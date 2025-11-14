Kiderült, pontosan mennyi kokaint foglalhattak le ByeAlextől, a zenész perrel fenyeget

Biztos forrásból értesült a Blikk arról, hogy öt gramm kokaint találtak ByeAlexnél, ami a szakértők szerint nagyjából húsz adagot tesz ki.
A frontember és a zenekara több tagja ellen kábítószer-birtoklás miatt indult eljárás, miután saját fogyasztásra vásárolt kokaint találtak náluk, amikor rajtaütésszerű házkutatást tartottak náluk a rendőrök. A portál megkereste a rendőrséget, ahonnan az alábbi választ kapták:
Az énekes öt gramm – elmondása szerint és a helyszínen elvégzett gyorsteszt alapján – kokaint adott át a rendőri intézkedés során. A lefoglalt anyag szakértői vizsgálata folyamatban van.
Közölték azt is, hogy a november 12-én végrehajtott összehangolt rendőri intézkedésben öt helyszínen összesen 38 rendőr vett részt.
Erre a zenész is reagált, szerinte ez egyszerűen nem igaz. A közösségi oldalán ByeAlex azt írja, egy kis lomot adott át a rendőröknek.
Ez nem igaz! Én egy kis lomot adtam át a rendőröknek. A rendőrök kis morzsákat is keresnek a fogyasztóknál ma. Nálam is ezt tették. Semmiféle 20 adag, meg 5 gramm (de még 1 sem!) nem volt nálam. Mi az, hogy 20 adag egyébként is?
– fogalmazott a bejegyzésében ByeAlex, amelyhez hozzáfűzte azt is: „Ha nem takarítják el ezt a baromságot, a gatyójukat is le fogjuk perelni.” Az ügyről megszólalt az RTL Klub is, ők azt közölték, az esemény ByeAlex szereplését a Csillag születik című műsorban nem befolyásolja.
