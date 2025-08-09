„Ex nihilo nihil fit.” /

„A semmiből semmi lesz.”

Esküszöm, nem kaptam napszúrást. Nem ment az agyamra a nyár. A következő fejtegetés nem valami nem kívánt hőguta szánalmas következménye. Egész egyszerűen a semmin gondolkozom. Nem arról van szó, hogy semmin sem gondolkozom, vagy nem jut eszembe semmi. Hanem a semmi az, amin gondolkodom. Hogy a semmi van, és nem csupán van, hanem erős és képes kihívást támasztani a valamivel szemben.

Színtiszta politikai metafizika.

Mert természetesen a politikával kapcsolatban foglalkoztat a semmi, és nem csak úgy általában, hanem nagyon is konkrétan, az aktuálisan jelenvaló semmit próbálom megérteni, ami kihívta most a valamit és felül akar rajta kerekedni, le akarja győzni.

Nem dicsekedhetem azzal, hogy micsoda zseniális felismerés és ez csak az enyém. Egész egyszerűen benne van a kollektív tudattalanban, hogy miről is van szó – a semmiről –, és vannak is olyanok, akik kifejezésre juttatják, hogy amit látnak, az márpedig tényleg a semmi. Csak két példa.

Nyerges Attilát, az Ismerős Arcok frontemberét egy interjúban többek között arról faggatták, hogy mit szól hozzá, hogy Magyar Péter az egyik rendezvényén lejátszotta a Nélküledet, amire Nyerges annyit válaszolt, hogy mindez nagyon hamisan cseng, ezek csak külsőségek, „matyó hímzés a semmin.” Ugyanis a dal üzenete és mondanivalója éles kontrasztban áll azzal, aki felhasználta, az ürességen. „Nagyváradra is román műparasztnak öltözve masírozott be. Lelke rajta.”

Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója pedig épp a napokban, az MCC Feszten beszélt többek között arról, hogy szerinte Magyar Péterről ugyanúgy felesleges most beszélni, mint korábban Márki-Zay Péterről: „Jó lenne valami olyan alternatíva, amit komolyan lehet venni, ami inspiráló, ami elgondolkodtat minket, de hát én még nem hallottam semmi olyat, ami érdemes lenne a továbbgondolásra.” Vagyis mindaz, amit Magyar Péter képvisel, az semmi és nem is jön ki belőle semmi.

S valóban, oda jutottunk, hogy ha azt a kérdést tesszük fel, hogy mi a 2026-os választás tétje, mi közül kell választani, a válasz: valami vagy semmi. Oda jutottunk, hogy a valami alternatívája a semmi lett és komolyan kell vele számolni.

Magyar Péter tényleg semmi, és amit képvisel, az is az, nem tudjuk megmondani, mi ő, mit gondol a világról, mit gondol erről vagy arról a kérdésről, mi az, amit képvisel, és mi az, amit elutasít, mi az, amit akar és amit nem akar. Mit gondol a múltról és a jövőről, a világról és benne Magyarország helyéről, Oroszországról, Amerikáról vagy éppen Kínáról. Nem tudjuk, mit gondol az adórendszerről, a nyugdíjakról, a családtámogatási rendszerről, a rezsicsökkentésről. Nem tudjuk, hogy mit gondol a szuverenitásról, a kritikus infrastruktúra nemzeti tulajdonba vételéről, vagy arról, hogy honnan szerezne pénzt a MÁV-ra, az oktatásra, az egészségügyre és így tovább.

Lehet, hogy ezt gondolom, lehet, hogy azt gondolom. Lehet, hogy ez is vagyok, lehet, hogy az is vagyok. Semmi se vagyok, csak egy üres lap, amire bármit felírhatok. Aztán majd azt mondom, én ezt nem mondtam, én ezt nem gondoltam, de tessék, itt vagyok.