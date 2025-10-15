A siető Marco Rossi szerint ez a játékosa segített bizonyítani a kritikusainak

– Nagyon büszke vagyok a játékosokra, de ettől nem változott semmi a jövőre nézve, mert az utolsó két meccs dönti el, hogy sikerül-e kivívni a pótselejtezőt érő második helyet. Ami fontos, hogy a portugálok így, hogy nem biztosították még be a kijutásukat, nem pihentethetik a legjobbjaikat a hátralévő meccseken, ahogy azt tavaly az Európa-bajnokságon tették. Jól emlékszem, hogy Georgia ellen a döntetlenjük is elegendő lett volna a továbbjutásunkhoz, mégis kikaptak. Ilyen százból egyszer történhet meg és akkor megtörtént. Portugália kizárólag a cseréit szerepeltette, és ezt most is megtehette volna, így viszont nem – nyilatkozta Marco Rossi a magyar válogatott lisszaboni pontszerzése után, utalva ezzel a nemzeti csapat tavalyi Eb-búcsújára, amelyhez utolsó fordulós vereségével Portugália is hozzájárult, hiszen így a magyarok nem kerültek a négy legjobb csoportharmadik közé.

Marco Rossi örül annak, hogy kitartott Szalai Attila mellett (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Marco Rossi Szalait és Lukácsot is dicsérte

A magyarok szövetségi kapitánya kiemelten beszélt az első gólt szerző Szalai Attila remek teljesítményéről. Hangsúlyozta, jól emlékszik, mennyi kritikát kapott ő a meghívásáért, amikor a védő éppen pályafutása mélypontján volt a Bundesligába igazolása után, de helyes döntésnek bizonyult, hogy kitartott mellette. Ezzel kapcsolatban Rossi megjegyezte, jelenleg Szalai jobb formában van Dárdai Mártonnál, de az örmények elleni gólja után kedden gólpasszt adó Lukács Dánielt is méltatta a szakvezető.

– Azt hiszem, emelt fővel távozhatunk, hiszen a Nemzetek Ligája-győztes Portugália szerintem a világ öt legerősebb válogatottja közé tartozik.

Persze szerencsénk is volt, elég csak a két kapufájukra gondolni. Ha az egyik gól, akkor 3-1 oda és vége a meccsnek.

Ám nekünk is volt kapufánk, továbbá jól védekeztünk és a letámadásaink is sokszor sikeresek voltak – zárta méltató szavait Marco Rossi, aki szerint igazságosnak mondható a döntetlen, amit így sem feltétlenül nevezne az eddigi legjobb eredménynek szövetségi kapitányként.

Rossi sajtótájékoztatója a szokásosnál rövidebb volt, ugyanis sietnie kellett, hogy a csapattal együtt elérje a Magyarországra tartó repülőgépet. Ez sikerült, így a játékosok többségével együtt hajnalban hazautazott, hogy aztán mindenki visszatérhessen a klubcsapataihoz.

Vb-selejtező, F csoport: Portugália–MAGYARORSZÁG 2-2 (2-1) (gól: Ronaldo 22., 45+3., ill. Szalai 8., Szoboszlai 90+1.)

Írország–Örményország 1-0 (0-0) (gól: Ferguson 70.)

A csoport állása: 1. Portugália 10 pont, 2. MAGYARORSZÁG 5, 3. Írország 4, 4. Örményország 3.

A magyar válogatott legközelebb november 13-án Örményországban lép pályára, majd három nappal később hazai közönség előtt, Írország ellen zárja le a selejtezősorozatot. A kvartett első helye azonnali vb-kijutást, a második pozíció világbajnoki pótselejtezőt ér.