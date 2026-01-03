Két hete választási csata előtti seregszemlét tartottam itt, a G. Fodor Gáborral közös rovatunkban. Többen megjegyezték, hogy az nem annyira a homéroszi „seregek számbavétele” volt, mint inkább a magunk mögött tudható eredmények és teljesítmény felsorolása. Ez persze nem hiba, hiszen az éleslátáshoz és az önbizalom visszaszerzéséhez szükséges tisztában lenni saját erényeinkkel és számon kell tartanunk a sikereket, hogy tudjuk, mire építhetünk (és persze a kudarcokat is, hogy tudjuk, melyik utcába ne tévedjünk be ismét).

Többen azt is hiányolták, hogy nem foglalkoztam az elmúlt két év meglepő, néha mulatságos, néha pedig (a mi táborunkat is) sokkoló politikai történéseivel. Mentségemre szól, hogy azt az ökölszabályt követtem, amely szerint a politikának és a politikai kommunikációnak nem saját magáról kell szólnia, mert a nagy többséget az eredmény érdekli, nem a folyamat, a technika, ahogy ahhoz eljutunk.

De jogos a két pont! Ha valaki az aktuális politikai csata előtti állapotról ír, nem feledkezhet meg sem az ellenfélről, sem saját csapatai erőnlétéről, lelki állapotáról. Az elmúlt két évben tényleg voltak váratlan politikatörténeti fordulatok, amelyek kihagyhatatlan előzményei a választásoknak. Vagyis a történetet – mai divatos szóval a narratívát – mindenképpen illik elmesélni. Innen jön a mai írás címe. Talpra kellett állni újra, hogy a régi önbizalommal indulhassanak kampánycsapataink az idei nagy küzdelembe.

Mert – semmi kétség – két éve nagy ütést kaptunk. Köröztek a csillagok a fejünk körül és még a máskor olyan szabályos és kiszámítható röppályájuk is elbizonytalanodott, mi pedig hosszú hónapokig imbolyogtunk, amíg sikerült értő szemekkel újra tisztán látni a megváltozott terepen.

Az ellenfél rajtaütésszerű és váratlan sikerei kezdetben lebénítottak minket – ehhez a másfél évtizedes polgári nemzeti, kereszténydemokrata kormányzás alatt nem voltunk hozzászokva. Amikor megértettük, hogy becsaptak, elárultak minket, amikor kiismertük az ellenfél ravasz, a mi saját sikereinket kopírozó harcmodorát, amikor túl tudtuk tenni magunkat az ebből fakadó elbizonytalanodáson és frusztráción, akkor kezdhettünk csak bele saját magunk megújításába és egy hatékony ellenstratégia megvalósításába. A tavalyi év második felére így sikerült újra talpra állni. Megjegyzem, nem akármilyen módon, hanem kirobbanóan és látványosan.