vb-selejtezőÍrországÖrményország

Sokba került az örmény fejes, óriási csata vár a magyar válogatottra + videó

Az ír válogatott 1-0-ra legyőzte Örményországot a világbajnoki selejtezősorozat európai zónájának 4. fordulójában. Írország a győzelmének köszönhetően egy pontra feljött Magyarország mögé, de a három ponttal álló örményeknek sem kell lemondania a pótselejtezőről.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 22:45
Az írek életben tartották a reményeiket Fotó: Paul Faith Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az F csoport első fordulójában óriási meglepetést jelentett, hogy Örményország legyőzte Írországot, és mivel azóta Portugáliától is kikaptak az írek, a dublini „visszavágón” az utolsó esélyüket igyekeztek megragadni, hogy ne ússzon el teljesen a pótselejtezőt érő második hely.

Írország győztes gólját Evan Ferguson szerezte
Írország győztes gólját Evan Ferguson szerezte (Fotó: Paul Faith/AFP)

Heimir Hallgrímsson tiszta zöldben futballozó fiai ehhez képest nem tudták nyomás alá helyezni a vendégeket az első félidőben, a játékrész mindössze egy kaput eltaláló lövést hozott, azt is az örmények jegyezhették fel.

Írország a második félidőben döntött

A fordulás után felpörögtek az események, az írek teljesen átvették a játék irányítását, és ez már a helyzetek számában és minőségében is megmutatkozott, ráadásul a hazaiak emberelőnybe kerültek a második félidő elején: az 52. percben Tigran Barszegjan veszítette el az önuralmát egy szabálytalanságot követő összeszólalkozásban, s nemes egyszerűséggel arcon fejelte Finn Azazt.

Tigran Barseghyan sent off for Headbutt on Finn Azaz
byu/supwassup insoccer

A kiállítást követően még inkább beszorultak az örmények, akik az egyre növekvő nyomást már nem bírták el: a 70. percben William Smallbone balról érkező beadásánál senki sem figyelt Evan Fergusonra, aki három méterről a kapuba fejelt (1-0). A Brighton Románál kölcsönben szereplő csatára a harmadik gólját szerezte a selejtezősorozatban, korábban a magyar válogatott elleni 2-2-es meccsen és az örményektől elszenvedett 2-1-es vereség alkalmával is betalált.

Az emberhátrányban futballozó örmény válogatottnak esélye sem volt az egyenlítésre, így az első sikerét ünneplő ír együttes – amely a végjátékban lesgólig is eljutott – egy pontra megközelítette a Lisszabonban döntetlent elérő magyar csapatot, amelyre óriási csata vár a két rivális ellen az utolsó két fordulóban.

Európai vb-selejtezők:  

F csoport, 4. forduló
Írország–Örményország 1-0 
Portugália–Magyarország 2-2

A csoport állása: 1. Portugália 10 pont, 2. Magyarország 5,  3. Írország 4, 4. Örményország 3

A többi csoport állását megtekintheti ide kattintva! 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Cucc Petiben

Bayer Zsolt avatarja

Rudi barátom összefoglalta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu