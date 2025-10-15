Rendkívüli

Orbán Viktornak is volt szerepe a béke megteremtésében + videó

Szoboszlai Dominikmagyar labdarúgó–válogatottvb-selejtezőCristiano Ronaldo

Szoboszlai a felelős – a magyar csapatkapitány nevét harsogja a portugál sajtó

A legnagyobb portugál sportlap, az A Bola egyenként értékelte a magyar labdarúgó-válogatott játékosainak teljesítményét a keddi, lisszaboni vb-selejtező 2-2-es döntetlenje után. A lap szerint Szoboszlai Dominik vezette ki a letargiából a magyar válogatottat, a hosszabbításban kiegyenlítő Liverpool-sztárt nevezik meg a fő felelősnek, amiért a portugál csapat még nem ünnepelheti a világbajnokságra kijutást. A portugáloknál Szoboszlai lett a meccs embere, nem a két gólt szerző Cristiano Ronaldo.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 7:39
Szoboszlai volt a felelős, amiért a portugálok nem ünnepelhettek máris vb-kijutást az A Bola szerint Fotó: MIGUEL LEMOS Forrás: NurPhoto
Külön cikket szentelt a magyar futballisták értékelésének a portugál sportlap, az A Bola, miután Marco Rossi csapata kedden este Szalai Attila és Szoboszlai Dominik góljával 2-2-es döntetlent ért el a lisszaboni vb-selejtezőn a Cristiano Ronaldo duplájával a 91. percig vezető portugál válogatott ellen.

A portugál sajtó szerint Szoboszlai volt a portugál-magyar vb-selejtezőn a meccs embere, nem a két gólt szerző Ronaldo.
A portugál sajtó szerint Szoboszlai volt a portugál–magyar vb-selejtezőn a meccs embere, nem a két gólt szerző Ronaldo. Fotó: NurPhoto

„Szoboszlai Dominik vezette ki a magyar válogatottat a letargiából – ragyogó teljesítménnyel” – jelzi előre az A Bola cikkének a címe, hogy a Liverpool magyar középpályását tartja a meccs emberének, amit később egyértelműen le is írt. „A csapatkapitány volt a fő felelőse annak, hogy elrontotta a portugálok ünnepét” – írták Szoboszlairól a cikkben, majd külön keretesben őt nevezték meg a meccs emberének. Ez főleg érdekes annak fényében, hogy Cristiano Ronaldo két gólt szerzett a 2-2-re végződött vb-selejtezőn, és megdöntötte a vb-selejtezős gólrekordot is.

 

Szoboszlai volt a vezére a szürke magyar válogatottnak?

Az A Bolától nyolcas osztályzatot kapó Szoboszlairól a következőket is írták:

A magyar támadások vezére volt, labdával és pontrúgásoknál is – így adott gólpasszt Szalainak egy szögletből. Nem félt kockáztatni, lövései még pontatlanok voltak, de a 90+1. percben kiváló helyzetfelismeréssel egyenlített, elhúzva Nélson Semedo mellett. Végig lelkesen letámadott, és valódi vezére volt egy egyébként szürke csapatnak.

Az első gól szerzőjéről, Szalai Attiláról is hosszabban írt a portugál lap: „Szalai nem mindig teljesített jól, de fejjel megszerezte a vezetést Magyarországnak (8. perc), majd a 72. percben a kapufát is eltalálta. Védekezésben azonban hibázott, Willi Orbán mellett túlságosan sok teret engedett Ronaldónak, aki ezt két góllal büntette.”

 

Portugál sajtó: Tóth Alex nem tudta pótolni Schäfer Andrást

A sérült Dibusz Dénest a kapuban helyettesítő Tóth Balázs az A Bola szerint nem tehetett a kapott gólokról, sőt nagyot védett Joao Félix lövésénél. A védelemben Loic Négo alig tűnt fel, Kerkez Milos pedig csak Szalai kapufát eredményező beadásánál jeleskedett.

A portugálok szerint Schäfer András nagyon aktív volt a magyar középpályán, de a 37. percben sérülés miatt le kellett cserélni. A helyére lépő Tóth Alex nem tudta pótolni őt, ahogy Callum Styles sem tudta tartani a lépést a portugál középpályával.

Az A Bola dicsérte Bolla Bendegúzt, aki megdolgoztatta Diogo Costát, és nagy helyzetet alakított ki, amit Sallai Roland elpuskázott. Varga Barnabástól a Rúben Dias fölötti emelését emelték ki.

A magyar játékosok osztályzatai az A Bola szerint:

  • Tóth Balázs: 7
  • Loic Négo: 5
  • Willi Orbán: 4
  • Szalai Attila: 6
  • Kerkez Milos: 5
  • Schäfer András: 5
  • Callum Styles: 4
  • Szoboszlai Dominik: 8
  • Bolla Bendegúz: 5
  • Varga Barnabás: 4
  • Sallai Roland: 5
  • Cserejátékosok: Tóth Alex (5), Lukács Dániel (5), Dárdai Márton (–), Vitális Milán (–).

Helyszíni összefoglaló és nyilatkozatok a portugál–magyar vb-selejtező után:

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekKáli-medence

Festő a világ közepén

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Somogyi Győző látó, látomásos festő, a legnagyobbak egyike.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

