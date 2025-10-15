Rendkívüli

Orbán Viktornak is volt szerepe a béke megteremtésében + videó

Ronaldo így reagált Szoboszlai góljára, miután a magyarokat Luxemburg mellé tette

Nem volt boldog Cristiano Ronaldo, miután a magyar labdarúgó-válogatott a hosszabbításban kiegyenlített Portugália ellen Lisszabonban a kedd esti világbajnoki selejtezőn. Szoboszlai Dominik 2-2-t jelentő gólját az addigra lecserélt Ronaldo rosszkedvűen fogadta, majd a mérkőzés után meg is szólalt, igaz, akkor már próbált pozitív lenni. A magyar válogatott ellen újabb két gólt szerző Ronaldo Luxemburg, illetve Örményország és Litvánia közé helyezte el a mieinket.

2025. 10. 15. 6:49
Cristiano Ronaldo már kilenc gólos a magyar válogatott ellen, csak Luxembugnak lőtt többet Fotó: STEFAN KOOPS Forrás: NurPhoto
Cristiano Ronaldo győzelmet és világbajnokságra való kijutást ígért előzetesen a magyar válogatott ellen a portugáloknak. Percek hiányoztak neki, hogy ez össze is jöjjön, hiszen az ő két góljával még az első félidőben megfordította a meccset a portugál válogatott, hiába szerzett korán vezetést a nagyon bátran kezdő magyar csapat Szalai Attila révén. Ronaldo a két találatával megdöntötte a világbajnoki selejtezők gólrekordját, és egészen a 91. percig ünnepelhetett, akkor azonban Szoboszlai Dominik érkezett Lukács Dániel keresztbe lőtt labdájára, és a magyar válogatott kiegyenlített, a 2-2-vel pedig Portugália egyelőre nem jutott ki a 2026-os világbajnokságra.

Cristiano Ronaldo két gólt szerzett a magyar válogatott ellen, de Szoboszlai elkeserítette a végén
Cristiano Ronaldo két gólt szerzett a magyar válogatott ellen, de Szoboszlai elkeserítette a végén.Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Mindezt Cristiano Ronaldo meglehetősen rosszkedvűen fogadta. A 78. percben lecserélt ötszörös aranylabdás klasszis addigra már a kispadon ült, ahol elhúzta a szája szélét Szoboszlai gólja láttán: az arcára volt írva, hogy elúszott a győzelem és el kell halasztani a vb-kijutás megünneplését novemberig.

Így értékelt Cristiano Ronaldo, akit Szoboszlai keserített el

Hiába fogadta keserűen Szoboszlai egyenlítő gólját, Ronaldo a meccs után úriember volt, a Budapesten tett ígéretét betartva, a magyar válogatott csapatkapitányának adta a mezét. Majd első megnyilvánulásában pozitív maradt a portugál–magyar 2-2 után.

„Egyre közelebb kerülünk a célunkhoz! Hajrá, Portugália!” – ezt üzente Ronaldo az Instagram-oldalán a meccs után.

A portugál válogatott továbbra is a vb-szereplés küszöbén áll, a magyar válogatott ellen veszített pontot először a vb-selejtezőkön, és továbbra is veretlen. Így négy forduló után tíz ponttal a csoport élén van az öt ponttal második, Marco Rossi vezette magyar együttes előtt. Számunkra pedig nem is olyan nagy baj, hogy Ronaldóék következő vb-selejtezőjének, Dublinban, Írország ellen még nekik is lesz tétje.

Ronaldo Luxemburg mellé helyezte a magyar válogatottat

A magyar válogatott ellen kedden szerzett két góljával Ronaldo immáron 225 meccsen 143 gólt számlál portugál mezben, és megdöntötte a világbajnoki selejtezők gólrekordját. Azt eddig a guatemalai Carlos Ruiz tartotta 39 találattal, a szaúdi al-Nasszr 40 éves portugál támadója azonban a magyarok elleni dupla után már 41-nél jár (a FIFA az első gólja után posztolt a rekorddöntésről, amikor a negyvenediket lőtte).

Ronaldo gólstatisztikájában egy másik érdekességre is bukkantunk: a magyar válogatott az egyik kedvenc ellenfele. CR7 kedden előbb a nyolcadik, majd a kilencedik gólját szerezte a mieink ellen, ami már a második legtöbb termése egy válogatott ellen.

A legtöbb gólt Ronaldo Luxemburg ellen szerezte a nemzeti csapatban, szám szerint 11-et, ami mögé most már a magyar válogatott zárkózott fel kilenccel. Ronaldo főleg a kis csapatok ellen szerzett sok gólt, így nem túl nagy dicsőség ezen a listán szerepelni.

Cristiano Ronaldo legtöbb gólja válogatottak ellen:

  • Luxemburg 11 gól
  • Magyarország 9
  • Örményország 7
  • Litvánia 7
  • Svédország 7
  • Andorra 6

Helyszíni összefoglaló és nyilatkozatok a portugál-magyar vb-selejtező után:

 

