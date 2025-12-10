idezojelek
Von der Leyen ideológiát gyártott az orosz vagyon ellopásához

Nincs semmiféle jogalap egy állam vagyonának elkobzására.

Bánó Attila
Amikor szeptemberben Ursula von der Leyen EB-elnök bejelentette, hogy Brüsszel kamatmentes „jóvátételi” kölcsönt nyújtana Ukrajnának a lefoglalt orosz vagyon felhasználásával, a gyanútlan és naiv európai polgárok azt hihették: a rezzenéstelen arcú elnök asszony meghibbant. Ezt a feltételezést erősítette a nagyhatalmú hölgy kemény bejelentése arról, hogy „Európa harcban áll”, hogy „Európa területének minden négyzetcentiméterét meg fogjuk védeni”.

Von der Leyen szerint új Európára van szükség, olyanra, amely a birodalmi törekvések közepette képes kiharcolni helyét a világban. A tét állítólag Európa szabadsága, függetlensége és a demokrácia, ami jól hangzik, csak az a baj, hogy az elnök asszony még véletlenül sem említette a tagországok szabadságát és függetlenségét, továbbá a demokrácia nélkülözhetetlen mozgató rugóját: a választópolgárok véleményének figyelembe vételét.

Ursula asszony tehát közölte velünk, hogy a harc folytatásához hatalmas hiteleket kell felvennünk, fedezetként pedig rá kell tenni a kezünket az oroszok nyugati vagyonára. 

Kár, hogy elfelejtette megkérdezni az EU 450 millió lakosát, vajon akarnak-e háborúzni az oroszokkal, helyeslik-e az európai gazdaság versenyképességét romboló oroszellenes szankciókat, és kívánnak-e nyakukba venni olyan gigakölcsönt, amely évtizedekre eladósítja őket?

 A diktátor asszony regnálása alatt ezek a kérdések sajnos fel sem merülhetnek.

Minap ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzetben rámutatott (Lassan a testtel a befagyasztott orosz vagyon kapcsán! – 2025. december 4.), hogy „a nemzetközi jog még súlyos nemzetközi jogsértés (például agresszió) esetén sem ad felhatalmazást arra, hogy egy állam vagyonát automatikusan elkobozzák és felhasználják.”

Hozzátette, hogy „Oroszország és az EU a nemzetközi jog értelmében még csak nem is hadviselő felek. Az állami tulajdon (például a központi banki tartalékok) pedig az adott állam pénzügyi szuverenitásának részét képezi, így azzal más államok vagy egy szupranacionális nemzetközi szervezet (pél­dául az EU) sem rendelkezhet önhatalmúlag, kifejezett jogi felhatalmazás nélkül”.

Igen, Von der Leyen felelőtlen kijelentései után sokunknak megfordult a fejében, hogy az oroszokkal háborúzó Ukrajna nem tagja sem a NATO-nak, sem az EU-nak, ezért ez a háború nem a mi háborúnk. Az Angela Merkel kormányában háromszor is miniszterként szolgáló, több diplomás, sokat tapasztalt elnök asszony azonban erről másként vélekedik. Tudjuk, a harcias természete miatt esélyesként számoltak vele, amikor annak idején a NATO élére megfelelő vezetőt kerestek, de már észrevehetné, hogy az Európai Bizottság nem a NATO.

Ezerszer elmondtuk: Európának semmi köze az ukrajnai háborúhoz. A hatalmi tébolyban, háborús pszichózisban szenvedő politikusok sajnos nagy veszélyt jelentenek a világra. 

Mert akik képtelenek a kompromisszumokra és csak háborúk szításával képesek befurakodni a történelemkönyvekbe, azok a politika terén tehetségtelenek. Olyanok, mint a rossz sofőr, aki a sebesség megszállottja, ezért nem tud időben megállni. A brüsszeli háborúpárti héják rosszabbak, mert sok millió embertársuk életével játszanak.

Ursula von der Leyen keménynek mutatkozik, de még egyszer sem mert találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy megvitassa vele a nézeteltéréseket. Pedig lenne miről tárgyalni, mert Moszkva nem hagyja válasz nélkül a katonai fenyegetést, valamint vagyona jogtalan eltulajdonítását sem. Ez utóbbiról Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője beszélt egy szentpétervári sajtótájékoztatón. Ha a jogellenes cselekmény bekövetkezik, akkor az a legkeményebb reakciót fogja kiváltani – jelentette ki Zaharova.

A brüsszeli „elit” egyre jobban emlékeztet bennünket azokra a kommunista diktatúrákra, amelyek – kollektív bűnösségre hivatkozva − százezreket fosztottak meg tulajdonuktól. Ez volt a kommunista diktatúra „osztályharca” az „osztályidegenekkel” szemben. Erre hivatkozva tisztességes gazdáktól, értelmiségiektől, vállalkozóktól kobozták el otthonukat, vagyontárgyaikat. A rendszer megteremtette az ideológiát az intézményesített lopáshoz, rabláshoz.

Ma az orosz vagyonnal ugyanezt teszi az unió balliberális vezetése, miközben mindent elnéz és mindent odaad Volodimir Zelenszkij korrupt és rasszista rezsimjének. Persze Von der Leyen is tudja azt, amit ifj. Lomnici Zoltán, 

miszerint nincs jogalap egy állam vagyonának elkobzására.

 Ezért jelentette be, hogy Európa harcban áll az oroszokkal. Hátha így törvényesíthető a lopás.

A szerző író, újságíró

 

