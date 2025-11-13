Mintha megnyerte volna a lottóötöst, olyan boldog volt a rejtélyes budapesti nő, miután talált egy bankkártyát + videó

A rendelkezésre álló adatok szerint egy nő július 2-án negyed hét körül a XVI. kerület, Veres Péter úton egy ATM-ből pénzt vett le egy talált bankkártyával. Azt egyelőre nem tudni, hogy PIN-kódot kellett-e megadnia, de pénzt sikerült felvennie, ez jól látszik az arcán húzódó kéjes mosolyból is.

A XVI. kerületi rendőrkapitányság kéri, hogy aki a felvételen látható nőt felismeri, személyazonosságával, tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.