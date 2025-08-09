A megkergült sas legyek után kapkod

Magyar Péter nemrég közzétette, hogy a pártja minden olyan körzetben jelentősen és hibahatáron túl vezet, amely a sima többséghez kell. Az egyszerű választópolgár számára érdekes lenne az a feladvány, hogy vajon milyen lehet vezetni azokban a körzetekben, ahol sima többség helyett kétharmados kell, de ne kergessük őrületbe a honfitársainkat.

A sasról, erről az impozáns ragadozó madárról már a rómaiak is tudták, hogy nem fogdos legyeket (Aquila non captat muscas), mivel komolyabb zsákmányra vadászik. A Tisza Párt elnöke úgy viselkedik, mint a megkergült sas, amely kinézte magának a legnagyobb zsákmányt, de közben a legyeket sem veti meg.

A székelyföldi Nagyadorján községben tartott rendezvénye után például perrel fenyegette a helyi polgármestert, mert ottani nemzettestvéreink éppen akkor merészeltek zenés aratási ünnepet tartani, amikor ő egy pár tucatnyi „tömeg” előtt kampánybeszédet tartott. A Tisza elnöke az ünneplő székelyek miatt akkor kihívta a rendőrséget, és a polgármestert meg is büntették ötszáz lejre.

Korábban a párt tiszafüredi rendezvénye után adódtak gondjai Magyar Péternek, mivel a tiszások az egyik nyilvános illemhelyről áramot loptak, és cselekményüket azzal tetézték, hogy autóval behajtottak egy természetvédelmi területre.

Mondhatnánk, hogy az eset említést sem érdemel. Annyiban azonban mégiscsak méltó a figyelmünkre, hogy rámutat, mennyire képes a pitiánerség mélypontjára süllyedni egy magát nagyra tartó pártelnök. A város polgármestere elmondta, hogy Magyar Péter a rendezvény költségeinek megfizetése helyett fenyegetőzni kezdett. Kijelentette, hogy az áramért és egyebekért nem hajlandó többet fizetni húszezer forintnál. Ha pedig ennél többet számolnának fel, akkor tüntetést szervez a polgármesteri hivatal elé.

Maradjunk most a tiszafüredi történetnél. Miről is van szó? Ha a szóban forgó összeg meghaladja a húszezer forintot, mondjuk akár ötezerrel, akkor Magyar Péter emiatt hajlandó ismét összecsődíteni a híveit és tüntetni a tiszafüredi hivatal előtt. Bravó! Íme, egy ellenzéki politikus, aki tudja, mi mennyit ér, mi az, amiért érdemes utcára vonulva felemelni a hangját.

Igaz, mit is várhatunk egy olyan embertől, aki titokban lehallgatta a saját feleségét, majd a felvételt nyilvánosságra hozta, azután egy általa ellopott mobiltelefont képes volt a Dunába dobni, és azóta is a mentelmi joga mögé bújva menekül az igazságszolgáltatás elől.