Svájci riválisa Milák Kristóf visszatérését várja, és üzeni: „Készen fogok állni rá”

Milák Kristóf saját döntéséből kihagyta a szingapúri úszó-vb-t, a távollétét pedig kihasználták a riválisai. 100 pillangón, amelyen a magyar klasszis tavaly olimpiai bajnok volt Párizsban, a francia Maxim Grousset új Európa-csúccsal győzött és a második helyezett Noe Ponti is jobb időt úszott, mint ami Milák tavaly olimpiai aranyat érő ideje volt.

Noe Ponti, Maxime Grousset és Ilya Kharun, a 100 pillangó vb-dobogósai az olimpiai aranyérmes Milák Kristóf távollétében. Fotó: HAHN LIONEL / KMSP

Az Európa-csúcsot a vb-ig Milák tartotta, aki még a 2021-es tokiói olimpián úszta meg a legjobbját a számban. Akkor emlékezetes csatát vívott a 100 pillangó amerikai királyával, Caeleb Dressellel, aki csak világcsúcsot úszva tudta legyőzni őt, Milák pedig Európa-rekordot repesztett 49,68 másodperccel. Maxime Grousset ez utóbbit, Milák csúcsát adta át a múltnak a 49,62 másodperces győztes idejével a szingapúri vb-döntőben.

Ugyanakkor nemcsak Grousset, hanem a második helyen célba érő Noe Ponti is 49,83-mal végzett, amivel ő is jobb időt úszott, mint amivel Milák tavaly olimpiai bajnok lett (49,90) Párizsban.

– Az, hogy képes voltam ilyen időre, azt jelenti, hogy tavaly az olimpián nem tudtam kihozni magamból mindent, de persze Maxime is győzhetett volna Párizsban a mostani teljesítményével – reagált Ponti a felvetésünkre, hogy a mostani ideje tavaly olimpiai aranyat is érhetett volna. Ponti Párizsban 50,55-tel negyedik lett a döntőben.

Noe Ponti: Örülnék, ha Milák Kristóf visszatérne a legjobb formájában

– A tavalyi évből nagyon sokat tanultam, és örülök, hogy most dobogóra állhattam – tette hozzá a svájci. – Ez most egy új kezdet lehet. Úgy értem, a mostani szép eredmény a jövőbeni terveimet is formálja. Most tartok egy kis szünetet, elmegyek nyaralni, aztán azzal a céllal térek majd vissza a munkához, hogy egy nap remélhetőleg az aranyat is megszerezzem.

Felhoztuk Pontinak, hogy a 100 pillangó mezőnyéből hiányzott két klasszis Szingapúrban: a világcsúcstartó Caeleb Dressel és Milák Kristóf.

– Azt gondolom, készen fogok állni rá, hogy versenyezzek és versenyképes legyek Milák és Dressel ellen, ha visszatérnek – jelentette ki Ponti. – Megmutattuk a világnak, hogy itt a helyünk, hogy az ő szintjükön állunk. Örülni fogok, ha visszatérnek, főleg, ha a legjobb formájukban teszik, mert az minket is még többre késztetne, és még többet hozna ki belőlem is.

Milák másik számában, 200 pillangón, amelynek világcsúcstartója, az amerikai Luca Urlando olyan idővel szerezte meg az aranyat Szingapúrban, ami a távolmaradó magyar olimpiai bajnoknak is becsületére vált volna. Urlando lett a világon a negyedik, aki 1:52 alatt úszta le a számot Michael Phelps, Milák és Léon Marchand után.