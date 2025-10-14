Anglia kijutott a labdarúgó-világbajnokságra

A magyarok csoportján (F) kívül másik három csoportban is rendeztek mérkőzéseket kedden este Európa különböző városaiban. A kedd este egyik kérdése az volt, hogy Európából mely országok jutnak ki elsőként a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra?

A fehér mezes Anglia simán verte a letteket

Fotó: GINTS IVUSKANS / AFP

Anglia: könnyed győzelem Lettország ellen

Az angol válogatott a K-csoportban játszi könnyedséggel nyert Lettország ellen Rigában. A félidőben már 3-0-ra vezettek az angolok, semmi sem veszélyeztette a győzelmüket. Ezzel az angol csapat kijutott a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra. A szigetországi csapat ezúttal Lettország vendégeként lépett pályára és már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát. A kétgólos Harry Kane vezette válogatott hatodik meccsén a hatodik sikerét aratta. Ugyancsak a K csoportban a szerbek hátrányba kerültek Andorrában, de aztán sikerült fordítaniuk, így továbbra is harcban vannak a pótselejtezőt érő második helyért.

Az Európa-bajnok spanyolok a bolgárokat fogadták,

Mikel Merino két góljának is köszönhetően fölényes győzelmet arattak, s négy forduló után ők is százszázalékos teljesítménnyel - kapott gól nélkül - állnak az élen a csoportjukban.

Ugyanitt a törökök a vendég Georgiát verték magabiztosan, ezzel őrzik második helyüket.

Az I csoport esti mérkőzésén - nagy biztonsági jelenlét mellett - az olaszok három góllal verték az izraelieket Udinében. Mateo Retegui duplázott a találkozón. A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Eredmények: E csoport:

Spanyolország–Bulgária 4-0

Törökország–Georgia 4-1

A csoport állása: 1. Spanyolország 12 pont, 2. Törökország 9, 3. Georgia 3, 4. Bulgária 0



I csoport:

Észtország–Moldova 1-1

Olaszország–Izrael 3-0

A csoport állása: 1. Norvégia 18 pont/6 mérkőzés, 2. Olaszország 15/6, 3. Izrael 9/7, 4. Észtország 4/7, 5. Moldova 1/6



K csoport:

Lettország–Anglia 0-5

Andorra–Szerbia 1-3

A csoport állása: 1. (és már vb-résztvevő) Anglia 18/6 mérkőzés, 2. Albánia 11/6, 3. Szerbia 10/6, 4. Lettország 5/7, 5. Andorra 1/7

Újabb boldog afrikai ország

Afrikából hetedikként a Dél-afrikai Köztársaság válogatottja biztosította részvételét a jövő évi labdarúgó-világbajnokságon.