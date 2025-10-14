UdineOlaszországtüntetés

Könnygáz és vízágyú: utcai harcok robbantak ki az Olaszország–Izrael vb-selejtező helyszínén

Amint az várható volt, az olaszországi Udinében utcai harcok törtek ki, miközben a város stadionjában zajlik az olasz és az izraeli válogatott vb-selejtezője.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 21:39
A kezdetben békés tüntetés hamar erőszakba torkollott Fotó: MICHELE NOVAGA Forrás: ANADOLU
Udinében a kora délutáni órákban kezdődött az a tüntetés, amely Palesztina mellett és Izrael ellen emelt szót. A kezdetben békésnek tűnő megmozdulás azonban hamar erőszakba torkollott, utcai harcok robbantak ki.

Békés tüntetésből utcai harcok

A tüntetés résztvevőinek számáról egymásnak ellentmondó adatok jelentek meg. A helyi rendőrség szerint nyolcezer, a szervezők bejelentése alapján 15 ezer ember volnult az utcára. A menet élén egy fehér furgon haladt, amelyre különféle szlogeneket írtak.

Két órán át viszonylag nyugodtan zajlottak az eseménye, de ahogy közeledett a mérkőzés, fokozódott a feszültség. A Piazza Primo Maggión néhány aktivista áttörte a biztonsági kordont, s összeverekedett a rendőrökkel. A rendőrség könnygáz- és vízgránátokkal avatkozott közbe a tüntetők ellen, akik ledöntötték a korlátokat, és közvetlen közelről nyíltan szembeszálltak a rendőrökkel. Néhány (könnyebb) sérülésről is beszámoltak. A rendezvényről tudósító helyi újságírókat is megtámadták, a felvonulás békés részén pedig arra kérték az embereket, hogy hagyják el a teret.

 

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Cucc Petiben

Bayer Zsolt avatarja

Rudi barátom összefoglalta.

