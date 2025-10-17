A magyar válogatott remek hírt kapott a FIFA-tól, miközben az írek és az örmények a fejüket foghatják

A magyar válogatott októberben négy pontot szerzett a két világbajnoki selejtezőn, amivel hatalmas lépést tett a csoport második helyének megszerzése felé, ami pótselejtezőt érne jövő márciusban. Az örmények elleni kötelező győzelem után kedden Marco Rossi együttese az elmúlt évek egyik legjobb teljesítményével rukkolt elő Lisszabonban. A portugál válogatott otthonában Szoboszlai Dominik hosszabbításban szerzett góljával 2-2 lett a meccs vége, ami nagyon értékes egy pontot ért a válogatottnak.

A magyar válogatott pontszerzést ünnepelhetett Lisszabonban. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A legújabb FIFA-világranglistán Magyarország négy helyet előrelépve a 37. helyen áll. Az első ötven helyezett közül csak Skócia (plusz öt) javított ennél többet.

Hogyan állnak a magyar válogatott vb-selejtezős ellenfelei?

Az F csoport tagjai közül – Magyarország, Portugália, Örményország és Írország – csak a mieink örülhettek, amikor meglátták a legújabb ranglistát.

Portugália továbbra is az ötödik, míg az írek és az örmények visszacsúsztak. Eszerint a két novemberi ellenfelünk is egy-egy helyet rontott a FIFA-nál.

Portugália: 5. hely (legutóbbi: 5.)

Magyarország: 37. hely (41.)

Írország: 62. (63.)

Örményország: 104. (103.)

Az örmények nemcsak Budapesten, de Dublinban is vereséget szenvedtek, míg az írek a keddi győzelmükkel életben tartották az esélyeiket a második hely megszerzésére, de ehhez a következő fordulóban a portugálok ellen mindenképpen pontot kéne szerezniük.

A FIFA-világranglistát továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetik, a második helyre viszont felléptek az argentinok a franciákat megelőzve. A szövetség számításai szerint a legtöbb pontot a két meccset is megnyerő Feröer-szigetek szerezte, míg a legtöbbet a nyolc helyet bukó görögök, illetve a Svájc és Koszovó ellen is hazai pályán vereséget szenvedő svédek bukták – akik a Koszovó elleni kínos vereség után a szövetségi kapitányt is kirúgták.