Hansi Flick lesvonaláról ma vicc született, Mbappé után máson is nevetnek

A spanyol futball élvonalában tizenegy forduló után a Barcelona 30 ponttal állt az élen, az Espanyol 10 ponttal a 17. helyet foglalta el a húsz együttes között. A Barca a legutóbbi öt tétmeccsét úgy nyerte meg, hogy ezeken 21-2-es gólkülönbséget hozott össze; legutóbb az El Clásicón idegenben 4-0-ra győzött a Real Madrid ellen, előtte a Bajnokok Ligájában hazai pályán 4-1-re verte a Bayern Münchent. Robert Lewandowski mind az öt meccsen betalált, összesen tízszer volt eredményes, Raphinha pedig ötször.

Lewandowski (2), Lamine Yamal és Raphinha vette be a Real Madrid kapuját

A már 36 éves Lewandowski az idei szezonban a Barcelonában vasárnapig 14 mérkőzésen 17 gólt és 2 gólpasszt jegyzett, a La Ligában 11 meccsen 14 gólt, a Bajnokok Ligájában pedig 3 találkozón hármat. A La Ligában ő lett október legjobb játékosa, a díjat az Espanyol elleni találkozó előtt vehette át. S a Barcelona szurkolótábora meghajolt két másik kiválósága, a női Aranylabdát kiérdemlő Aitana Bonmatí és a Kopa-díjas Lamine Yamal előtt is, utóbbi hétfőn Párizsban a France Football díjátadóján a legjobb 21 éven aluli játékosnak járó trófeát vehette át.

A Barcelona az Espanyol ellen is nyert

A 17 éves Lamine Yamal az Espanyol ellen is varázsolt, a 12. percben külsővel zseniális gólpasszt adott Dani Olmónak. A 23. percben Raphinha is betalált, a 31. percben pedig újra Olmo volt eredményes. Félidőben 3-0-ra vezetett a Barcelona. Ám még 2-0-nál, majd fordulás után 3-0-nál az Espanyol is szerzett gólt, de mindkettőt les miatt visszavonták. Az elsőnél az Espanyol játékosa, Jofre Carreras már a mezén levő címert csókolgatta a Barca-tábor előtt, de jött a kijózanodás. S gyorsan meg is született a poén, hogy a Barca védelmét ugyan meg lehet verni, de Hansi Flick lesvonala ellen nincs ellenszer. Ezt Kylian Mbappé is megtanulhatta az El Clásicón – a Real Madrid francia klasszisa is csak lesgólt tudott szerezni még 0-0-nál.

Espanyol didn’t learn from Mbappe’s mistake



You can beat Barca Defense but You can’t beat Hansi Flick’s offside line pic.twitter.com/6KtOlfnpHR — Troll Football (parody) (@Troll_Futballl) November 3, 2024

A két mai eset:

🪤 L'Espanyol també 'cau al parany' de Flick i topa amb el fora de joc



👀 Dos gols anul·lats a l'Espanyol, ​​un a Jofre i un altre a Tejero, per escassos mil·límetres — Esport3 (@esport3) November 3, 2024

A 63. percben aztán a vendégek érvényes gólt is szereztek Javi Puado révén, de azért ezt is „kikockázták” a VAR-szobában. Több gól már nem esett, így a második félidőt a Barcelona elveszítette, de a meccset megnyerte 3-1-re, folytatta a nagy sorozatát. Lewandowskié viszont megszakadt, a lengyel gólvágó most nem tudott betalálni.