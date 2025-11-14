Kiderült, pontosan mennyi kokaint foglalhattak le ByeAlextől, a zenész perrel fenyeget

A frontember és a zenekara több tagja ellen kábítószer-birtoklás miatt indult eljárás, miután saját fogyasztásra vásárolt kokaint találtak náluk, amikor rajtaütésszerű házkutatást tartottak náluk a rendőrök. A portál megkereste a rendőrséget, ahonnan az alábbi választ kapták:

Az énekes öt gramm – elmondása szerint és a helyszínen elvégzett gyorsteszt alapján – kokaint adott át a rendőri intézkedés során. A lefoglalt anyag szakértői vizsgálata folyamatban van.

Közölték azt is, hogy a november 12-én végrehajtott összehangolt rendőri intézkedésben öt helyszínen összesen 38 rendőr vett részt.