Csank János nincs elájulva a hollandoktól, vagány játékkal le lehet őket győzni

Erős állítással rukkolt elő Csank János. Miután a magyar válogatott a Puskás Arénában 1-1-re végzett egy hónapja, október 11-én a Nemzetek Ligája csoportmeccsén Hollandiával, a 77 éves mesteredző, korábbi szövetségi kapitány ezt nyilatkozta az MTI-nek:

Nem akarok ünneprontó lenni, de minden idők leggyengébb holland válogatottját láttam. Harmatosak voltak, és ez számomra nagy csalódás. Az első félidő szerintem minősíthetetlen volt részükről. A fölállt védelem ellen a jobb szélen például nem vezettek akciókat, mert úgy döntöttek, hogy csak a bal oldalon fognak támadni.

Fotó: Csudai Sándor

A magyar válogatott szombat este ismét a hollandok ellen lép pályára, ezúttal az amszterdami, Johan Cruyffról elnevezett stadionban. A Magyar Nemzet megkereste Csank Jánost, hogy ezúttal is gyenge holland válogatottra számít-e, és hogyan ítéli meg az esélyeket.

– Muszáj hangsúlyoznom, hogy a hollandok teljesítménye mondatta ezt velem, nem a játékosokat minősítettem így – felelte. – Az októberi meccsen Marco Rossi taktikája nagyszerűen működött,

az ellenfél nem tudott igazán mit kezdeni vele, okosan le tudtuk fékezni, és emiatt is játszott gyengébben a vártnál, ahogyan azt egy holland válogatottól megszoktuk. Amúgy pedig úgy érzem, hogy manapság jóval kevesebbet hallani a klubjaikról, korábban az Ajax, az Eindhoven vagy a Feyenoord állandóan szem előtt volt, most viszont nagy a csend körülöttük. Belenézek a meccseikbe, nem korbácsolják fel az érdeklődésemet, veszítettek az agresszivitásukból, kicsit langyossá váltak.

A korábbi szövetségi kapitány leszögezte, nyilván nem készült fel alaposan a holland válogatottból, így nem naprakész minden egyes játékosáról, de éppen ezért kíváncsian várja, az ellenfél mekkora lendülettel veti magát majd a küzdelembe, ugyanis most számára is nagy a tét, a csoport biztos bennmaradást jelentő második helye.

Gól nélkül pont sem lesz

– Nálunk is akadnak gondok, néhány név a magyar keretben nem túl veretes, ráadásul újra kell szervezni a korábban remekül működő védelmet Lang Ádám és Szalai Attila kiesése után. Szűcs Kornélt gyerekkora óta ismerem, nagy tehetségnek indult, nekem úgy tűnt, nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, ám most remekül teljesít az angol másodosztályban, érdeklődéssel várom, meddig jut el. A fegyelmezett védekezés lesz az alap, az más kérdés, hogy abból mennyire tudunk majd megindulni előre. Van öt-hat olyan futballistánk, akik képesek váratlan húzásokra, vagány megoldásokra. Egy biztos, szerintem úgy pontot sem tudunk szerezni, ha nem lövünk gólt.