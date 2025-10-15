Szalai Attilavb-selejtezőPortugáliaMagyarország

A magára büszke Szalai Attila olyat tett a kapufája után, amit sokáig nem fog elfelejteni + videó

Szalai Attila szerezte a magyar válogatott első gólját kedd este a portugálok elleni vb-selejtezőn. Szalai pokolian nehéz éveken van túl, de újra élvezi Marco Rossi bizalmát, a hátvéd ráadásul ezt Lisszabonban hatványozottan meghálálta. Szalai a duplázástól sem állt messze, a vegyes zónában elárulta, hogy mit mondott, amikor a helyzete a kapufán csattant.

Perlai Bálint
2025. 10. 15. 5:15
Szalai Attila szerezte a magyarok vezető gólját Lisszabonban
Szalai Attila szerezte a magyarok vezető gólját Lisszabonban Fotó: AFP/Patricia De Melo Moreira
Szalai Attila közel hét évtizedes átkot tört meg azzal, hogy kedd este betalált Portugáliában a magyar válogatott színeiben, a 2-2-vel záródó vb-selejtezőn a magyarok egyik legjobbja volt. A Kasimpasa hátvédje remek meccset hozott le a Cristiano Ronaldóval is rohamozó Nemzetek Ligája-győztes ellen. Szalai a régi énjét mutatta Lisszabonban, sőt talán azt sem túlzás kijelenteni, hogy az eddigi 50 válogatott meccse közül erre lehet az egyik legbüszkébb. A vegyes zónában Szalai Attila hosszan válaszolt a magyar újságírói kérdésekre.

Szalai Attila fejese, amellyel előnybe került a magyar válogatott a portugálok otthonában
Szalai Attila fejese, amellyel előnybe került a magyar válogatott a portugálok otthonában  Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Szalai Attila óriási meccse: egy gól, egy kapufa

– Ez a mentalitás jellemez minket, az utolsó pillanatig vért izzadunk. a szívünket-lelkünket kitesszük a pályára, és ez ma is így történt. Ma szerencsére az élet is adott nekünk egy gólt a hosszabbításban. Gyönyörű labdát kaptam Dominiktól, a kapus nem tudott rá kiérni, jól akadályoztuk ebben, ezeket is gyakoroljuk. 

Az sajnálom, hogy utána két ilyen gólt kaptunk, hiszen ezekből is készültünk, hogy a hosszún érkezik Ronaldo vagy valamelyik másik játékos. Sajnos így alakult, de a szünetben tudtuk rendezni a sorokat.

Szalai a második félidőben kis híján duplázott, de a fejese a kapufán csattant. Adja magát a kérdés: mit mondott ekkor a Hoffeinheimtől a Kasimpsaásba kölcsönbe szerződő védő?

Nem voltam boldog akkor. Magyarul szeretek a legjobban káromkodni, pár csúnya szót elsütöttem, remélem a gyerekek akkor már aludtak. 

Szalai kihangsúlyozta, hogy megérdemelten szereztek egy pontot Lisszabonban, amely a novemberi meccsekre is nagy lendületet fog adni. A hátvédnek nehéz évei voltak, a válogatottból is kiszorult, miután Németországban nem kapott játéklehetőséget. Szalai kiemelte, büszke magára is, hogy újra itt van, és a csapatot tudja segíteni.

 A videóból kiderül az is, hogy milyen testközelből átélni a portugál sztárokkal pályára lépni:

