Szólt a szomszéd, hogy zavarja a dohányfüst, nyakon szúrták

A XIII. kerületben.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészség2025. 11. 13. 12:25
illusztráció
Vádat emelt és börtönbüntetést indítványozott a Fővárosi Főügyészség egy 71 éves férfi ellen, aki nyakon szúrta a szomszédját – adta hírül az ügyészség.

A vádirat lényege szerint a sértett férfi és a vádlott ugyanabban a XIII. kerületi társasházban laktak. A vádlott tavaly július 9-én, délután a lakásában dohányzott, ezért élettársa a bejárati ajtót, hogy szellőztessen, kinyitotta.

A sértett a lépcsőházban megállt a lakás előtt, szóvá tette a kiáramló dohányfüstöt, ezért a vádlott szóváltásba keveredett a sértettel. Ennek az vetett véget, hogy az elkövető élettársa bezárta az ajtót. A sértett rövid időre távozott a társasházból, azonban nemsokára visszatért.

 Az udvarra nyíló ajtóban összetalálkozott az élettárssal, akivel a korábbi incidens miatt hangosan és trágár módon összevesztek.

 

Amikor a későbbi áldozat a párt szidalmazva elindult fel a lépcsőn, összefutott a vádlottal, akivel újból összeszólalkozott, majd dulakodni kezdtek. A tettlegesség közben a vádlott elővett egy kést, majd azzal több helyen, köztük a nyakán és a mellkasán is megszúrta a férfit. Az áldozat összeesett, és a lakók már hiába hívtak hozzá mentőt, a helyszínen életét vesztette.

A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásban lévő késelőt emberölés bűntettével vádolta meg. A vádiratában vele szemben börtönbüntetés kiszabását, továbbá azt is indítványozta, hogy a bíróság állapítsa meg, nem bocsátható feltételes szabadságra.

