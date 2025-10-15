Szoboszlai a felelős – a magyar csapatkapitány nevét harsogja a portugál sajtó

Szoboszlai volt a vezére a szürke magyar válogatottnak?

Az A Bolától nyolcas osztályzatot kapó Szoboszlairól a következőket is írták:

A magyar támadások vezére volt, labdával és pontrúgásoknál is – így adott gólpasszt Szalainak egy szögletből. Nem félt kockáztatni, lövései még pontatlanok voltak, de a 90+1. percben kiváló helyzetfelismeréssel egyenlített, elhúzva Nélson Semedo mellett. Végig lelkesen letámadott, és valódi vezére volt egy egyébként szürke csapatnak.

Az első gól szerzőjéről, Szalai Attiláról is hosszabban írt a portugál lap: „Szalai nem mindig teljesített jól, de fejjel megszerezte a vezetést Magyarországnak (8. perc), majd a 72. percben a kapufát is eltalálta. Védekezésben azonban hibázott, Willi Orbán mellett túlságosan sok teret engedett Ronaldónak, aki ezt két góllal büntette.”

Portugál sajtó: Tóth Alex nem tudta pótolni Schäfer Andrást

A sérült Dibusz Dénest a kapuban helyettesítő Tóth Balázs az A Bola szerint nem tehetett a kapott gólokról, sőt nagyot védett Joao Félix lövésénél. A védelemben Loic Négo alig tűnt fel, Kerkez Milos pedig csak Szalai kapufát eredményező beadásánál jeleskedett.

A portugálok szerint Schäfer András nagyon aktív volt a magyar középpályán, de a 37. percben sérülés miatt le kellett cserélni. A helyére lépő Tóth Alex nem tudta pótolni őt, ahogy Callum Styles sem tudta tartani a lépést a portugál középpályával.

Az A Bola dicsérte Bolla Bendegúzt, aki megdolgoztatta Diogo Costát, és nagy helyzetet alakított ki, amit Sallai Roland elpuskázott. Varga Barnabástól a Rúben Dias fölötti emelését emelték ki.

A magyar játékosok osztályzatai az A Bola szerint:

Tóth Balázs: 7

Loic Négo: 5

Willi Orbán: 4

Szalai Attila: 6

Kerkez Milos: 5

Schäfer András: 5

Callum Styles: 4

Szoboszlai Dominik: 8

Bolla Bendegúz: 5

Varga Barnabás: 4

Sallai Roland: 5

Cserejátékosok: Tóth Alex (5), Lukács Dániel (5), Dárdai Márton (–), Vitális Milán (–).

Helyszíni összefoglaló és nyilatkozatok a portugál–magyar vb-selejtező után: