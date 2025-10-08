Rendkívüli

Színjátékra készül a Tisza, megbundázhatják az előválasztást is

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Szoboszlai olyasmire készül, amire hatvan éve nem volt példa a válogatottban
Szoboszlai Dominikmagyar labdarúgó–válogatottCristiano Ronaldo

Szoboszlai olyasmire készül, amire hatvan éve nem volt példa a válogatottban

Puskás Ferenc ideje óta nem láttunk olyat a magyar futballban, amit Szoboszlai Dominik a soron következő válogatott meccsen elérhet. A Liverpool magyar középpályása legutóbb négy évvel ezelőtt hagyott ki mérkőzést Marco Rossi válogatottjában, így Szoboszlai az örmények elleni világbajnoki selejtezőn zsinórban a negyvenedik találkozóján szerepelhet a nemzeti csapatban szombaton. De vigyáznia kell, különben megszakadhat Szoboszlai nagy sorozata a portugálok elleni, jövő keddi meccsen, amelyen Cristiano Ronaldo vár rá.

Szalay Attila
2025. 10. 08. 4:46
Szoboszlai Dominik válogatott sorozatára Cristiano Ronaldo pályafutásában sem volt példa Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mikor hagyott ki legutóbb meccset a magyar válogatottban Szoboszlai Dominik? Találós kérdésnek is beillene, saját kútfőből valószínűleg nem sokan tudnák rávágni a választ. Nem mostanában volt ugyanis olyan mérkőzése a Marco Rossi-vezette nemzeti csapatnak, amelyen Szoboszlai nélkül kellett kiállnia. Ilyenre legutóbb az előző világbajnokság magyar szempontból kudarcos selejtezőin volt példa, azóta viszont a Liverpool sztárja kihagyás nélkül 39-szer játszott a válogatottban. Jöhet a negyvenedik az örmények ellen, hasonló sorozatra pedig hatvan éve, Puskás Ferenc ideje óta nem volt példa idehaza, sőt a válogatottsági világrekordot tartó Cristiano Ronaldo sem járt ilyen hosszúra nyúló széria közelében.

Szoboszlai Dominik zsinórban a negyvenedik meccsére készül a magyar válogatottban, Cristiano Ronaldo nem tud felmutatni ilyen sorozatot a portugálban
Szoboszlai Dominik zsinórban a negyvenedik meccsére készül a magyar válogatottban, Cristiano Ronaldo nem tud felmutatni ilyen sorozatot a portugálban (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Szoboszlai október 25-én még mindig csak 25 éves lesz, ehhez képest már 57-szeres válogatott, így jelen állás szerint minden esélye megvan arra, hogy egy nap megdöntse Dzsudzsák Balázs 109-szeres válogatottsági rekordját. A nemzeti csapat ugyanis egyre inkább nehezen elképzelhető Szoboszlai nélkül, aki a Liverpool színeiben mostanra a topkategóriás sztárok közé emelkedett. 

Marco Rossi együttesének Szoboszlai-függőségét jelzi, hogy legutóbb csaknem négy éve, 2021. november 15-én volt olyan válogatott mérkőzés, amelyen a középpálya motorja nem lépett pályára.

Aznap a 2022-es katari világbajnokság selejtezőjének utolsó fordulójában egy magyar szempontból már tét nélküli találkozón játszott a Rossi-csapat Lengyelország ellen Varsóban, mert addigra már eldőlt, hogy nem juthatunk ki a vb-re. Szoboszlai három nappal korábban a San Marino elleni vb-selejtezőn még két góllal járult hozzá a 4-0-s sikerhez, ám a két mérkőzés között az egyik edzésen izomfájdalmat érzett a combjában, ezért visszatért akkori klubjához, Lipcsébe kezelésre.

Ha tétre megy a lengyelek elleni meccs, lehet, hogy vállalta volna a játékot, így viszont kimaradt a 2-1-es idegenbeli bravúrgyőzelemből. Sovány vigasz volt a lengyelek elleni siker, mert ők így is ott voltak a vb-n, a magyar válogatottat viszont Albánia is megelőzte, és csak negyedik lett a vb-selejtezős csoportjában.

