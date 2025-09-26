Rendkívüli

Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • „Gyenge minőségű emberek vagytok” – keményen beszólt az álhírbotrány forrásainak Szánthó Miklós
álhírbotránySzánthó MiklósTisza Párt

„Gyenge minőségű emberek vagytok” – keményen beszólt az álhírbotrány forrásainak Szánthó Miklós

Magyar Péterékre elkezdett ráégni a Tisza-adó botránya, a baloldali sajtó ezért rágalomhadjáratba kezdett – erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatója a tényeket felsorolva Káncz Csabának és Kuslits Gábornak azt üzente: „Gyenge minőségű emberek vagytok”.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 15:10
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A baloldali sajtó azért kezdett „rágalomhadjáratot” a Szőlő utcai ügy kapcsán, mert a Tisza Pártra elkezdett ráégni az adóemeléses botránya, és valamivel el kellett terelni a figyelmet – erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Szánthó Miklós. 

Az Alapjogokért Központ főigazgatója emlékeztetett: kiderült, a Szőlő utcai intézmény valójában egy javítóintézet és az ügynek nincs sem kiskorú, sem politikus érintettje, „nincsen semmiféle Zsolti bácsi”. A javítóintézet vezetője ellen pedig már van büntetőeljárás folyamatban, de azért, mert prostituáltakat futtatott. – Kiderül, hogy a forrásaik, ez a Káncz Csaba meg a Kuslits Gábor, azok fullra kamuztak. És miután ez kiderül (…), elkezdenek azzal kötekedni, hogy nem megfelelő a felhatalmazása az igazságügyi miniszternek, hogy kivizsgálja ezt az ügyet. Elkezdik használni azt a rákosista taktikát, hogy vádold meg az ellenfeledet azzal, amit te magad csinálsz. És most jönnek ezzel a marhasággal, hogy az egész rágalomhadjárat dolog az visszahull a Fideszre meg a jobboldalra – hívta fel a figyelmet, majd leszögezte: ez egyáltalán nem így van.

– Ti kezdtétek ezt el. Ki volt az, aki behozta az okádék közbeszédet és szóhasználatot a magyar újságírásba? Ki volt az, aki elkezdte a pedofíliát relativizálni? Ki volt az, aki arról írt, meg riportfilmeket csinált, hogy a BDSM-szado-mazo kultúra az milyen fantasztikus Magyarországon? Ti voltatok azok, és azt üzenem nektek, hogy gyenge minőségű emberek vagytok – zárta videóüzenetét Szánthó Miklós.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu