Snoop Dogg kikelt a Disney LMBTQ+ propagandájával szemben

Snoop Dogg az unokájával nézte meg a Lightyeart, de nem egészen azt kapta, amire számított – írja az amerikai Newsweek magazin. A rapper szerint az LMBTQ+ téma „mindenhol ott van” a gyerekfilmekben.

Snoop Dogg szerint az LMBTQ+ téma „mindenhol ott van” a gyerekfilmekben, illusztráció (Forrás: Pixabay)

A 2022-ben bemutatott Lightyear volt a Disney első olyan animációs filmje, amely azonos nemű csókot ábrázolt, és egy azonos nemű párt mutatott be, akik gyermeket nevelnek. Ezek a jelenetek heves reakciókat váltottak ki a konzervatív kommentátorok körében, és oda vezettek, hogy a filmet több országban betiltották. Snoop Dogg egy podcastben idézte fel, hogy amikor unokáját elvitte megnézni a filmet, váratlanul érte, hogy a gyermek kérdezősködni kezdett a történetben szereplő azonos nemű párról. Mint mondta, az unokája a film közepén azt kérdezte tőle, hogy az egyik női szereplőnek hogyan lehet gyereke egy másik nővel.

Én nem ezért jöttem ide. Én csak a kib…szott filmet akartam megnézni

– füstölgött a rapper.

Már félek moziba menni. Ti belerángattok engem olyan szarokba, amire nincs válaszom

– mutatott rá. Természetesen a művész ellen azonnal megindult a lejárató kampány, ami odáig fajult, hogy lemondták Snoop Dogg tervezett fellépését az Australian Football League (AFL) nagydöntőjében. Az AFL nemrég Izak Rankine adelaide-i középpályást azért büntette meg, mert homofób szlenget használt.

A homofóbiának nincs helye a labdarúgásban

– mondta Stephen Meade, az AFL tanácsadója.