Őt üldözi Szoboszlai Dominik: 57 meccs egyhuzamban a válogatottban

Azóta viszont Szoboszlai egyetlen válogatott fellépésről sem hiányzott. A sorozata 2022. március 24-én, a Szerbia elleni hazai 1-0-s fiaskóval kezdődött. Ezt egyelőre szomorú keretbe foglalja a legutóbbi válogatott fellépése, a Portugália elleni 3-2-es vereség ugyancsak a Puskás Arénában. Az volt Szoboszlai 39. mérkőzése kihagyás nélkül a nemzeti csapatban, így szombaton, az Örményország elleni vb-selejtezőn negyven meccsesre nyúlhat a sorozata.

Hasonlóan hosszú szériára Puskás Ferenc idejében volt példa legutóbb a magyar futballban. A rekordot egy másik Ferenc tartja, aki öt évvel fiatalabb kortársa volt az Aranycsapat legendájának. Sipos Ferenc zsinórban 57 meccsen futballozott a válogatottban 1957 és 1963 között, amiről úgy tartják, megdönthetetlen csúcs a magyar futballban.

A legalább 30 meccses sorozatot elérő magyar futballisták:

  • Sipos Ferenc 57 meccs (1957. 09. 15. – 1963. 05. 19.)
  • Bozsik József 50 meccs (1948. 10. 24. – 1954. 10. 24.)
  • Puskás Ferenc 43 meccs (1948. 10. 24. – 1954. 06. 20.)
  • Szoboszlai Dominik 39 meccs (2022. 03. 24.-től)
  • Buzánszky Jenő 34 meccs (1951. 11. 18. – 1955. 04. 24.)
  • Nagy Ádám 34 meccs (2021. 09. 05. – 2024. 09. 07.)
  • Garaba Imre 33 meccs (1984. 05. 31. – 1987. 11. 18.)
  • Mészöly Kálmán 33 meccs (1961. 12. 13. – 1965. 05. 23.)
  • Lantos Mihály 32 meccs (1952. 06. 22. – 1955. 05. 11.)
  • Göröcs János 31 meccs (1958. 09. 14. – 1961. 12. 23.)
  • Lang Ádám 31 meccs (2021. 09. 05. – 2024. 06. 15.)

Forrás: Magyar Nemzet-gyűjtés a Transfermarkt és a Magyarfutball.hu adatai alapján

Az MTK kiváló védője az egyetlen Grosics Gyula és Mátrai Sándor mellett, aki három vb-n szerepelt a magyar válogatottban. Sipos sorozata ráadásul a Nemzeti Sport cikke szerint nem szakmai okból szakadt meg: miután levélben bejelentette, hogy elhagyja az MTK-t, egy évet ki kellett hagynia, ám az eltiltás letelte után Baróti Lajos szövetségi kapitány azonnal újra betette a válogatottba, amelyben összesen 77-szer szerepelt.

Közvetlenül Puskás Ferenc nyomában jár a Liverpool magyar sztárja

A dobogó második és harmadik fokán két legendás gyerekkori barát, az Aranycsapat vezérei, Bozsik József és Puskás Ferenc állnak. Esetükben fontos megjegyezni, hogy annak idején többször szerveztek párhuzamos válogatott-meccseket, megesett, hogy egy nap kétszer is pályára lépett a nemzeti csapat. Ilyenkor általában volt egy A és egy B együttes, azt pedig nem vettük figyelembe, amikor a második számú csapat találkozójáról hiányoztak, mert az elsőben léptek pályára. Hozzá kell tenni, hogy az 1952-es helsinki olimpia találkozói is hivatalos válogatott mérkőzéseknek számítanak, noha napjainkban nem az A válogatottak szerepelnek az ötkarikás játékokon.

