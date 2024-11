Dárdai Bence a mezőny egyik legjobbja volt – Marco Rossi elgondolkozik?

Dárdai Bence vajon melyik válogatottat választaná?

A legkisebb Dárdai fiú alapembernek számít a német U19-es válogatottban. De mivel a felnőtteknél nem szerepelt, és magyar állampolgársággal is rendelkezik, a magyar felnőttválogatottban is bemutatkozhatna. Dárdai Palkó és Dárdai Márton is pályára lépett már a magyar válogatottban, a 25 éves Palkó egyszer, a 22 éves Márton kilencszer. Azt, hogy Dárdai Bence elfogadná-e Marco Rossi meghívóját vagy inkább a német válogatottságot célozná meg, egyelőre nem lehet tudni.