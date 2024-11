Dárdai Bence már jövőre magyar válogatott lehet, Marco Rossi áradozott róla

Marco Rossi kedden keretet hirdetett a Hollandia és Németország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. A válogatott Dárdai-számlálója jelenleg egyest mutat: a Herthában játszó Dárdai Márton bekerült Rossi keretébe, a berlini klubban mostanában cseresorba szorult Dárdai Palkó ezúttal nem. Bátyjaival ellentétben viszont nem a másodosztályban, hanem a német élvonalban játszik a tizennyolc éves Dárdai Bence, s Marco Rossi világossá tette: célja, hogy a legfiatalabb Dárdai minél hamarabb a magyar válogatott tagja legyen.

Marco Rossi keretében helyet kapott Dárdai Márton, de hamarosan az öccse, Dárdai Bence is követheti a magyar válogatottba (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Dárdai Bence az idény első heteiben még nem kapott sok lehetőséget a Wolfsburgban, ám múlt héten megkapta az esélyt, s azonnal élt is vele. A Német Kupában olyan jól játszott a Borussia Dortmund legyőzése alkalmával, hogy az azt követő bajnokira is a kezdőben ragadt, s az Augsburg elleni Bundesliga-mérkőzésen Dárdai Bence a mezőny egyik legjobbja volt.

Marco Rossi: Dárdai Bence kész játékos

A bökkenő Dárdai Bence esetében ugyanaz lehet, ami egy időben a bátyai esetében is volt. A tizennyolc éves, Berlinben született labdarúgó rendszeresen játszik a német utánpótlás-válogatottban, ahogy annak idején Dárdai Palkó és Dárdai Márton is tette. Ők azóta Marco Rossi irányítása alatt már bemutatkoztak a magyar nemzeti csapatban, s a szövetségi kapitány kedden egyértelművé tette, hogy Dárdai Bence meghívása is szerepel a tervei között.