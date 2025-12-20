Az e heti cikk címével a jövő – az egész ország jövője – számára sorsdöntő előkészületekre utalok. Már csak néhány nap választ el minket az új esztendőtől, egy tán minden eddigieknél fontosabb országgyűlési választás évétől. Fel kell állni a rajtvonalhoz. Ez még nem olyan rendkívüli feladat, hiszen mindenkinek, aki politikai hivatalért, az ország vezetésének a lehetőségéért a voksoláson egy demokráciában elindul, legalább négyévenként egyszer meg kell tennie, kötelező gyakorlat.

Jó erőben, kipihentnek, felkészültnek és edzettnek kell lenni, hogy a leghatékonyabb meggyőző eszközöket csúcsra tudja majd járatni a megfelelő pillanatban. Ehhez előbb egy reális és alapos seregszemlét kell tartani. A nagy nemzeti hősi eposzok kötelező irodalmi kelléke a döntő ütközet előtti erőfelmérés, a seregek számbavétele.

Talán megbocsátják, hogy a mai alkalommal már csak példálózni fogok, igaz, közben úgy gondolom, hogy a példák jelentősége szimbolikus, önmagán és konkrét voltán messze túlmutat. Az olvasót a részletekbe menő, néhol monoton felsorolástól itt és most azért kímélem meg, mert március idusa óta – amióta G. Fodor Gáborral belekezdtünk ebbe a közös, szombati Ahol a labda lesz rovatba – mást sem teszünk, mint hogy a nemzeti, kereszténydemokrata, polgári kormányzás másfél évtizedét a jövő évi választás perspektívájából értékeljük.

Semmiképpen nem azért nem adok tehát mindenre kiterjedő, enciklopédikus képet, mert elfelejtkeztem volna a modern tömegdemokrácia egyeseket – és főleg a dolgokat alaposabban, több oldalról is átgondolni szerető, megfontolt embereket – gyakran igencsak irritáló ökölszabályáról, amely szerint a múltban elért eredményeket folyton újra és újra emlékezetükbe és minden választópolgár emlékezetébe vissza kell idézni. Azt elfogadni nekem is időbe telt, hogy minek megismételni olyat, amit már úgyis tudunk, de megtanultam, hogy a mai professzionális politika és politikai kommunikáció annyira a most, a pillanat műfaja lett, az annyira beleragadt a jelenbe, hogy szinte minden más idődimenziót kiszorított maga mellől. Oda az, ami már megtörtént, a múlt – a közelmúltat is beleértve – alig fér bele.