„Nem attól félnek, amitől kellene,

hanem attól, amitől nem.”

Krasznahorkai László

Minden alkotmányok legjobbika, az amerikai, nagy és heves sajtó- és politikai vitában született két és fél évszázaddal ezelőtt.

Újratervezés! Már csak személyes érintettség okán sem szeretnék végső ítéletet hirdetni a legjobb alkotmány versenyben és főleg nem ilyen, Voltaire-t idéző, a világot kétdimen­ziósra redukált, nevetségessé tevő szellemben, ezért jobb, ha átfogalmazom az előző mondatot és kicsit pestiesen azt mondom, hogy az amerikai alkotmánynak immár több száz éve egészen „jó a sajtója”. Mentségül hozzáteszem, úgy gondolom, hogy ez „talán nem véletlenül” alakult így. Egy biztos, és ez akár már a római jogban is tilalmazott, fenti „szédelgő feldicsérő” jelzőim használatát is igazolhatja, hogy az emlegetett dokumentum máig jól kiállta az idők próbáját.

Annak, hogy heves közéleti vita volt róla, korabeli bizonyítékai is vannak: a Föderalista néven összefoglalt hírlapi vitacikkek, amelyeket a kor kiemelkedő politikusai és jogászai, Alexander Hamilton, James Madison és John Jay jegyeztek. Mindhárman Publius álnéven írták a cikkeket ­1787–1788 között azzal a céllal, hogy támogassák az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának ratifikációját. Hamilton 51, Madison 29, Jay pedig öt vitairatot publikált.

A neves szerzők legfontosabb célja az volt, hogy országuknak működőképes alkotmánya legyen és ehhez az akkori publikum támogatását is szerették volna cikkeikkel megszerezni.

A működőképes politikai rendszer alapját adó, sikeres alkotmány olyan, amely mind elvben, mind a mindennapok ezer gondja, problémája viszonylatában biztos alapokon áll. Ez különösen fontos, ha azt egy politikai rendszer indításakor zöldmezős beruházásként hozzák létre. Az idő gyorsan kirostálja a selejt, valóságidegen eszméket, és ez a jog területén többszörösen is így van.

A politikai, alkotmányos rendszerek egyik legfontosabb erénye, és ezt a három szerző ismétlődően szóvá teszi, hogy ütésállók legyenek, hogy az adott ország népét és vezetőit segítsék a nemzet számára jelentős, akár a közösségként való túlélését jelentő, történelmi döntések meghozatalánál. Hogy a politika zajos, nehezen átlátható világában képesek legyenek világos különbséget tenni a lényeges és a lényegtelen között.