Egy megsérült és egy nem kerettag magyar lőtt gólt külföldi bajnokságban

Már visszatérő a mondat: remek hetet zárt a Liverpool, Szoboszlai Dominik mégsem lehet felhőtlenül boldog. A magyar válogatott csapatkapitánya kiszorult a kezdőcsapatból, csereként viszont mindig pályára lépett, így kivehette a részét a sikerekből. Előbb kedden, amikor a Bajnokok Ligájában a csapata 4-0-ra legyőzte a német Leverkusent, ekkor a 74. percben állt be, majd szombaton a Premier League-ben ugyancsak az Anfield Roadon 2-0-ra nyert a Liverpool az Aston Villa ellen, Arne Slot a 65. percben cserélte be Szoboszlait. Jól szállt be, a második gól előtt ő indította Mo Szalahot, ám nem írták be a neve mellé a gólpasszt, mert a labdába egy védő belefejelt.

Fotó: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A Premier League másik magyarja, Kerkez Milos végigjátszotta a Bournemouth mérkőzését Brentfordban, a csapata fordulatos meccsen 3-2-re kikapott, Kerkezről pedig kiderült, hogy visszatérő térdproblémái miatt nem csatlakozhat a válogatott keretéhez. Az angol másodosztályban Callum Styles végig tagja volt a West Bromwich Albionnak a Burnley ellen (0-0), valamint vasárnap a Hull City stadionjában is, utóbbit 2-1-re nyerte meg a csapata. A Plymouth Szűcs Kornéllal a védelemben győzte 1-0-ra a Portsmouth-t, a szurkolók és a klub szponzora is őt választották a meccs legjobbjának, és élvezte Wayne Rooney vezetőedző bizalmát szombaton is, amikor a csapata a Derby County vendégeként 1-1-re végzett. Az angol harmadik vonalban a Bolton a Stockport otthonában 5-0-ra kikapott, a Kerkez Milos helyére a válogatottba utólag behívott Schön Szabolcsot a 67. percben lecserélték.

Büntetés volt a születésnapi ajándék

A német Bundesligában az RB Leipzig hívei nem gondolhatnak vissza elégedetten a múlt hétre. A kedvenceik a Bajnokok Ligájában 3-1-re kikapott Glagow-ban a Celtictől, majd bajnoki meccsen hazai pályán 0-0-t játszott a Mönchengladbacchal , Gulácsi Péter és Willi Orbán mindkét meccset végigjátszotta, a kapus lelkén száradt egy gól a skót fővárosban, ugyanakkor több bravúrt is bemutatott. Az Union Berlin a Freiburgot fogadta, Schäfer András a 72. percben állt be a 0-0-ra végződött találkozón. A Wolfsburg a Heidelheim vendége volt, nyert 3-1-re, a második vendéggólt Dárdai Bence szerezte, akinek ez volt az első találata a Bundesligában, és aki a 80 percig volt a pályán. Dárdai Bence még sohasem volt tagja Marco Rossi keretének, bár a szövetségi kapitány nemrég elárulta, jövő tavasszal erre is sor kerülhet.

A német másodosztályban pénteken a Braunschweig a 12. fordulójának nyitómeccsét vívta pénteken a Hamburg ellen, Szabó Levente ezúttal is kezdett, az ő labdaszerzése után szerzett vezetést a csapata, amely annak ellenére is bravúrgyőzelmet aratott (3-1), hogy kihagyott egy tizenegyest, a magyar csatárt viszont a 75. percben sérülés miatt lecserélték. A Hertha3-1-re kikapott Darmstadtban, Dárdai Márton eltiltott volt, ifj. Dárdai Pál kezdett, a 82. percig volt a pályán.

Németh Andrást éppen a 22. születésnapján büntette meg a Preussen Münster edzője azzal, hogy nem utazhatott el társaival a Karlsruhe elleni találkozóra, mert elkésett a csapat utolsó, mérkőzés előtti edzéséről, a Münster így nélküle játszott 1-1-et.

Topligáknál maradva a francia Le Havre Loic Negóval a soraiban fogadta a Reims-t,a vendégek 3-0-ás győzelemmel utaztak haza, Nego a kispadon szomorkodhatott. Az olasz első osztályban, a Serie A-ban a Parma Balogh Botonddal a védelemben kapott ki hazai otthon 1-0-ra a Genoától, majd 2-1-re nyert a Venezia vendégeként, a magyar védő a 65. perctől lehetett aktív részese a sikernek. A második vonalban a Spezia a Juve Stabia együtteséhez látogatott el, Nagy Ádám kezdett, 73 percet kapott, de nyilván örült csapata 3-0-ás győzelmének.

Csoboth Kevin kétszer is győztes csapat tagja lehetett a múlt héten Fotó: IMAGO/Reuters/Franz Schefer

Csoboth Kevin a 75. percben állt be a svájci St. Gallenbe az északír Larne otthonában a Konferencia-liga alapszakaszában, a csapata 2-1-re nyert, majd vasárnap a Grasshoppers elleni bajnoki meccsen is 2-1-re győzött, a magyar csatárt a 78. percben cserélték le. A Konferencialigához visszatérve,

Bolla Bendegúz gólt szerzett a Rapid Wienben, amely 3-0-ra győzött a moldovai Petrocub stadionjában, ám a magyar védő a 39. percben megsérült, le kellett cserélni, az osztrák bajnokságban a Klagenfurt ellen nem játszott, ugyanakkor nem hagyja ki a válogatott edzőtáborát.

A belga Gent a ciprusi Omoniát fogadta a harmadik számú európai sorozatban, az előbbinél Vancsa Zalán a kispadot koptatta, utóbbinál viszont Lang Ádám végig a pályán volt, a végeredmény 1-0-ás hazai siker volt. Vasárnap a bajnokságban Vancsa a kispadon tapsolhatott a társaknak, akik 5-0-ra lelépték a Standard Liege-t, Lang pedig ismét az első perctől az utolsóig a gyepen lehetett, ekkor az Omonia Nicosia idegenben 5-3-ra verte az Omonia Aradippout .

A görög élvonalban az Aszterisz hétfőn 3-0-ra nyert az OFI Kréta ellen, Ádám Martin a 83. percben állt be, szombaton pedig ugyanennyire kikapott az AEK Athén vendégeként, a magyar csatár a kispadon ragadt. A szaúdi al-Fateh Szappanos Péterrel a kapupan hazai pályán kapott ki 2-1-re az al-Haledzstől. A török Super Ligben a Rizespor Mocsi Attilát végig bevetve 3-1-re legyőzte a Trabzonsport, a Galatasaray Sallai Rolanddal végig a csapatban 3-2-re nyert otthon a Samsunspor ellen.