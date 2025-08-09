Jászberényi fiatalok Hollywood kapuit döngetik?

Klacsán Gábornak két évvel ezelőtt mutatták be a Radics Béla: a megátkozott gitáros című fikciós dokumentumfilmjét (bár számos szokatlan eleme miatt én inkább a kísérleti jelzővel illetném), a főként operatőrként ismert filmes ekkor még aligha gondolta, hogy ezzel egy eseményláncot indít el. Az első dominót valószínűleg a film fordítója, Eseme Nomis borította fel, amikor Mexikóban egy buli kellős közepén engedett amerikai filmes barátai kíváncsiságának, és megmutatta, min dolgozik éppen. – Ki az az őrült, aki ezt csinálta? – hangzott el a felkiáltás Gena Vazquez látványtervezőtől (aki idehaza olyan filmekben felelt a kellékekért, mint a Szárnyas fejvadász 2049 vagy a Vörös veréb), és a Radics-film bő fél évvel később meghívót kapott a Catalina filmfesztiválra. A Hollywoodtól alig 30-40 kilométerre fekvő Catalina-szigetet az álomgyár fénykorában főleg a sztárok kedvelt üdülőhelyeként ismerték, Marilyn Monroe első férjével még élt is arrafelé, de ott történt Natalie Wood tragikus vízbefulladása is. Ma pedig az amerikai függetlenek egyik fontos fellegvára. – Ez egy nyitott és új dolgokat kereső fesztivál, zömében független filmekkel, ahol rengeteg szakmai konferenciát is tartanak. Egyszer csak egy olyan, egymást segítő független filmes közeg közepén találtam magam, ahova mindig visszajárnak azok, akik már befutottak – árulja el Klacsán Gábor, hozzátéve, hogy ennek arrafelé hagyománya, kultúrája van, Hollywood megfizethetetlennek tűnő stábtagjai és alkotói közül sokan örömmel működnek közre, vagy térnek vissza az aprópénzből forgó produkciókhoz. Klacsán Gábor ekkor már évek óta főszervezője volt a jászberényi LVG diákfilm fesztiválnak is, így vendéglátója, a Hollywood élvonalából érkező Andy Krish (aki olyan filmeken dolgozott díszlet dekoratőrként vagy a művészeti csapat tagjaként, mint a Démonok között vagy a Szerelmünk lapjai) rögtön neki is szegezte a kérdést, hogy ha ott van az a sok tehetséges gyerek, mégis miért nem készít velük angol nyelvű független filmeket.

A jászberényi növendékek között akad elképesztő forgatókönyvötletekkel előrukkoló 12 éves is (Fotó: Nagy Tamás)

Filmkészítő műhely indult Jászberényben

Klacsán Gábor Jászberényben született, és ma is erős szálak fűzik a városhoz, ahova a magyar filmgyártás egyik legendás alakja, Hamza D. Ákos (Szíriusz, Egy szoknya, egy nadrág) is visszaköltözött a rendszerváltás környékén, és a szülei házában működik ma a Hamza Múzeum. Nem sokkal azután, hogy Krish is Magyarországra költözött (megtehette, hiszen a hazánkban futó szervizmunkák miatt özönlenek hozzánk a hollywoodi szakemberek is), Klacsánnal és a helyi Lehel Vezér Gimnázium médiatanárával, Nagy Tamással együtt a tettek mezejére léptek, beadták a Hamza Filmműhely papírjait, tavasszal pedig rögtön megindult a műhelymunka a jászberényi fiatalokkal, angol nyelven.