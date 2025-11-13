Szólt a szomszéd, hogy zavarja a dohányfüst, nyakon szúrták

A vádirat lényege szerint a sértett férfi és a vádlott ugyanabban a XIII. kerületi társasházban laktak. A vádlott tavaly július 9-én, délután a lakásában dohányzott, ezért élettársa a bejárati ajtót, hogy szellőztessen, kinyitotta.

A sértett a lépcsőházban megállt a lakás előtt, szóvá tette a kiáramló dohányfüstöt, ezért a vádlott szóváltásba keveredett a sértettel. Ennek az vetett véget, hogy az elkövető élettársa bezárta az ajtót. A sértett rövid időre távozott a társasházból, azonban nemsokára visszatért.