Szoboszlai olyasmire készül, amire hatvan éve nem volt példa a válogatottban

Mikor hagyott ki legutóbb meccset a magyar válogatottban Szoboszlai Dominik? Találós kérdésnek is beillene, saját kútfőből valószínűleg nem sokan tudnák rávágni a választ. Nem mostanában volt ugyanis olyan mérkőzése a Marco Rossi-vezette nemzeti csapatnak, amelyen Szoboszlai nélkül kellett kiállnia. Ilyenre legutóbb az előző világbajnokság magyar szempontból kudarcos selejtezőin volt példa, azóta viszont a Liverpool sztárja kihagyás nélkül 39-szer játszott a válogatottban. Jöhet a negyvenedik az örmények ellen, hasonló sorozatra pedig hatvan éve, Puskás Ferenc ideje óta nem volt példa idehaza, sőt a válogatottsági világrekordot tartó Cristiano Ronaldo sem járt ilyen hosszúra nyúló széria közelében.

Szoboszlai Dominik zsinórban a negyvenedik meccsére készül a magyar válogatottban, Cristiano Ronaldo nem tud felmutatni ilyen sorozatot a portugálban (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Szoboszlai október 25-én még mindig csak 25 éves lesz, ehhez képest már 57-szeres válogatott, így jelen állás szerint minden esélye megvan arra, hogy egy nap megdöntse Dzsudzsák Balázs 109-szeres válogatottsági rekordját. A nemzeti csapat ugyanis egyre inkább nehezen elképzelhető Szoboszlai nélkül, aki a Liverpool színeiben mostanra a topkategóriás sztárok közé emelkedett.

Marco Rossi együttesének Szoboszlai-függőségét jelzi, hogy legutóbb csaknem négy éve, 2021. november 15-én volt olyan válogatott mérkőzés, amelyen a középpálya motorja nem lépett pályára.

Aznap a 2022-es katari világbajnokság selejtezőjének utolsó fordulójában egy magyar szempontból már tét nélküli találkozón játszott a Rossi-csapat Lengyelország ellen Varsóban, mert addigra már eldőlt, hogy nem juthatunk ki a vb-re. Szoboszlai három nappal korábban a San Marino elleni vb-selejtezőn még két góllal járult hozzá a 4-0-s sikerhez, ám a két mérkőzés között az egyik edzésen izomfájdalmat érzett a combjában, ezért visszatért akkori klubjához, Lipcsébe kezelésre.

Ha tétre megy a lengyelek elleni meccs, lehet, hogy vállalta volna a játékot, így viszont kimaradt a 2-1-es idegenbeli bravúrgyőzelemből. Sovány vigasz volt a lengyelek elleni siker, mert ők így is ott voltak a vb-n, a magyar válogatottat viszont Albánia is megelőzte, és csak negyedik lett a vb-selejtezős csoportjában.