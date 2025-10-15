Szoboszlai a felelős – a magyar csapatkapitány nevét harsogja a portugál sajtó
A legnagyobb portugál sportlap, az A Bola egyenként értékelte a magyar labdarúgó-válogatott játékosainak teljesítményét a keddi, lisszaboni vb-selejtező 2-2-es döntetlenje után. A lap szerint Szoboszlai Dominik vezette ki a letargiából a magyar válogatottat, a hosszabbításban kiegyenlítő Liverpool-sztárt nevezik meg a fő felelősnek, amiért a portugál csapat még nem ünnepelheti a világbajnokságra kijutást. A portugáloknál Szoboszlai lett a meccs embere, nem a két gólt szerző Cristiano Ronaldo.
„Szoboszlai Dominik vezette ki a magyar válogatottat a letargiából – ragyogó teljesítménnyel” – jelzi előre az A Bola cikkének a címe, hogy a Liverpool magyar középpályását tartja a meccs emberének, amit később egyértelműen le is írt. „A csapatkapitány volt a fő felelőse annak, hogy elrontotta a portugálok ünnepét” – írták Szoboszlairól a cikkben, majd külön keretesben őt nevezték meg a meccs emberének. Ez főleg érdekes annak fényében, hogy Cristiano Ronaldo két gólt szerzett a 2-2-re végződött vb-selejtezőn, és megdöntötte a vb-selejtezős gólrekordot is.
Szoboszlai volt a vezére a szürke magyar válogatottnak?
Az A Bolától nyolcas osztályzatot kapó Szoboszlairól a következőket is írták:
A magyar támadások vezére volt, labdával és pontrúgásoknál is – így adott gólpasszt Szalainak egy szögletből. Nem félt kockáztatni, lövései még pontatlanok voltak, de a 90+1. percben kiváló helyzetfelismeréssel egyenlített, elhúzva Nélson Semedo mellett. Végig lelkesen letámadott, és valódi vezére volt egy egyébként szürke csapatnak.
Az első gól szerzőjéről, Szalai Attiláról is hosszabban írt a portugál lap: „Szalai nem mindig teljesített jól, de fejjel megszerezte a vezetést Magyarországnak (8. perc), majd a 72. percben a kapufát is eltalálta. Védekezésben azonban hibázott, Willi Orbán mellett túlságosan sok teret engedett Ronaldónak, aki ezt két góllal büntette.”
Portugál sajtó: Tóth Alex nem tudta pótolni Schäfer Andrást
A sérült Dibusz Dénest a kapuban helyettesítő Tóth Balázs az A Bola szerint nem tehetett a kapott gólokról, sőt nagyot védett Joao Félix lövésénél. A védelemben Loic Négo alig tűnt fel, Kerkez Milos pedig csak Szalai kapufát eredményező beadásánál jeleskedett.
A portugálok szerint Schäfer András nagyon aktív volt a magyar középpályán, de a 37. percben sérülés miatt le kellett cserélni. A helyére lépő Tóth Alex nem tudta pótolni őt, ahogy Callum Styles sem tudta tartani a lépést a portugál középpályával.
Az A Bola dicsérte Bolla Bendegúzt, aki megdolgoztatta Diogo Costát, és nagy helyzetet alakított ki, amit Sallai Roland elpuskázott. Varga Barnabástól a Rúben Dias fölötti emelését emelték ki.
A magyar játékosok osztályzatai az A Bola szerint:
Tóth Balázs: 7
Loic Négo: 5
Willi Orbán: 4
Szalai Attila: 6
Kerkez Milos: 5
Schäfer András: 5
Callum Styles: 4
Szoboszlai Dominik: 8
Bolla Bendegúz: 5
Varga Barnabás: 4
Sallai Roland: 5
Cserejátékosok: Tóth Alex (5), Lukács Dániel (5), Dárdai Márton (–), Vitális Milán (–).
