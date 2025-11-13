Azzal buktatta le magát a pedofil apa, hogy felhívott egy hotelt, ahol arról érdeklődött, hogy lehet-e náluk kiskorúakkal szexelni

A vádirat szerint a Veszprém vármegyei férfinak a több éve fennálló házasságából született leánygyermeke, azonban a házasság a gyermek születését követően megromlott, az édesanya a sértettel elköltözött.

Volt, hogy a férfi hónapokon keresztül figyelt kislányokat, de olyan is előfordult, hogy az ország távoli pontján működő hotelt hívott fel, és aziránt érdeklődött, hogy van-e lehetőség kisiskolás korú gyermekkel történő együttlétre. Más esetben szexuális szolgáltatást nyújtó személyeket hívott fel telefonon, és őket szerepjátékra kérve próbálta megélni pedofil hajlamait.