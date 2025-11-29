„Ha valamit akarsz,

akkor tegyél érte.”

(Marty McFly – Vissza a jövőbe)

Szőröstül-bőröstül benne vagyunk a XXI. században. Nem modernek, hanem egyenesen szuper- vagy hipermodernek vagyunk. Minden digitalizált, egyre nagyobbat harap az életünkbe a mesterséges intelligencia, aki pedig nem tud lépést tartani, az nem lemarad vagy kimarad, hanem egyenesen kizuhan az időből.

Akkora a fejlődés, hogy nem tudunk már kalkulálni a jövővel. Éppen ezért azt hisszük, hogy különlegesek vagyunk, mert a technológiai fejlődés különleges, korábban soha nem látott helyzetbe hozott minket. Csak halkan jegyzem meg, hogy hasonlót gondoltak a modern kor hajnalán is: komoly természettudósok és filozófusok éreztek így. Francis Bacon utópiája – az Új Atlantisz – talán azért is maradt befejezetlen, mert a szerző úgy gondolta, hogy előbb vagy utóbb legyőzhetővé válik a halál, és addig, míg ezt el nem értük, nem lehet végleges tanítást megfogalmazni a legjobb politikai berendezkedés öntőformájáról.

De ugorjunk egy nagyot: Hollywoodban a XX. század utolsó harmada a sci-fi bűvöletében telt, a kultikussá vált Vissza a jövőbe például a maga vicces módján azt feszegeti, hogy mi van akkor, ha elérhetővé válik az időutazás, és főhősünk, Marty McFly visszaugrik abba az időbe, amikor a szülei még nem ismerték egymást, és neki kell összehozni őket (a filmben egy egész huszonegy század gigawattra lenne szükség, hogy működjön az időgép).

Miközben szeretjük magunkról azt gondolni, hogy mennyire modernek vagyunk, gondolkodásunk számos eleme ősi, archaikus jellegű. A mágikus gondolkodás az emberi gondolkodás legősibb formája, amely mindmáig áthatja az életünket.

Lényege, hogy valamilyen ritualizált cselekvéssel akarunk elérni valamilyen hatást olyan események felett, amelyeket egyébként racionálisan nem gondolunk befolyásolhatónak. Erre szolgáltak a rítusok (a sikeres vadászat előzetes eljátszása az ősembernél), a mágikus nevek (Egyiptomban olyan hátrakötözött kezű szobrokat készítettek, amelyekre rávésték: Egyiptom ellenségei), az ártótáblák és ráolvasások (bár Rómában tiltották ezeket a gyakorlatokat, de a császár számára és érdekében megengedett volt a használatuk), és erre szolgált a mágikus idő is, valamilyen kor megidézése annak érdekében, hogy a jelen és a megidézett kor közötti hasonlóságok ráolvasásával befolyásolják a jövőt.