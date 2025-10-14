Sokba került az örmény fejes, óriási csata vár a magyar válogatottra + videó

Az F csoport első fordulójában óriási meglepetést jelentett, hogy Örményország legyőzte Írországot, és mivel azóta Portugáliától is kikaptak az írek, a dublini „visszavágón” az utolsó esélyüket igyekeztek megragadni, hogy ne ússzon el teljesen a pótselejtezőt érő második hely.

Írország győztes gólját Evan Ferguson szerezte (Fotó: Paul Faith/AFP)

Heimir Hallgrímsson tiszta zöldben futballozó fiai ehhez képest nem tudták nyomás alá helyezni a vendégeket az első félidőben, a játékrész mindössze egy kaput eltaláló lövést hozott, azt is az örmények jegyezhették fel.

Írország a második félidőben döntött

A fordulás után felpörögtek az események, az írek teljesen átvették a játék irányítását, és ez már a helyzetek számában és minőségében is megmutatkozott, ráadásul a hazaiak emberelőnybe kerültek a második félidő elején: az 52. percben Tigran Barszegjan veszítette el az önuralmát egy szabálytalanságot követő összeszólalkozásban, s nemes egyszerűséggel arcon fejelte Finn Azazt.

A kiállítást követően még inkább beszorultak az örmények, akik az egyre növekvő nyomást már nem bírták el: a 70. percben William Smallbone balról érkező beadásánál senki sem figyelt Evan Fergusonra, aki három méterről a kapuba fejelt (1-0). A Brighton Románál kölcsönben szereplő csatára a harmadik gólját szerezte a selejtezősorozatban, korábban a magyar válogatott elleni 2-2-es meccsen és az örményektől elszenvedett 2-1-es vereség alkalmával is betalált.

🚨 GOAL: Evan Ferguson 70'



World Cup Qualification | 🏆 Ireland 1-0 Armenia#IRLARM



pic.twitter.com/2hPo5Y0kI2 — Football Pundit (@footballpunditX) October 14, 2025

Az emberhátrányban futballozó örmény válogatottnak esélye sem volt az egyenlítésre, így az első sikerét ünneplő ír együttes – amely a végjátékban lesgólig is eljutott – egy pontra megközelítette a Lisszabonban döntetlent elérő magyar csapatot, amelyre óriási csata vár a két rivális ellen az utolsó két fordulóban.