„Ó béke! béke! / legyen béke már! / Legyen vége már!”

Babits Mihály

Egy ember életútja során leginkább a tapasztalat az, ami a fontos döntéseit alakítja. Fiatalon, tudatlan, előzmények nélküli életkorokban könnyen lelkesedünk, kockáztatunk és könnyebben átadjuk magunkat a sodrásnak, ám egy sokat látott ember már kisebb valószínűséggel követi el újra ugyanazt a hibát. Persze vannak visszatérő, önsorsrontó emberi mintázatok is, de ezek éppen akkor jönnek elő, ha valaki nemcsak a más példájából, de saját megélt tapasztalataiból sem képes okulni. Az emberi életút mindkettőben hasonlít az országok, nemzetek fejlődési vonalához, hiszen egy nemzetnek is van saját emlékezete, tisztában van a saját történelmével és képes levonni a tanulságokat – ellenkező esetben elpusztítja magát.

Vagyis

a múlt nem muzeális vitrinben porosodó tárgy, hanem a mai cselekvés iránytűje, a mindennapi döntések segítője. A felelősséget a mai döntéshozókról senki és semmi nem veszi le, de a múltból való okulás kategorikus imperatívusz a számukra.

A történelem ismerete – különösen egy olyan, Euró­pában párját ritkítóan hosszú, folyamatos saját históriá­val bíró emlékezetben dúsgazdag nemzet számára, mint a magyar – a túlélés záloga.

Márpedig a magyarság eddigi legkiemelkedőbb teljesítménye az, hogy bár a velünk többnyire ellenséges világerők, a körülmények szinte mindent megtettek, hogy elpusztítsanak minket, nem hagytuk nekik. Vannak országok, amelyek történelme birodalmi terjeszkedésből, folytonos támadó hadjáratokból állt – ezek beidegződésből, ösztönösen ma is gyorsan a nekik rutinnak számító erőszak útjára tévednek, ha engedik a többiek. És

vannak nemzetek, amelyeket a történelem arra tanított, hogy a túlélés legfőbb eszköze a józanság, az önvédelem, az önmérséklet és a béke. A magyar ilyen nemzet.

A magyar történelem elmúlt száz éve újra és újra, szinte minden fontos mozzanatával arra tanít minket, hogy háborúba – különösen mások háborúiba – belekeveredni katasztrófát hoz ránk. Ezt őseink száz éve – a nagy háború előtt – is tudták, mert mögöttük is ott állt a viharos magyar história az összes tanulságával és óvatosságra intő figyelmeztetésével, a megélt tudással, hogy helytelen, önveszejtő dolog engedni, de nekik még nem volt elég erejük ahhoz, hogy a sodrásból kimaradjanak.