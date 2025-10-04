Olaszországban áll a bál Marco Rossi érthetetlennek tűnő döntése miatt

Dzsudzsák Balázs, Király Gábor, Bozsik József, Gera Zoltán, Juhász Roland és Fazekas László. Ők hatan azok, akik több mérkőzésen voltak pályán a magyar válogatott színeiben, mint Nagy Ádám. A 2015-ös U20-as világbajnokságon is szereplő védekező középpályás tíz évvel ezelőtt a Ferencvárosban kezdte meg a felnőttkarrierjét, és abban az esztendőben a nemzeti tizenegyben is bemutatkozott a megsérült Elek Ákos helyén. Nagy az FTC után a válogatottban is berobbant, hogy aztán szinte kirobbanthatatlan legyen onnan: egymást követő 102 válogatottmérkőzés alatt 88-szor lépett pályára, ezeken összesen 6445 percet játszott. Ott volt három Európa-bajnokságon, felsegítette a csapatot a Nemzetek Ligája A divíziójába, miközben megjárta Olaszországot és Angliát is. Marco Rossi azonban 2025-ben már nem számít rá.

Nagy Ádám 88-szoros magyar válogatott, de Marco Rossi 2025-ben egyszer sem küldött neki meghívót (Fotó: Mirkó István)

Nagy Ádám hosszú évek óta játszik Olaszországban

A 178 centiméter magas Nagy Ádám Marco Rossi egyik első mérkőzésén (2018-ban, Finnország ellen) rúgta az első válogatottbeli gólját, majd a másodikat – és egyben az eddigi utolsót – öt évvel később a Montenegró elleni Eb-selejtezőn szerezte. Ez nem tűnik sok találatnak, de a jelenleg 30 éves játékosnak sosem a gólszerzés volt a fő feladata, hanem az átmenet védekezésből támadásba. Az ő munkája rengetegszer tette már lehetővé, hogy a támadók helyzetbe kerüljenek.

A klubjainál is ez a helyzet, amit jól mutat, hogy tíz év alatt összesen négy gólt szerzett, tétmérkőzésen a legutóbbit még 2021 áprilisában.

Akkor az angol másodosztályú Bristol City futballistája volt, azelőtt és azóta pedig Olaszországban szerepel: előtte az élvonalbeli Bologna, majd később a Pisa, jelenleg pedig a szintén Serie B-s Spezia labdarúgója.

A Spezia színeiben Nagy Ádám szűk két év alatt már 58 tétmérkőzésnél jár, és mióta februárban felépült a kisebb sérüléséből, egy találkozó kivételével mindig játszott, és a segítségével a csapat négy hónapja egy mérkőzésre volt az élvonalba jutástól. Egy májusi cikkünkben azt elemeztük, hogy mennyire fontos tagja volt a Spezia Calcio szereplésének. Röviden: nagyon, és ezt edzője és csapattársai is kiemelték. A klubhonlap szerint pedig „sokoldalú, dinamikus középpályás, aki kitartó, ügyes és kiválóan lát a pályán”.