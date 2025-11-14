Emberölés büntette miatt indítványozta a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség egy 22 éves férfi letartóztatását, aki Szolnokon megölte volt élettársát. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a férfi letartóztatását az indítvánnyal egyezően elrendelte – közölte a Szolnok Járási Ügyészség.
Megdöbbentő részletek derültek ki a szolnoki gyilkosságról, amelynek egy fiatal nő az áldozata
A fiatal nő azonnal meghalt.
Eszerint a férfi volt élettársa, a későbbi sértett szerdán reggel megjelent a férfi által lakott, de közösen bérelt szolnoki lakásban azért, hogy számon kérje, mivel a férfi az ő bankkártyájával rendelt magának különböző árucikkeket az interneten. A volt élettársak veszekedni kezdtek, végül a sértett indulni készült.
A férfi ekkor az ajtóból visszarántotta, a száját befogta, és egy konyhakéssel több alkalommal a nyakát hátulról a gégéjénél megvágta, majd egy másik késsel a még ellenálló sértettet több alkalommal fej- és nyaktájékon megszúrta. A sértett vérvesztés, valamint légzési és keringési elégtelenség miatt a helyszínen meghalt.
A férfi a nő holttestét az erkélyen lévő, felhajtható tetejű padba helyezte, a lakást feltakarította, a véres takarítási eszközöket kidobta, ezt követően pedig volt élettársa telefonjáról, annak nevében üzeneteket küldött, így igyekezve alibit biztosítani magának.
A férfi továbbá az esti órákban az egyik kést egy erdőnél lévő csatornába dobta.
A főügyészség azért indítványozta a férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára figyelemmel fennáll a szökésének, elrejtőzésének veszélye, továbbá azért, mert a bizonyítás meghiúsítása érdekében tárgyi bizonyítási eszközt rejtett el.
