Szoboszlai Dominik elárulta, ezen múlott a portugálok elleni egyenlítés

Először a magyar válogatott második, egyenlítő gólját szerző Szoboszlai Dominik szólalt meg, aki végig hitt az egyenlítésben Portugália ellen.

Szoboszlai Dominik a remek játéka mellett a gólszerzők közé is feliratkozott (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség)

- Büszke vagyok az egész csapatra, az egész meccsen küzdöttünk, hajtottunk. Jól kezdtünk, aztán volt egy kis lejtő, de nem mentünk tovább rajta, hanem összekaptuk magunkat és kijöttünk belőle. Mindenki végigfutotta a meccset, a cserék is nagyszerűen szálltak be, tényleg csak a pozitívumokat tudom kiemelni ebből a meccsből. Végig az motoszkált a fejemben, hogy ilyen kezdés után egy ilyen menetelésnek nem lehet így vége, úgyhogy örülünk, hogy egy pontot el tudtuk hozni innen, és készülünk novemberre.

Szoboszlai Dominik góljának titka

A Liverpool légiósa a góljával kapcsolatban elárulta, hogy a fáradtság is közrejátszott a helyezkedésében.

Annyira elfáradtam, hogy nem tudtam már a rövidre menni, úgyhogy reméltem, a hosszúra jön.

– Szépen megcsinálták a srácok a jobb oldalon, Lukács Dániel elképesztően szállt be és húzkodta a szélét. Hogyha küzdesz érte, akkor a szerencse is melléd áll. Nem tudom, hány láb között jött el hozzám a labda, de a végén be tudtam rúgni.

Megszakadt a magyar gólcsend

Szalai Attila 1956 után az első magyar játékos lett Lantos Mihály óta, aki Lisszabonban a magyar válogatott mezben gólt tudott szerezni.

- Sajnos statisztikából annyira nem vagyok felkészült, de azért nagy öröm ezt hallani. Nem is ezzel szeretném kezdeni, hanem azzal, hogy rendkívül büszke vagyok a csapatra, amit elterveztünk, az az egységes védekezés, az a mentalitás, az a soha nem adom fel mentalitás, az a küzdés-hajtás, ami jellemezni szokott minket, hála Istennek ma is nagyon szépen kijött. Természetesen örülök a gólomnak, nagyon jó érzés volt. Hosszú idő után szereztem én is gólt, főleg a válogatottban. Ha Cristiano Ronaldót az ötösön belül kétszer így hagyjuk, akkor valószínűleg be fogja rúgni. Fájó volt így befejezni az első félidőt, de akkor is tudtuk rendezni a sorokat, és éreztük azt, hogy ebben a mérkőzésben benne lehet a pontszerzés, úgyhogy örülök neki, hogy a végén összejött.