A megkergült sas legyek után kapkod

Vajon mi várható egy notórius hazudozótól, a Tisza Párt elnökétől?

Bánó Attila
Európai UnióTisza PártMagyar Péter 2025. 08. 09. 6:38

Magyar Péter nemrég közzétette, hogy a pártja minden olyan körzetben jelentősen és hibahatáron túl vezet, amely a sima többséghez kell. Az egyszerű választópolgár számára érdekes lenne az a feladvány, hogy vajon milyen lehet vezetni azokban a körzetekben, ahol sima többség helyett kétharmados kell, de ne kergessük őrületbe a honfitársainkat.

A sasról, erről az impozáns ragadozó madárról már a rómaiak is tudták, hogy nem fogdos legyeket (Aquila non captat muscas), mivel komolyabb zsákmányra vadászik. A Tisza Párt elnöke úgy viselkedik, mint a megkergült sas, amely kinézte magának a legnagyobb zsákmányt, de közben a legyeket sem veti meg.

A székelyföldi Nagyadorján községben tartott rendezvénye után például perrel fenyegette a helyi polgármestert, mert ottani nemzettestvéreink éppen akkor merészeltek zenés aratási ünnepet tartani, amikor ő egy pár tucatnyi „tömeg” előtt kampánybeszédet tartott. A Tisza elnöke az ünneplő székelyek miatt akkor kihívta a rendőrséget, és a polgármestert meg is büntették ötszáz lejre.

Korábban a párt tiszafüredi rendezvénye után adódtak gondjai Magyar Péternek, mivel a tiszások az egyik nyilvános illemhelyről áramot loptak, és cselekményüket azzal tetézték, hogy autóval behajtottak egy természetvédelmi területre.

Mondhatnánk, hogy az eset említést sem érdemel. Annyiban azonban mégiscsak méltó a figyelmünkre, hogy rámutat, mennyire képes a pitiánerség mélypontjára süllyedni egy magát nagyra tartó pártelnök. A város polgármestere elmondta, hogy Magyar Péter a rendezvény költségeinek megfizetése helyett fenyegetőzni kezdett. Kijelentette, hogy az áramért és egyebekért nem hajlandó többet fizetni húszezer forintnál. Ha pedig ennél többet számolnának fel, akkor tüntetést szervez a polgármesteri hivatal elé.

Maradjunk most a tiszafüredi történetnél. Miről is van szó? Ha a szóban forgó összeg meghaladja a húszezer forintot, mondjuk akár ötezerrel, akkor Magyar Péter emiatt hajlandó ismét összecsődíteni a híveit és tüntetni a tiszafüredi hivatal előtt. Bravó! Íme, egy ellenzéki politikus, aki tudja, mi mennyit ér, mi az, amiért érdemes utcára vonulva felemelni a hangját.

Igaz, mit is várhatunk egy olyan embertől, aki titokban lehallgatta a saját feleségét, majd a felvételt nyilvánosságra hozta, azután egy általa ellopott mobiltelefont képes volt a Dunába dobni, és azóta is a mentelmi joga mögé bújva menekül az igazságszolgáltatás elől.

És vajon mi várható egy notórius hazudozótól, aki a pártja által szervezett „népszavazás” után azt ígérte, hogy hatalomra kerülése esetén Ukrajna uniós tagfelvételének támogatása a magyar kormány programjának része, sőt „sarokpontja” lesz. Azután azt mondta, hogy nem egészen így gondolta, hanem úgy, ahogyan Manfred Webertől engedélyt kapott, vagyis a gyorsítás nélküli csatlakozást támogatja.

Magyar Péter Ukrajna kapcsán is összevissza beszél, de pontosan tudjuk, mire számíthatnának a magyar gazdák azoktól a tiszásoktól, akik olykor ukrán nemzeti színű trikókba öltöznek, máskor meg magyar trikolórt lengetnek.

Vessünk egy pillantást Tiszafüredre és a húszezer forintos összeghatárra! A Tisza Párt elnöke egyúttal EP-képviselő is, akinek csak az ebbéli javadalmazása havi nettó nyolc és fél ezer euró, ami csaknem három és fél millió forintnak felel meg. Ha egy miniszterelnökségre törekvő dúsgazdag politikusban nincs annyi nagyvonalúság, hogy ilyen helyzetben szó nélkül rendezzen egy viszonylag csekély összegről szóló számlát, hanem inkább megszokott fegyveréhez, a fenyegetőzéshez nyúl, akkor ez újabb adalék a szűkkeblű magatartáshoz, a politikusi alkalmatlansághoz.

Magyar Péter kiakadt néhány ezer forint megfizetésének gondolatától, de nem akad ki azoktól az összegektől, amelyek hazánkat sújtanák Ukrajna csatlakozása esetén. A Századvég számításai szerint a magyar gazdaság eddig kilencezermilliárd forintot veszített az ukrajnai háború miatt, ami azt jelenti, hogy minden egyes magyar háztartásnak 2,2 millió forintjába került Ukrajna. Ez nem izgatja a Tisza Párt elnökét, így aztán szépen elsiklik fölötte.

Miképp arról sem szónokol, hogy az uniós támogatási keretrendszer változása miatt hazánk évente mintegy 110 milliárd forinttal kapna kevesebbet a kohéziós és a közös agrárpolitikához kapcsolódó forrásokból. Az EP javaslata alapján Ukrajna támogatása Magyarország esetében évente 203 milliárd forint többletkiadást eredményezne.

Azt is tudjuk, hogy Ukrajnának nagyjából 524 milliárd amerikai dollárra lenne szüksége az ország újjáépítéséhez. Ezt a hatalmas összeget tervek szerint az Európai Unió állná, ami azt jelenti, hogy Magyarországnak erre a célra, a teljes összeg 1,4 százalékát, vagyis évente 536 milliárd forintot kellene előteremtenie.

A Tisza Párt hallgat ezekről a súlyos adatokról. Pedig ezek többet nyomnak a latban, mint az a húszezer-egynéhány forint, amely miatt a „nagy formátumú” Magyar Péter utcára vonulna Tiszafüreden.

A szerző író, újságíró

