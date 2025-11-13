Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

leánygyermekerőszakhotel

Azzal buktatta le magát a pedofil apa, hogy felhívott egy hotelt, ahol arról érdeklődött, hogy lehet-e náluk kiskorúakkal szexelni

De a szerepjáték is közel állt a szívéhez.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 11. 13. 17:07
sötét,ház,rejtély,mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
Minősített szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat a Veszprém Vármegyei Főügyészség azzal a középkorú férfival szemben, aki szexuálisan közeledett a lánygyermekéhez – adta hírül az ügyészség.

A vádirat szerint a Veszprém vármegyei férfinak a több éve fennálló házasságából született leánygyermeke, azonban a házasság a gyermek születését követően megromlott, az édesanya a sértettel elköltözött.

Volt, hogy a férfi hónapokon keresztül figyelt kislányokat, de olyan is előfordult, hogy az ország távoli pontján működő hotelt hívott fel, és aziránt érdeklődött, hogy van-e lehetőség kisiskolás korú gyermekkel történő együttlétre. Más esetben szexuális szolgáltatást nyújtó személyeket hívott fel telefonon, és őket szerepjátékra kérve próbálta megélni pedofil hajlamait.

A vádlott a költözést követően az édesanyával együtt látta el gyermekük felügyeletét, akit általában hétvégente, jellemzően az albérletébe vitte, és a kislány néhány esetben az éjszakát nála töltötte. Ilyenkor a férfi többször szexuálisan közeledett a gyermek felé, de a kislány arra kérte, hogy ezt ne csinálja, így abbahagyta. 

Az ügyészség a vádiratában az elkövetővel szemben fegyházbüntetés, közügyektől eltiltás és minden olyan tevékenységtől történő végleges eltiltás kiszabását indítványozta, melynek során kiskorúakkal kerülne kapcsolatba. Az ügyészség annak megállapítására is indítványt tett, hogy az elkövető nem bocsátható feltételes szabadságra.

 

