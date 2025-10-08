Cristiano Ronaldo nem kegyelmez, üzent Szoboszlaiéknak, nem hallgat a családjára

Portugália szombaton Írországot, majd három nappal később a magyar válogatottat fogadja vb-selejtezőn. Cristiano Ronaldo csapata eddig 100 százalékos a sorozatban, az örményeket 5-0-ra, Szoboszlai Dominikékat 3-2-re győzte le idegenben. Ha most a két soron következő hazai meccsét is megnyeri, nagy valószínűséggel le is zárja a csoport első helyének a kérdését, és automatikusan kijuthat a 2026-os világbajnokságra már a novemberi zárás előtt.

Cristiano Ronaldo még mindig húzóember a portugál válogatottban, Szoboszlaiék ellen újabb győzelmet vár. Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Pontosan erre készül Cristiano Ronaldo, aki kedden rangos díjat kapott hazájában, ahol a Portugal Football Globes gálán ünnepelték a pályafutását. A szaúdi al-Nasszr sztárja ezután magabiztosan nyilatkozott az írek és a magyarok elleni vb-selejtezőről is.

– Egyértelműen az a célunk, hogy megnyerjük a következő két meccset és kvalifikáljuk magunkat a világbajnokságra – üzent Ronaldo ezzel Szoboszlaiéknak is.

🚨 Cristiano Ronaldo: “I thank all my teammates for everything I’ve learned from them – and even from this younger generation too”.



“Our goal is to win the next two games and qualify for the World Cup. What happens at the World Cup, we’ll see…”. pic.twitter.com/fRTTxCE9SA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2025

A Manchester United és a Real Madrid ötszörös aranylabdás legendájának interjújából a portugál A Bola részletesen is idézett.

– A jelenre kell gondolnunk, meccsről meccsre – magyarázta Ronaldo a lap szerint. – Természetesen a célunk a világbajnokságra kijutni és megnyerni azt, de mindent lépésről lépésre kell tenni. Most ez a két meccs van előttünk, és ahogy Roberto Martínez mester is mondta az öltözőben, ki kell élveznünk a pillanatot. Otthon játszunk, a szurkolóink előtt, és tudjuk, hogy hazai pályán mindig nagyon erősek vagyunk. Mindig érzem, hogy a portugálok mögöttünk állnak, akár jól, akár rosszabbul áll a meccs, mindig támogatnak minket. Biztos vagyok benne, hogy a következő meccsek jól sikerülnek, és kijutunk a világbajnokságra.

Lóg egy mezzel Szoboszlainak, és motiválná az új generációt

Ronaldo a szeptemberi, magyar válogatott elleni budapesti, 3-2-re megnyert meccsen megkapta Szoboszlai Dominik mezét, de ő nem tudta cserébe odaadni a sajátját, mert addigra már elajándékozta azt. Ronaldo állítólag megígérte Szoboszlainak, hogy a lisszaboni visszavágón megkapja a mezét, főleg, hogy a Liverpool magyar sztárja gyerekkori példaképének tartja őt.