„Gyenge minőségű emberek vagytok” – keményen beszólt az álhírbotrány forrásainak Szánthó Miklós

A baloldali sajtó azért kezdett „rágalomhadjáratot” a Szőlő utcai ügy kapcsán, mert a Tisza Pártra elkezdett ráégni az adóemeléses botránya, és valamivel el kellett terelni a figyelmet – erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Szánthó Miklós.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója emlékeztetett: kiderült, a Szőlő utcai intézmény valójában egy javítóintézet és az ügynek nincs sem kiskorú, sem politikus érintettje, „nincsen semmiféle Zsolti bácsi”. A javítóintézet vezetője ellen pedig már van büntetőeljárás folyamatban, de azért, mert prostituáltakat futtatott. – Kiderül, hogy a forrásaik, ez a Káncz Csaba meg a Kuslits Gábor, azok fullra kamuztak. És miután ez kiderül (…), elkezdenek azzal kötekedni, hogy nem megfelelő a felhatalmazása az igazságügyi miniszternek, hogy kivizsgálja ezt az ügyet. Elkezdik használni azt a rákosista taktikát, hogy vádold meg az ellenfeledet azzal, amit te magad csinálsz. És most jönnek ezzel a marhasággal, hogy az egész rágalomhadjárat dolog az visszahull a Fideszre meg a jobboldalra – hívta fel a figyelmet, majd leszögezte: ez egyáltalán nem így van.

– Ti kezdtétek ezt el. Ki volt az, aki behozta az okádék közbeszédet és szóhasználatot a magyar újságírásba? Ki volt az, aki elkezdte a pedofíliát relativizálni? Ki volt az, aki arról írt, meg riportfilmeket csinált, hogy a BDSM-szado-mazo kultúra az milyen fantasztikus Magyarországon? Ti voltatok azok, és azt üzenem nektek, hogy gyenge minőségű emberek vagytok – zárta videóüzenetét Szánthó Miklós.