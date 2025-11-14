Rendkívüli

Itt az újabb tiszás vallomás – kiállnak Ukrajnáért, de el kell hallgatni ezt + videó

zenészkokaintByeAlex

Kiderült, pontosan mennyi kokaint foglalhattak le ByeAlextől, a zenész perrel fenyeget

Van egy kis ellentmondás.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2025. 11. 14. 14:47
ByeAlex a 26. VOLT Fesztiválon (Fotó: MTI/Nyikos Péter)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Biztos forrásból értesült a Blikk arról, hogy öt gramm kokaint találtak ByeAlexnél, ami a szakértők szerint nagyjából húsz adagot tesz ki. 

A frontember és a zenekara több tagja ellen kábítószer-birtoklás miatt indult eljárás, miután saját fogyasztásra vásárolt kokaint találtak náluk, amikor rajtaütésszerű házkutatást tartottak náluk a rendőrök. A portál megkereste a rendőrséget, ahonnan az alábbi választ kapták: 

Az énekes öt gramm – elmondása szerint és a helyszínen elvégzett gyorsteszt alapján – kokaint adott át a rendőri intézkedés során. A lefoglalt anyag szakértői vizsgálata folyamatban van.

Közölték azt is, hogy a november 12-én végrehajtott összehangolt rendőri intézkedésben öt helyszínen összesen 38 rendőr vett részt.

Erre a zenész is reagált, szerinte ez egyszerűen nem igaz. A közösségi oldalán ByeAlex azt írja, egy kis lomot adott át a rendőröknek.

Ez nem igaz! Én egy kis lomot adtam át a rendőröknek. A rendőrök kis morzsákat is keresnek a fogyasztóknál ma. Nálam is ezt tették. Semmiféle 20 adag, meg 5 gramm (de még 1 sem!) nem volt nálam. Mi az, hogy 20 adag egyébként is?

– fogalmazott a bejegyzésében ByeAlex, amelyhez hozzáfűzte azt is: „Ha nem takarítják el ezt a baromságot, a gatyójukat is le fogjuk perelni.” Az ügyről megszólalt az RTL Klub is, ők azt közölték, az esemény ByeAlex szereplését a Csillag születik című műsorban nem befolyásolja.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu