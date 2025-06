Dráma Milák Kristóf körül: elúszik az idei világbajnokság is

Milák Kristóf idén egyetlen versenyen indult, az áprilisi országos bajnokságon Kaposváron, azóta sehol sem állt rajthoz. Ez azonban nem minden: lapunk úgy értesült, hogy az ob óta nem végzett érdemi edzésmunkát sem, és emiatt Milák kihagyhatja a világbajnokságot is, amelynek medencés úszóversenyei július 27-én kezdődnek Szingapúrban.

Milák Kristóf kihagyhatja a szingapúri világbajnokságot (Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP)

A 2025-ös vizes vb végleges nevezési határideje holnap, azaz június 17-én éjfélkor zárul, legkésőbb addig kell hiánytalanul regisztrálni a nemzetközi szövetség rendszerébe az összes versenyzőt, csapathoz tartozó hivatalos személyt és tagszövetségi képviselőt, akik részt vesznek a szingapúri eseményen. A határidő letelte után már csak sérülés esetén kerülhet be utólag valaki a nevezettek közé a kieső sportoló helyére. Milák Kristóf vb-indulása vagy nem indulása tehát hamarosan hivatalosan is eldől.

Milák megígérte a szingapúri vb-t, de kihagyhatja

Milák az év elején másfél évnyi hallgatás után először adott interjút, azt is „laboratóriumi körülmények között”, a szponzorának, igazán fontos kérdések és válaszok nélkül. Mindenesetre abban az interjúban még határozottan arról beszélt, hogy ott lesz a szingapúri világbajnokságon, egész pontosan ígéretet tett a részvételre. Azóta nem adott újabb interjút, így nem ismerhetjük a jelenlegi álláspontját.

A lapunkhoz eljutott információk alapján azonban minden arra utal, hogy Milák mégsem lesz ott a szingapúri vb-n.

Az áprilisi ob óta újra kerüli az edzéseket, amivel Szabó Álmost is nehéz helyzetbe hozta. Sokan abban bíztak, hogy a paraúszókkal sikert sikerre halmozó edző lehet a kulcs a Milák körüli súlyos problémák megoldásában, hiszen régebb óta bizalmi kapcsolatban voltak, az úszó maga választotta ki a szakembert Virth Balázs utódjaként. Mi több, Szabó titokban már a tavalyi párizsi olimpia előtt is segítette Milákot, de mostanra nála is betelhetett a pohár az úszó hozzáállása miatt.

Az idei egyetlen versenyén is aggasztó volt a formája

Milák formája már az áprilisi ob-n is aggasztó kérdéseket vetett fel. Csak a két fő számánál maradva: 100 pillangón olimpiai címvédőként kikapott a hátúszásra fókuszáló Kós Huberttől, 200 pillangón pedig világcsúcstartóként önmagához képest rendkívül gyenge idővel nyert, amivel szokatlanul hátul szerepel az idei világranglistán.

Milák Kristóf és Szabó Álmos az áprilisi ob-n még látszólag harmóniában, azóta viszont sok idő telt el (Fotó: Derencsényi István / MÚSZ)

Az ob után lapunk érdeklődésére Gergely István, Milák klubjának, a Honvédnak az ügyvezető-elnöke még a védelmébe vette az úszót. Változnak a dolgok: nemrég az olimpiai bajnok vízilabdakapus az Indexnek már úgy nyilatkozott, hogy Milák nem az elvárások szerint készül. Ez minimum érdekes fordulat, hiszen a sportvezető a párizsi olimpia előtt még tűzön-vízen át védte Milákot az összes kritikával szemben.

Véget érhet Milák Kristóf karrierje?

Ha Milák Kristóf kihagyja a szingapúri világbajnokságot, az azt jelenti, hogy zsinórban a harmadik nagymedencés vb-n nem lesz ott. A sor 2023-ban Fukuokában kezdődött, és tavaly a dohai viadalon sem indult. Mindezt úgy, hogy ezt megelőzően a 2022-es budapesti vb volt az eddigi legsikeresebb világversenye, ahol még Virth irányításával 100 és 200 pillangón is győzött, az utóbbiban egészen elképesztő, 1:50,34 perces világcsúccsal.

Akkor azt gondolhattuk, hogy Milák a következő években az 1:49-es álomhatárt is elérheti. Mi több, új számokban, főként gyorsúszásban is odaérhet a világ élmezőnyébe. Ezzel szemben papíron a legjobb éveiben, 22 és 25 éves kora között zsinórban három vb-t hagy ki, miközben a saját csúcsaitól messze került.

Ha Milák valóban kihagyja a szingapúri vb-t, komolyan megkérdőjeleződhet a karrierje jövője is. 2026-ban „csak” Európa-bajnokságot rendeznek, ami kevésbé motiválhatja, a következő igazán nagy kihívást jelentő versenyek a 2027-es vb, majd a 2028-as olimpia lesznek. Kérdés, kitart-e addig.

