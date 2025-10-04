  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Olaszországban áll a bál Marco Rossi érthetetlennek tűnő döntése miatt
magyar válogatottSpeziaolasz fociMarco RossiNagy Ádám

Olaszországban áll a bál Marco Rossi érthetetlennek tűnő döntése miatt

A magyar labdarúgó-válogatott történetében mindössze hatan viselték nála többször a címeres mezt. Nagy Ádám 88-szoros magyar válogatott, és az előző tíz évben elképzelhetetlennek tűnt nélküle a nemzeti csapat. Marco Rossi szövetségi kapitány azonban 2025-ben már nélkülözi a védekező középpályást, aki pedig az olasz másodosztályban tavasszal feljutás küszöbén álló Spezia alapembere. A klubja szurkolóinak nem is tetszik, hogy Nagy ismét nem kapott meghívót.

Wiszt Péter
2025. 10. 04. 5:45
Nagy Ádám nélkül évekig elképzelhetetlen volt Marco Rossi magyar válogatottja, Hungary's Italian head coach Marco Rossi greets Hungary's midfielder #08 Adam Nagy as he comes off during the UEFA Euro 2024 Group A football match between Germany and Hungary
Nagy Ádám nélkül évekig elképzelhetetlen volt Marco Rossi magyar válogatottja (Fotó: Fabrice Coffrini)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dzsudzsák Balázs, Király Gábor, Bozsik József, Gera Zoltán, Juhász Roland és Fazekas László. Ők hatan azok, akik több mérkőzésen voltak pályán a magyar válogatott színeiben, mint Nagy Ádám. A 2015-ös U20-as világbajnokságon is szereplő védekező középpályás tíz évvel ezelőtt a Ferencvárosban kezdte meg a felnőttkarrierjét, és abban az esztendőben a nemzeti tizenegyben is bemutatkozott a megsérült Elek Ákos helyén. Nagy az FTC után a válogatottban is berobbant, hogy aztán szinte kirobbanthatatlan legyen onnan: egymást követő 102 válogatottmérkőzés alatt 88-szor lépett pályára, ezeken összesen 6445 percet játszott. Ott volt három Európa-bajnokságon, felsegítette a csapatot a Nemzetek Ligája A divíziójába, miközben megjárta Olaszországot és Angliát is. Marco Rossi azonban 2025-ben már nem számít rá.

Nagy Ádám 88-szoros magyar válogatott, de Marco Rossi 2025-ben egyszer sem küldött neki meghívót
Nagy Ádám 88-szoros magyar válogatott, de Marco Rossi 2025-ben egyszer sem küldött neki meghívót (Fotó: Mirkó István)

Nagy Ádám hosszú évek óta játszik Olaszországban

A 178 centiméter magas Nagy Ádám Marco Rossi egyik első mérkőzésén (2018-ban, Finnország ellen) rúgta az első válogatottbeli gólját, majd a másodikat – és egyben az eddigi utolsót – öt évvel később a Montenegró elleni Eb-selejtezőn szerezte. Ez nem tűnik sok találatnak, de a jelenleg 30 éves játékosnak sosem a gólszerzés volt a fő feladata, hanem az átmenet védekezésből támadásba. Az ő munkája rengetegszer tette már lehetővé, hogy a támadók helyzetbe kerüljenek. 

A klubjainál is ez a helyzet, amit jól mutat, hogy tíz év alatt összesen négy gólt szerzett, tétmérkőzésen a legutóbbit még 2021 áprilisában.

Akkor az angol másodosztályú Bristol City futballistája volt, azelőtt és azóta pedig Olaszországban szerepel: előtte az élvonalbeli Bologna, majd később a Pisa, jelenleg pedig a szintén Serie B-s Spezia labdarúgója.

