Milák Kristóf olyat tesz, amit még tavaly sem mert meghúzni

Milák Kristóf amióta már csak a felnőttmezőnyben úszik, tehát 2019 óta minden évben elindult a Mare Nostrum versenysorozaton, ez alól csak két év jelentett kivételt: 2020, amikor a Covid miatt eleve meg sem rendezték a viadalt és 2023, amikor Milák az áprilisi ob után hosszú szünetre vonult, a fukuokai vb-t is kihagyva. A klasszis úszó még tavaly ilyenkor is versenyzett a Mare Nostrumon, amikor a párizsi olimpia előtt egyre-másra arról érkeztek a hírek, hogy nem látogatta rendszeresen az akkori edzője, Virth Balázs foglalkozásait. E tekintetben is váratlan, hogy Milák idén kihagyja az értékmérő nemzetközi versenyt.

Milák Kristóf idén nem indul el a Mare Nostrum versenysorozaton. Fotó: MTI/Derencsényi István

A Mare Nostrum három állomásból áll: Monte-Carlo (május 17–18.), Barcelona (május 21–22.) és Canet (május 24–25.). A MÚSZ által közzétett lista szerint az alábbi magyar úszók indulnak a versenyeken, de Milák nevét hiába keressük:

Ábrahám Minna (Barcelona, Canet)

Burián Katalin (Barcelona)

Jászó Ádám (Barcelona)

Kovács Attila (Monte-Carlo)

Németh Nándor (Monte-Carlo)

Márton Richárd (Monte-Carlo, Barcelona, Canet)

Senánszky Petra (Monte-Carlo, Barcelona, Canet)

Szabó Szebasztián (Monte-Carlo, Barcelona)

Szabó-Feltóthy Eszter (Monte-Carlo, Barcelona)

Ugrai Panna (Monte-Carlo, Barcelona)

Zombori Gábor (Barcelona)

Tavaly nagy hangsúlyt kapott Milák szereplése a Mare Nostrumon, hiszen az áprilisi ob és az olimpiát megelőző belgrádi Európa-bajnokság mellett ez volt az egyetlen kapaszkodó, ami alapján meg lehetett ismerni, milyen formában lehet az ötkarikás játékokra. Egy éve Milák a fő számában, 200 pillangón kikapott Barcelonában, amivel megszakadt a négyéves veretlenségi sorozata, de aztán Monacóban a világ az évi, aktuálisan második legjobb idejével nyert.

Hogy halad Milák Kristóf felkészülése a vb-re?

Mivel nem indul a Mare Nostrumon, erre a kérdésre is szegényesebb választ kaphatunk. Milák az áprilisi ob-n versenyzett először a párizsi olimpia óta, amelyen felemás eredményeket ért el: 100 gyorson és 200 pillangón győzött, de olimpiai címvédőként 100 pillangón kikapott Kós Huberttől, aki azóta már 200-on is úszott olyat Amerikában, amivel legyőzhetné. Milák időeredményei ráadásul általában véve is gyengébben voltak, mint egy évvel korábban.