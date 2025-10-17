MagyarországFIFA-világranglistaPortugáliaÍrországÖrményország

A magyar válogatott remek hírt kapott a FIFA-tól, miközben az írek és az örmények a fejüket foghatják

A magyar labdarúgó-válogatott a FIFA legújabb világranglistán a 37. helyen áll, ezzel négy helyett lépett előre. A magyar válogatott vb-selejtezős ellenfelei közül Írország és Örményország is egy-egy helyet bukott, a portugálok pedig továbbra is az ötödikek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 13:35
Szoboszlai Dominik utolsó perces gólja is kellett a magyar válogatott nagy előrelépéséhez
Szoboszlai Dominik utolsó perces gólja is kellett a magyar válogatott nagy előrelépéséhez Fotó: Tiago Petinga Forrás: MTI/EPA/LUSA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar válogatott októberben négy pontot szerzett a két világbajnoki selejtezőn, amivel hatalmas lépést tett a csoport második helyének megszerzése felé, ami pótselejtezőt érne jövő márciusban. Az örmények elleni kötelező győzelem után kedden Marco Rossi együttese az elmúlt évek egyik legjobb teljesítményével rukkolt elő Lisszabonban. A portugál válogatott otthonában Szoboszlai Dominik hosszabbításban szerzett góljával 2-2 lett a meccs vége, ami nagyon értékes egy pontot ért a válogatottnak. 

A magyar válogatott pontszerzést ünnepelhetett Lisszabonban
A magyar válogatott pontszerzést ünnepelhetett Lisszabonban. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A legújabb FIFA-világranglistán Magyarország négy helyet előrelépve a 37. helyen áll. Az első ötven helyezett közül csak Skócia (plusz öt) javított ennél többet. 

 

Hogyan állnak a magyar válogatott vb-selejtezős ellenfelei?

Az F csoport tagjai közül – Magyarország, Portugália, Örményország és Írország – csak a mieink örülhettek, amikor meglátták a legújabb ranglistát. 

Portugália továbbra is az ötödik, míg az írek és az örmények visszacsúsztak. Eszerint a két novemberi ellenfelünk is egy-egy helyet rontott a FIFA-nál.  

  • Portugália: 5. hely (legutóbbi: 5.)
  • Magyarország: 37. hely (41.)
  • Írország: 62. (63.)
  • Örményország: 104. (103.)

Az örmények nemcsak Budapesten, de Dublinban is vereséget szenvedtek, míg az írek a keddi győzelmükkel életben tartották az esélyeiket a második hely megszerzésére, de ehhez a következő fordulóban a portugálok ellen mindenképpen pontot kéne szerezniük.

A FIFA-világranglistát továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetik, a második helyre viszont felléptek az argentinok a franciákat megelőzve. A szövetség számításai szerint a legtöbb pontot a két meccset is megnyerő Feröer-szigetek szerezte, míg a legtöbbet a nyolc helyet bukó görögök, illetve a Svájc és Koszovó ellen is hazai pályán vereséget szenvedő svédek bukták – akik a Koszovó elleni kínos vereség után a szövetségi kapitányt is kirúgták.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.