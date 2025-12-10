Von der Leyen ideológiát gyártott az orosz vagyon ellopásához

Amikor szeptemberben Ursula von der Leyen EB-elnök bejelentette, hogy Brüsszel kamatmentes „jóvátételi” kölcsönt nyújtana Ukrajnának a lefoglalt orosz vagyon felhasználásával, a gyanútlan és naiv európai polgárok azt hihették: a rezzenéstelen arcú elnök asszony meghibbant. Ezt a feltételezést erősítette a nagyhatalmú hölgy kemény bejelentése arról, hogy „Európa harcban áll”, hogy „Európa területének minden négyzetcentiméterét meg fogjuk védeni”.

Von der Leyen szerint új Európára van szükség, olyanra, amely a birodalmi törekvések közepette képes kiharcolni helyét a világban. A tét állítólag Európa szabadsága, függetlensége és a demokrácia, ami jól hangzik, csak az a baj, hogy az elnök asszony még véletlenül sem említette a tagországok szabadságát és függetlenségét, továbbá a demokrácia nélkülözhetetlen mozgató rugóját: a választópolgárok véleményének figyelembe vételét.

Ursula asszony tehát közölte velünk, hogy a harc folytatásához hatalmas hiteleket kell felvennünk, fedezetként pedig rá kell tenni a kezünket az oroszok nyugati vagyonára.

Kár, hogy elfelejtette megkérdezni az EU 450 millió lakosát, vajon akarnak-e háborúzni az oroszokkal, helyeslik-e az európai gazdaság versenyképességét romboló oroszellenes szankciókat, és kívánnak-e nyakukba venni olyan gigakölcsönt, amely évtizedekre eladósítja őket?

A diktátor asszony regnálása alatt ezek a kérdések sajnos fel sem merülhetnek.

Minap ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzetben rámutatott (Lassan a testtel a befagyasztott orosz vagyon kapcsán! – 2025. december 4.), hogy „a nemzetközi jog még súlyos nemzetközi jogsértés (például agresszió) esetén sem ad felhatalmazást arra, hogy egy állam vagyonát automatikusan elkobozzák és felhasználják.”

Hozzátette, hogy „Oroszország és az EU a nemzetközi jog értelmében még csak nem is hadviselő felek. Az állami tulajdon (például a központi banki tartalékok) pedig az adott állam pénzügyi szuverenitásának részét képezi, így azzal más államok vagy egy szupranacionális nemzetközi szervezet (pél­dául az EU) sem rendelkezhet önhatalmúlag, kifejezett jogi felhatalmazás nélkül”.