Megdöbbentő részletek derültek ki a szolnoki gyilkosságról, amelynek egy fiatal nő az áldozata

A fiatal nő azonnal meghalt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 14. 14:05
rendőrök a panelház előtt, amelyben meggyilkoltak egy húsz év körüli nőt Szolnokon Fotó: Mészáros János Forrás: Szoljon
Emberölés büntette miatt indítványozta a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség egy 22 éves férfi letartóztatását, aki Szolnokon megölte volt élettársát. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a férfi letartóztatását az indítvánnyal egyezően elrendelte – közölte a Szolnok Járási Ügyészség.

Eszerint a férfi volt élettársa, a későbbi sértett szerdán reggel megjelent a férfi által lakott, de közösen bérelt szolnoki lakásban azért, hogy számon kérje, mivel a férfi az ő bankkártyájával rendelt magának különböző árucikkeket az interneten. A volt élettársak veszekedni kezdtek, végül a sértett indulni készült. 

A férfi ekkor az ajtóból visszarántotta, a száját befogta, és egy konyhakéssel több alkalommal a nyakát hátulról a gégéjénél megvágta, majd egy másik késsel a még ellenálló sértettet több alkalommal fej- és nyaktájékon megszúrta. A sértett vérvesztés, valamint légzési és keringési elégtelenség miatt a helyszínen meghalt.

A férfi a nő holttestét az erkélyen lévő, felhajtható tetejű padba helyezte, a lakást feltakarította, a véres takarítási eszközöket kidobta, ezt követően pedig volt élettársa telefonjáról, annak nevében üzeneteket küldött, így igyekezve alibit biztosítani magának.

A férfi továbbá az esti órákban az egyik kést egy erdőnél lévő csatornába dobta.

A főügyészség azért indítványozta a férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára figyelemmel fennáll a szökésének, elrejtőzésének veszélye, továbbá azért, mert a bizonyítás meghiúsítása érdekében tárgyi bizonyítási eszközt rejtett el.

 

