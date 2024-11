Nagy Ádám kapott a fejére az öltözőben, olyat tett, amit nem kellett volna

– Még messze nem leszálló ágában vagyok a pályafutásomnak. Erőm teljében vagyok, középpályásként a legjobb korban, és kizárólag rajtam múlik, meddig jutok. Az én feladatom odafigyelni a legapróbb részletekre, hogy mentálisan és erőnlétileg is rendben legyek – mondta a Nemzeti Sportnak Nagy Ádám, aki azt is elárulta: nagyjából hat éve nagyon tudatosan figyel az étkezésére, a sérülések elkerülése érdekében pedig edzések előtt egyénileg is elvégez néhány gyakorlatot.

Nagy Ádám a legbátrabb a Spezia játékosai közül

Nagy Ádám a Ferencváros, a Bologna, a Bristol City, a Pisa és a Spezia futballistájaként is szerepelt a nemzeti tizenegyben. Ha a bajnokságokat nézzük, amelyekben játszott, egyértelműen a bolognai időszaka volt a csúcs, hiszen akkor az olasz élvonalban futballozott.