Cristiano Ronaldo nem kegyelmez, üzent Szoboszlaiéknak, nem hallgat a családjára

Portugália szombaton Írországot, majd három nappal később a magyar válogatottat fogadja vb-selejtezőn. Cristiano Ronaldo csapata eddig 100 százalékos a sorozatban, az örményeket 5-0-ra, Szoboszlai Dominikékat 3-2-re győzte le idegenben. Ha most a két soron következő hazai meccsét is megnyeri, nagy valószínűséggel le is zárja a csoport első helyének a kérdését, és automatikusan kijuthat a 2026-os világbajnokságra már a novemberi zárás előtt.
Pontosan erre készül Cristiano Ronaldo, aki kedden rangos díjat kapott hazájában, ahol a Portugal Football Globes gálán ünnepelték a pályafutását. A szaúdi al-Nasszr sztárja ezután magabiztosan nyilatkozott az írek és a magyarok elleni vb-selejtezőről is.
– Egyértelműen az a célunk, hogy megnyerjük a következő két meccset és kvalifikáljuk magunkat a világbajnokságra – üzent Ronaldo ezzel Szoboszlaiéknak is.
A Manchester United és a Real Madrid ötszörös aranylabdás legendájának interjújából a portugál A Bola részletesen is idézett.
– A jelenre kell gondolnunk, meccsről meccsre – magyarázta Ronaldo a lap szerint. – Természetesen a célunk a világbajnokságra kijutni és megnyerni azt, de mindent lépésről lépésre kell tenni. Most ez a két meccs van előttünk, és ahogy Roberto Martínez mester is mondta az öltözőben, ki kell élveznünk a pillanatot. Otthon játszunk, a szurkolóink előtt, és tudjuk, hogy hazai pályán mindig nagyon erősek vagyunk. Mindig érzem, hogy a portugálok mögöttünk állnak, akár jól, akár rosszabbul áll a meccs, mindig támogatnak minket. Biztos vagyok benne, hogy a következő meccsek jól sikerülnek, és kijutunk a világbajnokságra.
Lóg egy mezzel Szoboszlainak, és motiválná az új generációt
Ronaldo a szeptemberi, magyar válogatott elleni budapesti, 3-2-re megnyert meccsen megkapta Szoboszlai Dominik mezét, de ő nem tudta cserébe odaadni a sajátját, mert addigra már elajándékozta azt. Ronaldo állítólag megígérte Szoboszlainak, hogy a lisszaboni visszavágón megkapja a mezét, főleg, hogy a Liverpool magyar sztárja gyerekkori példaképének tartja őt.