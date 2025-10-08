Cristiano Ronaldo nem kegyelmez, üzent Szoboszlaiéknak, nem hallgat a családjára

Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Jövő kedden a portugál labdarúgó-válogatott Marco Rossi csapatát fogadja Lisszabonban világbajnoki selejtezőn. Cristiano Ronaldo is tagja a portugál válogatottnak, és tegnap a hazájában rangos díjat kapott, ami után az előtte álló feladatokról is nyilatkozott. Ronaldo nagyon magabiztosan várja a Szoboszlai Dominikék elleni meccset is, két győzelemmel kalkulál a következő napokban, így már most lezárná a vb-kijutás kérdését. A 40 éves Ronaldo visszavonulása is szóba került.

2025. 10. 08. 7:35
Szoboszlai Dominik újabb összecsapásra készülhet Cristiano Ronaldo ellen Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Portugália szombaton Írországot, majd három nappal később a magyar válogatottat fogadja vb-selejtezőn. Cristiano Ronaldo csapata eddig 100 százalékos a sorozatban, az örményeket 5-0-ra, Szoboszlai Dominikékat 3-2-re győzte le idegenben. Ha most a két soron következő hazai meccsét is megnyeri, nagy valószínűséggel le is zárja a csoport első helyének a kérdését, és automatikusan kijuthat a 2026-os világbajnokságra már a novemberi zárás előtt.

Cristiano Ronaldo még mindig húzóember a portugál válogatottban, Szoboszlaiék ellen újabb győzelmet vár
Cristiano Ronaldo még mindig húzóember a portugál válogatottban, Szoboszlaiék ellen újabb győzelmet vár. Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Pontosan erre készül Cristiano Ronaldo, aki kedden rangos díjat kapott hazájában, ahol a Portugal Football Globes gálán ünnepelték a pályafutását. A szaúdi al-Nasszr sztárja ezután magabiztosan nyilatkozott az írek és a magyarok elleni vb-selejtezőről is.

– Egyértelműen az a célunk, hogy megnyerjük a következő két meccset és kvalifikáljuk magunkat a világbajnokságra – üzent Ronaldo ezzel Szoboszlaiéknak is.

A Manchester United és a Real Madrid ötszörös aranylabdás legendájának interjújából a portugál A Bola részletesen is idézett.

– A jelenre kell gondolnunk, meccsről meccsre – magyarázta Ronaldo a lap szerint. – Természetesen a célunk a világbajnokságra kijutni és megnyerni azt, de mindent lépésről lépésre kell tenni. Most ez a két meccs van előttünk, és ahogy Roberto Martínez mester is mondta az öltözőben, ki kell élveznünk a pillanatot. Otthon játszunk, a szurkolóink előtt, és tudjuk, hogy hazai pályán mindig nagyon erősek vagyunk. Mindig érzem, hogy a portugálok mögöttünk állnak, akár jól, akár rosszabbul áll a meccs, mindig támogatnak minket. Biztos vagyok benne, hogy a következő meccsek jól sikerülnek, és kijutunk a világbajnokságra.

Lóg egy mezzel Szoboszlainak, és motiválná az új generációt

Ronaldo a szeptemberi, magyar válogatott elleni budapesti, 3-2-re megnyert meccsen megkapta Szoboszlai Dominik mezét, de ő nem tudta cserébe odaadni a sajátját, mert addigra már elajándékozta azt. Ronaldo állítólag megígérte Szoboszlainak, hogy a lisszaboni visszavágón megkapja a mezét, főleg, hogy a Liverpool magyar sztárja gyerekkori példaképének tartja őt.

A díj kapcsán Ronaldo most azt hangsúlyozta, hogy szeretné motiválni az új generációt, amelynek a 24 éves Szoboszlai is feltétlenül a tagja.

– Ez nem életműdíj. Úgy tekintek rá, mint az évek kemény munkájának, elhivatottságának és ambíciójának az elismerésére. Szeretek nyerni, szeretek segíteni az új generációknak, és ők is segítenek nekem abban, hogy megtartsam a szintemet, hogy versenyképes maradjak. Ez adja az izgalmat: a fiatalokkal versenyezni. Még mindig megvan bennem a szenvedély.

Mikor vonul vissza Cristiano Ronaldo?

Mivel már 40 éves, időről időre felvetődik a visszavonulása kérdése. Ronaldo elárulta, hogy a családja szerint már abba kellene hagynia, de ő ezt még nem tervezi.

– Az emberek, főleg a családom, azt mondják: „Itt az ideje abbahagyni. Mindent elértél már. Minek akarsz ezer gólt rúgni?” De én nem így gondolkodom – jelezte.

Majd hozzátette: – Úgy érzem, még mindig képes vagyok jó dolgokat létrehozni, segítem a klubomat és a válogatottat. Miért ne folytatnám? Biztos vagyok benne, hogy amikor egyszer véget ér a pályafutásom, tiszta lelkiismerettel fogok távozni, mert mindent beleadtam. Tudom, hogy már nincs sok évem hátra, de amennyi van, azt a lehető legjobban szeretném kiélvezni.

Az elmaradt Ronaldo-Szoboszlai mezcsere:

 

