hívtak hozzá mentőt, a helyszínen életét vesztette.
A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásban lévő késelőt emberölés bűntettével vádolta meg. A vádiratában vele szemben börtönbüntetés kiszabását, továbbá azt is indítványozta, hogy a bíróság állapítsa meg, nem bocsátható feltételes szabadságra.