A Spezia színeiben Nagy Ádám szűk két év alatt már 58 tétmérkőzésnél jár, és mióta februárban felépült a kisebb sérüléséből, egy találkozó kivételével mindig játszott, és a segítségével a csapat négy hónapja egy mérkőzésre volt az élvonalba jutástól. Egy májusi cikkünkben azt elemeztük, hogy mennyire fontos tagja volt a Spezia Calcio szereplésének. Röviden: nagyon, és ezt edzője és csapattársai is kiemelték. A klubhonlap szerint pedig „sokoldalú, dinamikus középpályás, aki kitartó, ügyes és kiválóan lát a pályán”.

Az új idényben hét meccs alatt 585 játékperc van a lábában, de ez sem volt elég ahhoz, hogy Marco Rossi meghívót küldjön neki az októberi, Örményország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre. Ahogyan ez a teljes 2025-ös évben nem történt meg: a márciusi NL-osztályozón, a júniusi felkészülési összecsapásokon és a szeptemberi vb-kvalifikációkon sem volt ott a keretben.

Az olasz másodosztályú Spezia alapembere, de úgy látszik, ez már nem elég
Az olasz másodosztályú Spezia alapembere, de úgy látszik, ez a válogatottsághoz már nem elég (Fotó: Mirkó István)

Legutóbb tavaly szeptemberben, a düsseldorfi 5-0-s vereségnél kezdett a válogatottban, majd még akkor ősszel három mérkőzésen állt be csereként. Majdnem egy éve viszont még úgy sem.

Marco Rossi szerint az erőnléte miatt marad ki a magyar válogatottból a Spezia középpályása

Nagy Ádám az évek során rengeteg kritikát kapott a magyar szurkolóktól, amiért a kiemelkedően hatékony passzpontossága becsapós, ugyanis ritkán vállal kockázatot, és leginkább a hozzá közel és szabadon álló társához gurítja a labdát. Ez részben igaz, ám ez is kell ahhoz, hogy a Spezia elképzelhetetlen legyen nélküle, és 2024 őszéig a magyar válogatottból is nélkülözhetetlen legyen – a tavalyi Eb előtt még Rossi is úgy áradozott róla , hogy legyen szó bármilyen taktikáról, Nagy kihagyhatatlan. Azóta azonban a szövetségi kapitány szerint Callum Styles mellett Nikitscher Tamás és Ötvös Bence is jobbnak bizonyult nála a posztján.

Több olasz hírportál már szeptemberben biztos volt Nagy Ádám visszatérésében, majd ezúttal is sokan hitték azt, hogy kap meghívót. 

Nem kapott, és ezt a keddi sajtótájékoztatón Rossi azzal indokolta, hogy most nincs a legjobb állapotban 

– ugyanakkor nem zárta ki, hogy visszatérhet, ha a formáját és a kondícióját visszanyeri. A Spezia rajongói ezt a kijelentést azonban nem egészen értik, szerintük ugyanis egyre jobb és kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújt a magyar középpályás, ezért egyre nagyobb felháborodással veszik tudomásul, hogy az olasz–magyar kapitány újra meg újra kihagyja őt a magyar válogatott keretből.

A másodosztályú olasz bajnokságban hat forduló után még nyeretlen Spezia játékosaként Nagy Ádám legközelebb szombaton (17.15-től) a Palermo elleni hazai bajnokin bizonyíthatja be, hogy helye lehetett volna a magyar válogatott októberi keretében is. Aztán a válogatottszünetben dolgozhat az erőnlétén, hogy novemberben az már Marco Rossinak is megfelelő legyen.

  • Az egy ponttal rendelkező magyar válogatott az európai vb-selejtező F jelű csoportjában október 11-én Örményországot fogadja a Puskás Arénában, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendége lesz.

Nagy Ádám pályafutásának eddigi utolsó gólja:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMagyarország

Szőlő utca: gyújtópont az anarchiához

Pindroch Tamás avatarja

A szuverén Magyarország súlyos támadás alatt áll.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu