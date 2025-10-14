vb-selejtezőPortugáliaMagyarországSzalai AttilaMarco RossiTóth BalázsSzoboszlai Dominikmagyar válogatott

Szoboszlai Dominik elárulta, ezen múlott a portugálok elleni egyenlítés

Bravúros pontot szerzett Lisszabonban Portugália vendégeként a magyar válogatott, amely a 2-2-es döntetlennek köszönhetően pontelőnnyel áll a vb-selejtező F csoportjának második helyén. A lefújás után Szoboszlai Dominik, Szalai Attila, Tóth Balázs és Marco Rossi értékelt az M4 Sportnak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 23:16
A magyar válogatott pontszerzést ünnepelhetett Lisszabonban Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Először a magyar válogatott második, egyenlítő gólját szerző Szoboszlai Dominik szólalt meg, aki végig hitt az egyenlítésben Portugália ellen.

Szoboszlai Dominik a remek játéka mellett a gólszerzők közé is feliratkozott
Szoboszlai Dominik a remek játéka mellett a gólszerzők közé is feliratkozott (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség)

- Büszke vagyok az egész csapatra, az egész meccsen küzdöttünk, hajtottunk. Jól kezdtünk, aztán volt egy kis lejtő, de nem mentünk tovább rajta, hanem összekaptuk magunkat és kijöttünk belőle. Mindenki végigfutotta a meccset, a cserék is nagyszerűen szálltak be, tényleg csak a pozitívumokat tudom kiemelni ebből a meccsből. Végig az motoszkált a fejemben, hogy ilyen kezdés után egy ilyen menetelésnek nem lehet így vége, úgyhogy örülünk, hogy egy pontot el tudtuk hozni innen, és készülünk novemberre.

Szoboszlai Dominik góljának titka

A Liverpool légiósa a góljával kapcsolatban elárulta, hogy a fáradtság is közrejátszott a helyezkedésében.

Annyira elfáradtam, hogy nem tudtam már a rövidre menni, úgyhogy reméltem, a hosszúra jön.

– Szépen megcsinálták a srácok a jobb oldalon, Lukács Dániel elképesztően szállt be és húzkodta a szélét. Hogyha küzdesz érte, akkor a szerencse is melléd áll. Nem tudom, hány láb között jött el hozzám a labda, de a végén be tudtam rúgni.

Megszakadt a magyar gólcsend

Szalai Attila 1956 után az első magyar játékos lett Lantos Mihály óta, aki Lisszabonban a magyar válogatott mezben gólt tudott szerezni.

- Sajnos statisztikából annyira nem vagyok felkészült, de azért nagy öröm ezt hallani. Nem is ezzel szeretném kezdeni, hanem azzal, hogy rendkívül büszke vagyok a csapatra, amit elterveztünk, az az egységes védekezés, az a mentalitás, az a soha nem adom fel mentalitás, az a küzdés-hajtás, ami jellemezni szokott minket, hála Istennek ma is nagyon szépen kijött. Természetesen örülök a gólomnak, nagyon jó érzés volt. Hosszú idő után szereztem én is gólt, főleg a válogatottban. Ha Cristiano Ronaldót az ötösön belül kétszer így hagyjuk, akkor valószínűleg be fogja rúgni. Fájó volt így befejezni az első félidőt, de akkor is tudtuk rendezni a sorokat, és éreztük azt, hogy ebben a mérkőzésben benne lehet a pontszerzés, úgyhogy örülök neki, hogy a végén összejött.

– Hiszek benne, hogy a kemény munka és az alázat mindig kifizetődik, ez ma is így volt. Végre mi is tudtunk az utolsó percekben szerezni egy gólt, ráadásul fontos gólt. Gyönyörű akció volt, ez is mutatja szerintem a csapatunk erejét, ezt az egységet, és ezt szeretnénk továbbvinni a jövőben is.

A Kasimpasa védője közel állt hozzá, hogy ő maga egyenlítsen, de nem szomorú, hogy végül csak egy gól jutott neki.

- Azt nagyon sajnálom. Gyönyörű akció volt, rendkívül jó beadást kaptam, jól meg is fejeltem, sajnos a kapufáról visszapattant, aztán a védő hamarabb odaért, mint én. De még egyszer mondom, nem az a lényeg, hogy ki szerzi a gólt, hanem tényleg az a csapategység, az a közös erő, amit ma is megmutattunk, ez rendkívül sokat jelent.

Csapatmunka a javából

A magyar szurkolók elképesztő hangulatot csináltak Lisszabon utcáin, míg a pályán a játékosok is megtették a magukét – közte azzal a Tóth Balázzsal, aki fantasztikusan védett.  

– Elsősorban a csapatot illeti az érdem, hiszen óriásit harcoltunk és a végéig hittünk benne. Beszéltük is a hatvan-hetvenedik perc körül, hogy hinni kell, mert ha tudjuk tartani ezt az egygólos hátrányt, akkor a végén biztos, hogy lesz még lehetőségünk és be fogunk találni. Úgyhogy tényleg csak a srácoknak tudok gratulálni, hiszen nagyon nehéz meccs volt, labda nélkül játszottuk le szinte az egész meccset, de azért megint megmutattuk, hogy tudunk focizni. Óriási csapatmunka volt a mai.

Volt olyan időszaka a mérkőzésnek, amikor óriási nyomás nehezedett a magyar válogatottra, Tóth azonban meccsben tartotta Marco Rossi csapatát.

– Szerencsém is volt, hiszen kétszer a kapufa mentett meg – igaz, az egyik lövésbe beleértem –, utána pedig volt egy közeli fejes, amit sikerült hárítanom. Ez két szép védés volt, de tényleg, a csapat nélkül a mai döntetlen nem születhetett volna meg, hiszen ha megnézzük, igazából négy-öt helyzete volt Portugáliának, és abból kétszer találtak be, szóval nem adtunk nekik akkora területet, amire ők számítottak.

A kapitánynak is tetszettek a látottak

Marco Rossi szövetségi kapitány az eredménnyel is elégedett volt, de elsősorban a teljesítményt emelte ki.

– A tabellán nem sokat változtat az eredmény, de persze az önbizalmunkon sokat. Ugyanis így tényleg önbizalomra tehetünk szert, egymásba vetett bizalomra is, mindenki jobban megbízik mindenkiben ezek után. Mindent az utolsó két mérkőzés fog eldönteni. Már a mérkőzés kezdete is nagyszerű volt, és nemcsak a nyitánya, az utolsó tíz percben is beszorítottuk a portugál válogatottat a saját térfelükre, és gondoljunk bele, Portugália ellen játszottunk. Összességében magunkhoz képest a legjobbunkat nyújtottuk. Aztán persze, ahogy szoktam mondani, egy ilyen csapat elleni pontszerzéshez a szerencse is kell egy kicsit, volt két kapufájuk, nekünk is egy, de nekik kettő. Egy centin múlott, ha valamelyik bemegy, akkor most más eredményről beszélnénk.

A 61 esztendős olasz szakember kiemelte, hogy bár a szeptemberi egymás elleni meccsen is jó volt a teljesítmény, a mostani még azt is felülmúlta.

– Jól dolgoztunk szeptember óta, mindent beleadtunk, ami szükséges volt, emellett felfedeztünk még érdekes új fegyvereket a jövőre nézve. Összegezve örülök a teljesítménynek és az eredménynek, de mindent a november dönt majd el, akkor újra kell kezdenünk a nulláról.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Cucc Petiben

Bayer Zsolt avatarja

Rudi barátom összefoglalta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu