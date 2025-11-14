Megdöbbentő részletek derültek ki a szolnoki gyilkosságról, amelynek egy fiatal nő az áldozata

A férfi ekkor az ajtóból visszarántotta, a száját befogta, és egy konyhakéssel több alkalommal a nyakát hátulról a gégéjénél megvágta, majd egy másik késsel a még ellenálló sértettet több alkalommal fej- és nyaktájékon megszúrta. A sértett vérvesztés, valamint légzési és keringési elégtelenség miatt a helyszínen meghalt.

A férfi a nő holttestét az erkélyen lévő, felhajtható tetejű padba helyezte, a lakást feltakarította, a véres takarítási eszközöket kidobta, ezt követően pedig volt élettársa telefonjáról, annak nevében üzeneteket küldött, így igyekezve alibit biztosítani magának.