Így Bozsik Józsefnek 50 meccses, Puskás Ferencnek 43 találkozós szünet nélküli sorozata volt a magyar válogatottban. Ugyanakkor kezdték a szériát, 1948-ban a románok elleni 5:1-es győzelemmel, de Puskás sorozata az 1954-es vb csoportkörében a németek elleni 8:3 után sérülés miatt megszakadt. Legközelebb csak a döntőben játszhatott, amikor viszont az NSZK számunkra a mai napig fájó, 3:2-es győzelmet aratott.

Most Szoboszlai lehet a negyedik futballista, aki elér egyhuzamban negyven meccset a magyar válogatottban, és az első, akinek ez az utóbbi hatvan évben sikerül.

Az utóbbi években Nagy Ádámnak volt a leghosszabb sorozata. Egy időben Marco Rossi annyira rajongott a középpályásért, hogy a saját szabályát megszegve akkor is pályára küldte a válogatottban, amikor a klubjában nem szerepelt a rendszeresen. Ezért is meglepő, hogy az olasz Speziában újra játszó 30 éves középpályás már lassan egy éve nem tagja Rossi keretének. Mindenesetre Nagy Ádám 2021 és 2024 között 34 mérkőzésen szerepelt kihagyás nélkül a válogatottban.

Szoboszlai hamarosan újra összecsaphat a válogatottban Ronaldóval, aki ígéretet tett neki
Szoboszlai hamarosan újra összecsaphat a válogatottban Ronaldóval, aki ígéretet tett neki (Fotó: AFP/Anadolu)

Szoboszlai várható negyvenes mérföldkövét még különlegesebbé teszi, hogy még a húszmeccses sorozat sem jött össze a magyar futball olyan jelentős alakjainak, mint az egyedüli aranylabdás Albert Flórián, az ezüstcipős Nyilasi Tibor, a Bozsik-féle válogatottsági csúcsot elsőként megdöntő Király Gábor vagy éppen a 97-szeres válogatott Gera Zoltán. De Détári Lajosnak is „csak” húsz egymás követő fellépés sikerült a nemzeti csapatban, a jelenlegi válogatottsági csúcstartó Dzsudzsák Balázsnak pedig huszonöt.

Cristiano Ronaldo csak így tarthatja be a Szoboszlainak tett ígéretét

A zsinórban negyven válogatott meccs nemzetközi viszonylatban sem gyakori. Teljes rangsort itt nehéz lenne összeállítani, azt viszont megnéztük, hogyan áll a világfutball három legtöbbszörös válogatott és egyben legismertebb játékosa ebben a tekintetben.

Közülük sem a 190-szeres horvát válogatott Luka Modric, sem a 194-szeres argentin válogatott Lionel Messi, sem pedig a 223 válogatottságával világcsúcstartó Cristiano Ronaldo nem szerepelt annyiszor egyhuzamban a nemzeti csapatában, mint Szoboszlai a magyarban.

  • Luka Modric 32 meccs (2021. 10. 08. – 2024. 03. 26.)
  • Lionel Messi 22 meccs (2019. 11. 15. – 2021. 11. 17.)
  • Cristiano Ronaldo 21 meccs (2004. 02. 18. – 2005. 06. 08.)

Az örmények elleni szombati meccs után jövő kedden a magyar válogatott Lisszabonban, Portugália ellen lép pályára vb-selejtezőn. Cristiano Ronaldo ott tarthatja be a Szoboszlainak szeptemberben, a budapesti összecsapáson tett ígéretét, miszerint odaadja neki a mezét, amit a Puskás Arénában korábban már másnak ajándékozott oda.

Ronaldo akkor teljesítheti az ígéretét, ha Portugáliában nem szakad meg Szoboszlai nagy sorozata. Ehhez a magyar válogatott csapatkapitányának óvatosnak kell lennie az örmények ellen, mivel az Írország elleni első vb-selejtezőn már kapott egy sárga lapot. Kettő után automatikus eltiltás jár, így Szoboszlainak fegyelmezettnek kell maradnia az örmények ellen.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekBalczó András

Küldetés

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Amikor kimondtam Balczó András nevét, megtapsoltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.