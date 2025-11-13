Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

bankkártyabudapesti rendőrpénzbűncselekmény

Mintha megnyerte volna a lottóötöst, olyan boldog volt a rejtélyes budapesti nő, miután talált egy bankkártyát + videó

Egyébként ha felismeri, szóljon a rendőröknek, mert nagyon keresik.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 11. 13. 15:16
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytat eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. kerületi rendőrkapitánysága – írja a rendőrségi portál.

A rendelkezésre álló adatok szerint egy nő július 2-án negyed hét körül a XVI. kerület, Veres Péter úton egy ATM-ből pénzt vett le egy talált bankkártyával. Azt egyelőre nem tudni, hogy PIN-kódot kellett-e megadnia, de pénzt sikerült felvennie, ez jól látszik az arcán húzódó kéjes mosolyból is. 

A XVI. kerületi rendőrkapitányság kéri, hogy aki a felvételen látható nőt felismeri, személyazonosságával, tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

