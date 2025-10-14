labdarúgó vb-selejtezőOlaszországNorvégia

Anglia kijutott a labdarúgó-világbajnokságra

Az angol labdarúgó-válogatott kijutott a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra, miután nagyon könnyed, 5-0-s győzelmet aratott Lettországban a labdarúgó vb-selejtezők keddi játéknapján.

2025. 10. 14. 22:43
A boldog angolok mehetnek a labdarúgó vb-re Fotó: GINTS IVUSKANS Forrás: AFP
A magyarok csoportján (F) kívül másik három csoportban is rendeztek mérkőzéseket kedden este Európa különböző városaiban. A kedd este egyik kérdése az volt, hogy Európából mely országok jutnak ki elsőként a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra?

Anglia
A fehér mezes Anglia simán verte a letteket
Fotó: GINTS IVUSKANS / AFP

Anglia: könnyed győzelem Lettország ellen

Az angol válogatott a K-csoportban játszi könnyedséggel nyert Lettország ellen Rigában. A félidőben már 3-0-ra vezettek az angolok, semmi sem veszélyeztette a győzelmüket. Ezzel az angol csapat kijutott a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra. A szigetországi csapat ezúttal Lettország vendégeként lépett pályára és már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát. A kétgólos Harry Kane vezette válogatott hatodik meccsén a hatodik sikerét aratta. Ugyancsak a K csoportban a szerbek hátrányba kerültek Andorrában, de aztán sikerült fordítaniuk, így továbbra is harcban vannak a pótselejtezőt érő második helyért.

Az Európa-bajnok spanyolok a bolgárokat fogadták, 

Mikel Merino két góljának is köszönhetően fölényes győzelmet arattak, s négy forduló után ők is százszázalékos teljesítménnyel - kapott gól nélkül - állnak az élen a csoportjukban.

Ugyanitt a törökök a vendég Georgiát verték magabiztosan, ezzel őrzik második helyüket.

Az I csoport esti mérkőzésén - nagy biztonsági jelenlét mellett - az olaszok három góllal verték az izraelieket Udinében. Mateo Retegui duplázott a találkozón. A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Eredmények:

E csoport: 
Spanyolország–Bulgária 4-0
Törökország–Georgia 4-1
A csoport állása: 1. Spanyolország 12 pont, 2. Törökország 9, 3. Georgia 3, 4. Bulgária 0

I csoport:
Észtország–Moldova 1-1
Olaszország–Izrael 3-0
A csoport állása: 1. Norvégia 18 pont/6 mérkőzés, 2. Olaszország 15/6, 3. Izrael 9/7, 4. Észtország 4/7, 5. Moldova 1/6

K csoport:
Lettország–Anglia 0-5
Andorra–Szerbia 1-3
A csoport állása: 1. (és már vb-résztvevő) Anglia 18/6 mérkőzés, 2. Albánia 11/6, 3. Szerbia 10/6, 4. Lettország 5/7, 5. Andorra 1/7

Újabb boldog afrikai ország

Afrikából hetedikként a Dél-afrikai Köztársaság válogatottja biztosította részvételét a jövő évi labdarúgó-világbajnokságon.

A gárda azt követően szerezte meg az indulási jogot, hogy kedden 3-0-ra legyőzte a vendég Ruandát, míg Benin 4-0-ra kikapott Nigériában. Így utóbbi együttes végzett a csoport második helyén.

Afrikából a kilenc csoportgyőztes biztosan ott lesz az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő 48 csapatos világbajnokságon, a négy legjobb csoportmásodik pedig minitornán dönti el, melyik vehet majd részt az interkontinentális pótselejtezőn. Erről a földrészről korábban Tunézia, a legutóbbi vb-n elődöntős Marokkó, Egyiptom, Algéria, Ghána és a Zöld-foki Köztársaság biztosította helyét a vb-mezőnyben.

Ázsia: Katar az újabb kijutó

Ázsiából hetedikként Katar válogatottja biztosította részvételét a jövő évi labdarúgó-világbajnokságon. A gárda kedden 2-1-re győzte le hazai pályán az Egyesült Arab Emírségek csapatát, és így a negyedik selejtezős fordulóban a csoportjában az élen végzett. 

Fans of Qatar cheer for their team before the FIFA World Cup 2026 AFC Asian qualifiers playoffs group A match between Qatar and the United Arab Emirates at Jassim Bin Hamad Stadium in Doha, Qatar, on October 14, 2025. (Photo by Noushad Thekkayil/NurPhoto) (Photo by Noushad Thekkayil / NurPhoto via AFP)
Katari öröm a köbön: újra ott lesznek a vb-n
Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

A most legyőzött és második helyen zárt együttes előbb a kontinentális pótselejtezőn javíthat majd és onnan lehet még az interkontinentális pótselejtezőre továbbjutni. Erről a földrészről korábban Japán, Jordánia, Irán, Koreai Köztársaság, Üzbegisztán és az ide társult Ausztrália biztosította helyét a vb-mezőnyben.

