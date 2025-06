Miközben Milák Kristóf rejtőzködik, komoly figyelmeztetéseket kap a riválisoktól

Milák Kristóf az áprilisi országos bajnokság óta egyetlen versenyen sem indult el, kihagyta az értékmérőnek számító Mare Nostrum sorozatot is, amelyen még a tavalyi olimpiát megelőző viszontagságos felkészülése alatt is elindult. A szokatlan bújócskát a július végén kezdődő úszó-világbajnokság előtt még érdekesebbé teszi, hogy a potenciális ellenfelek viszont csőre töltve készülnek a vb-re. Komoly figyelmeztetést kapott Milák Kristóf Kanadából, ahol a világbajnoki válogatón a húszéves Ilya Kharun 100 és 200 pillangón is remek időt úszott. A húszéves kanadai tavaly a párizsi olimpián mindkét számban bronzérmes volt Milák mögött, és a jelek szerint töretlen a fejlődése.

Milák Kristóf és Josh Liendo harca a 100 pillangó döntőjében tavaly az olimpián Fotó: AFP/OLI SCARFF

Milák tavaly 100-on 49,90 másodperces idővel győzött az olimpián, mögötte két kanadai, Josh Liendo (49,99) és Ilya Kharun (50,45) jött be a dobogóra. A héten lezajlott kanadai válogatón, másfél hónappal a szingapúri vb előtt Kharun 50,37-tel győzött Liendo előtt, aki 50,46-ot jött.

Különösen Kharun ideje figyelemre méltó, hiszen a csúcsformát vélhetően későbbre, a vb-re tartogatva, máris jobbat úszott, mint tavaly az olimpián, amivel egyéni rekordot is döntött. Kharun egyértelműen fejlődési szakaszban van, ezt bizonyította 200 pillangón is, amelyen a világ idei második legjobb idejével (1:53,41) győzött a válogatón.

– Nagyon örülök, hogy ilyen jól haladok – nyilatkozta elégedetten Kharun. – Úgy gondolom, hogy sokkal jobb is lehet majd, ha még több munkát teszünk bele.

Ezzel nyilván arra célzott, hogy a vb-ig van még idő, és Szingapúrban még jobb lehet.

Hogy áll a legnagyobb rivális, Léon Marchand?

A párizsi olimpián 200 méteren Léon Marchand győzte le a szám magyar világcsúcstartóját, ám a francia zseni azóta komolyan visszavett az edzésekből, csak tavasszal tért vissza Bob Bowman csapatához az Egyesült Államokba. Marchand francia vb-válogatója szombaton kezdődne, de a francia szövetség különleges felmentést adott neki, úgyis bekerülhet a vb-keretbe, hogy nem vesz részt a selejtezőn.

Léon Marchand és Milák Kristóf a célban a párizsi olimpián a 200 pillangó döntőjében Fotó: STF / AFP

Jelzésértékű, hogy a négyszeres olimpiai bajnok az idei két versenyén a 200 pillangót elhagyta, és új számként a 400 gyorssal kezdett el kísérletezni. Marchand papírforma szerint a két fő számában, 200 és 400 vegyesen állhat rajthoz Szingapúrban, ami mellé pluszokat is vállalhat, de a 200 pillangó valószínűleg nem lesz köztük.

Milák Kristóf riválisai jönnek fel

Marchand helyett az idei világranglistát vezető Luca Urlando és Kharun jöhet be a képbe 200-on. A 23 éves amerikai áprilisban úszott egyéni csúcsot (1:52,37), amivel elméleti síkon tavaly dobogóra állhatott volna az olimpián. Ő 200 pillangón a 2019-es budapesti junior vb-n aranyérmet szerzett, ám az elmúlt években sérülések hátráltatták, így a felnőttmezőnyben az idei vb hozhatja meg az áttörést neki.

Urlando az áprilisi ideje alapján kacérkodhat azzal, hogy becsússzon 1:52 alá Szingapúrban – ez eddig Milákon kívül csak Marchand-nak és Michael Phelpsnek sikerült valaha. Csak emlékeztetőül: Milák tavaly 1:51,75-tel lett ezüstérmes az olimpián.

Idén Milák 1:56,13 perces idővel győzött az áprilisi ob-n, ami önmagához képest meglepően gyenge eredmény volt, az idei világranglistán csak a huszadik helyre elég, azóta a hátúszásban klasszis Kós Hubert is teljesített nála jobbat Amerikában. Milák a kaposvári ob óta nem is versenyzett.

A világ legjobb eredményei idén 200 pillangón:

1. Luca Urlando (amerikai) 1:52,37

2. Ilya Kharun (kanadai) 1:53,41

3. Krzysztof Chmielewski (lengyel) 1:54,36

4. Terakado Genki (japán) 1:54,73

5. Duncan Scott (brit) 1:54,89

19. Kós Hubert (magyar) 1:56,07

20. Milák Kristóf (magyar) 1:56,13

Olimpiai címvédőként Milák 100 pillangón 50,67-re volt képes az ob-n, amiért csak ezüst járt, Kós Hubert megelőzte őt. Ezzel az idővel ötödik az idei világranglistán. Százon Kharun mellett a svájci Noe Ponti okozhat meglepetést, aki Párizs óta megtáltosodott, rövid pályán 50 és 100 pillangón is világcsúcsot úszott, ötvenes medencében pedig övé az idei legjobb eredmény.

A világ 5 legjobb ideje idén 100 pillangón:

1. Noe Ponti (svájci) 50,27

2. Ilya Kharun (kanadai) 50,37

3. Joshua Liendo (kanadai) 50,46

4. Kós Hubert (magyar) 50,55

5. Milák Kristóf (magyar) 50,67