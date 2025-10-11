„A bürokrata önkény rendelkezik Brüsszelben…”

Faludy György: 252. szonett

Már ezeken a G. Fodor Gáborral felváltva telerótt hasábokon is többször írtam arról, hogy a Brüsszellel folytatott szuverenitási szabadságharcunk során rendre milyen kihívások érik a magyar nemzeti kormányt. A konfliktusok köztünk és az unió birodalmi felfogású hatalmi rendszere között leginkább a stratégiai gondolkodás különbségéből erednek. Másképp gondolkozunk a világról, a jövőről, a nemzetek szerepéről. Ez a felfogásbeli eltérés viszonylag újabb keletű, de még az is lehet, hogy csak az elmúlt két évtizedben vált ennyire feketén-fehéren egyértelművé. Adjunk ötven százalék esélyt annak, hogy a különbség felismeréséhez nekünk kellett a tapasztalat – az már ott lappangott régóta.

Oda jutottunk, hogy a két oldal a neki legfontosabb kérdésekben nehezen, kemény küzdelmek után tudja összeegyeztetni az álláspontját. De van, hogy erre kísérletet sem tesz, és inkább erőből oldja meg, amit meg kell oldani. (És persze vannak az integrációnak olyan óriási területei is, amelyeket nem érint a nagy csata, mert mindenkinek annyira természetesek, ahogy levegőt veszünk…) Az erőpolitika kirívó példája az az egyre gyakrabban felbukkanó brüsszeli szövegelés – eufe­misztikusan „narratívának” hívják, de én szeretem nevén nevezni a gyereket –, hogy a vétót úgy kell kikerülni, hogy a magyarokat egysze­rűen kihagyják a döntésekből – ha tiltja azt, ha nem az uniós jog vagy a szokás…

A magyarok persze nincsenek egyedül. A csehországi választásokkal a minap ledőlt egy újabb birodalmi bástya, reméljük, épül tovább ott is az új szuverenista véderő. A küzdelem már régen nem kizárólag Magyarország és Brüsszel között folyik, a nemzeti erők kontinensszerte gyarapodnak – a zászlót Orbán Viktor tartja a magasba. A szuverenitás mellett kiálló erők ellen mindent bevetnek.

A nyár folyamán a rovatba több cikket írtam a témában, hogy ebben milyen találékony a másik oldal. Lassan minden szellemi és taktikai tartalékát elhasználja. (Ezt csinálják az igazi, az orosz–ukrán háborúban is: azokat a fegyvereket is bevetik – azaz odaadják Ukrajnának –, amelyekkel magukat kellene megvédeni; magukat gyengítik, a gyengeség miatt félni kezdenek, elfogy az önbizalmuk, harci kiáltásokkal kompenzálnak…)